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Контекст
Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно
Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно
Александра Ханевич рассказывает на YouTube и в Instagram о том, как живет в Польше и встречается с Павлом Латушко.
Общество
19.06.2023
19 июня 2023 г.
10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"
10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"
В Беларуси десять представителей "Рабочага руху" будут судить по статье УК "измена государству". DW - подробнее.
Правосудие и закон
02.09.2022
2 сентября 2022 г.
Белорусы вспоминают первые протесты 2020 года
Белорусы вспоминают первые протесты 2020 года
С начала массовых протестов в Беларуси прошло 2 года. DW собрала истории участников первых протестных выступлений.
Общество
16.08.2022
16 августа 2022 г.
Как белорусские власти прессуют польское меньшинство
Как белорусские власти прессуют польское меньшинство
Власти Беларуси продолжают давление на активистов Союза поляков и закрывают польские школы. Что дальше?
Права человека
22.04.2022
22 апреля 2022 г.
Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно
Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно
Журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Политика
30.03.2022
30 марта 2022 г.
Мигранты в Беларуси: что дальше? (фотогалерея)
Мигранты в Беларуси: что дальше? (фотогалерея)
Застрявшие между Беларусью и Польшей мигранты терпят лишения, но все еще надеются попасть в Евросоюз. Фотогалерея DW.
Политика
25.11.2021
25 ноября 2021 г.
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Как протестовали белорусские рабочие, и что из этого вышло
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17.08.2021
17 августа 2021 г.