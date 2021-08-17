  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси

Гродно

Город в Беларуси

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Александра Ханевич

Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Александра Ханевич рассказывает на YouTube и в Instagram о том, как живет в Польше и встречается с Павлом Латушко.
Общество19 июня 2023 г.
Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

В Беларуси десять представителей "Рабочага руху" будут судить по статье УК "измена государству". DW - подробнее.
Правосудие и закон2 сентября 2022 г.
Протестный марш в Минске в октябре 2020 года

Белорусы вспоминают первые протесты 2020 года

Белорусы вспоминают первые протесты 2020 года

С начала массовых протестов в Беларуси прошло 2 года. DW собрала истории участников первых протестных выступлений.
Общество16 августа 2022 г.
Флаг Польши

Как белорусские власти прессуют польское меньшинство

Как белорусские власти прессуют польское меньшинство

Власти Беларуси продолжают давление на активистов Союза поляков и закрывают польские школы. Что дальше?
Права человека22 апреля 2022 г.
Журналист из Беларуси Денис Ивашин

Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно

Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно

Журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Политика30 марта 2022 г.
Мигранты, застрявшие на границе Польши и Беларуси

Мигранты в Беларуси: что дальше? (фотогалерея)

Мигранты в Беларуси: что дальше? (фотогалерея)

Застрявшие между Беларусью и Польшей мигранты терпят лишения, но все еще надеются попасть в Евросоюз. Фотогалерея DW.
Политика25 ноября 2021 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Рабочие у проходной "Гродно Азота", октябрь 2020 года

Как протестовали белорусские рабочие, и что из этого вышло

Рабочие белорусских предприятий, выступившие против Лукашенко, вспомнили, как это было, и рассказали, как живут сейчас.
Политика17 августа 2021 г.