Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Александра Ханевич рассказывает на Youtube и в Instagram о том, как живет в Польше, встречается с Павлом Латушко и Кристиной Тимановской и выводит на пляжном песке "Миру мир".

"Недавно узнала, что сегодня международный день блогера, всех вас поздравляю с праздником, - говорит на видео в Instagram Александра Ханевич . - Я молодой, начинающий блогер. И могу сказать, что нелегкая это работа". Конечно, позитивных белорусских блогеров немало, но Александра Ханевич подкупает искренностью, а еще - улыбкой и настроением. Несмотря на то, что из белорусского Гродно в польский Белосток ей пришлось переехать в 69 лет, а свой блог она завела - в 71.

На видео в Instagram Александра рисует плакат "Just keep running Kristina" ("Просто продолжай бежать, Кристина" - англ.) - чтобы поддержать на соревнованиях в Польше спортсменку Кристину Тимановскую, которой пришлось покинуть Олимпиаду в Токио из-за давления со стороны белорусских властей.

В ее ленте - фотографии с политиком Павлом Латушко и российским блогером Юрием Дудем, который снял фильм о белорусских политэмигрантах, в том числе и об Александре. Она встречается со священником из Гродно, который теперь живет в Литве, была на концерте певицы и ведущей Катерины Водоносовой. А еще в ее блоге - скандинавская ходьба, зарядка на турниках , путешествия в Израиль и Германию, песок у моря, на котором, как в детстве, Ханевич написала "Миру мир".

"Думала, еду в Польшу на пару месяцев"

"На позитиве? - кажется, удивляется вопросу Александра. - Когда сюда я ехала (в Польшу в декабре 2020 года. - Ред.), ни за что не думала, что тут останусь. Ехала до апреля, даже визу только до мая взяла. В апреле уже у меня дача - думала, вернусь (в Беларусь. - Ред.)".

Александра Ханевич Фото: Privat

В 2020 году пенсионерка из Гродно Александра Ханевич возглавляла ветеранскую организацию "Химволокна" - гродненского предприятия, на котором она отработала 30 лет, а ее сыновья - больше 20-ти (один из сыновей Александры умер, когда ему было 39 лет, второй уехал с ней в Белосток). Поэтому в ее "обязанности" входил сбор подписей за выдвижение Александра Лукашенко в президенты.

Именно в Гродно во время избирательной кампании задержали видеоблогера Сергея Тихановского. На той самой встрече с Тихановским Александра не присутствовала. Однако после случившегося всю ночь смотрела видео его задержания - было заметно, что "насилие в отношении сотрудников милиции", в котором изначально обвиняли Тихановского, было срежиссировано.

"Меня раньше милиция никогда не задерживала"

После увиденного Александра Ханевич подписалась за выдвижение альтернативных кандидатов - Тихановскую, Бабарико и Цепкало. А во время протестов и она, и ее сын были задержаны. Про свои задержания Александра говорит, что "попадалась два раза". Первый - вечером после выборов, 9 августа 2020 года.

"Меня милиция за мои 69 лет никогда не задерживала, - делится пенсионерка. - Вот мне и казалось, что только три часа могут продержать. И когда в три часа ночи меня повели на допрос, я уже думала, что меня отпустят". Александра попросила милиционеров найти ее сына, потому что боялась ночью идти домой одна. "И тут мне говорят: "А вы и не пойдете". - Как не пойду? - "Вас судить завтра будут". Я думаю, как так? Я не помнила, как меня несли в автозак. Думаю, может, я там кого ударила? Может, ногами дергала?" - вспоминает она.

О своем задержании Александра и спустя почти три года рассказывает очень подробно - помнит, в чем была одета, какими были впечатления от тюрьмы, как отказалась снять с себя цепочку с крестиком и церковное кольцо - "сорвете только с головой и с пальцем".

После ночи в камере женщину судили и оштрафовали, ее сын получил семь суток ареста. Тем не менее она продолжала выходить на протесты. События в Беларуси в 2020 году развивались быстро, со временем за участие в акциях протеста стали судить уже по уголовным статьям, стало понятно: пора уезжать.

"Не вижу тут врагов"

В Польшу Александра Ханевич приехала с сыном, квартиру сняли в Белостоке, сын быстро нашел работу. Сама женщина первое время занималась уборкой домов, сейчас тоже иногда делает это, а еще присматривает за детьми - "нашими, польскими, кто приглашает".

Блогером Александра стала три месяца назад. "Идея была моя. Только я не знала, как ее осуществить", - признается пенсионерка. Примером стал блог россиянки, которая рассказывает о жизни в США: "Практически под мой возраст женщина".

Александра же хотела рассказать о том, как живет в Польше: "Как послушаю (белорусскую пропаганду. - Ред.): такие уже поляки, литовцы враги стали. Со всех сторон бедную Беларусь окружили. А я не вижу тут врагов. Когда я из Беларуси уезжала, Лукашенко говорил, что танки на границе лязгают гусеницами. Я ни одного тут не видела - только танк-памятник".

Сначала Александра Ханевич хотела выходить в блог со своего телефона, однако оказалось, что он не подходит для ведения соцсетей. Сейчас с блогом ей помогают гродненские журналисты редакции MOST, которые тоже работают из Белостока. Женщина признается, что блогинг - занятие непростое, не всегда при съемке удается отыскать нужные слова. Тем более по-белорусски. Но, по ее словам, молодежь ее вдохновляет.

"Почти ребенок - и смогла выйти из такой ситуации"

Недавно блогер встретилась со спортсменкой Кристиной Тимановской. Александра следила за развитием событий на Олимпиаде в Токио, и когда узнала, что Кристина приехала в Варшаву, написала ей: "Держись, будет все хорошо, это начало".

Кристина Тимановская после Олимпиады в Токио Фото: Darek Golik/REUTERS

Они начали переписываться: "Я восторгалась тогда: почти ребенок - и смогла выйти из такой ситуации". Сейчас же Александре удалось попасть на соревнования в Польше, где бежала Тимановская. "Я так переживала! Не поверите - болели все мышцы. Такое ощущение, что бежала я сама, - говорит Ханевич. - Кристина сказала, что за нее всегда больше всех бабушка болела, и громче всех на стадионе кричала, а еще - что я ей напоминаю бабушку. Молодцы, конечно, наша молодежь - умницы, продвинутые, креативные".

"Только бы у нас все хорошо было"

В одном из своих интервью Александра отметила, что, по ее мнению, люди в Беларуси затихают. И ей тут же написали зрители: "Не затихают, передаем передачи для политзаключенных, деньги для их семей, ждем тебя". "Мне даже неудобно стало", - рассказывает она.

Обратная связь от пользователей приходит регулярно. Александра рассказывает, как в Беларуси взрослые дети рекомендовали родителям посмотреть фильм Дудя с ее участием. Ей пишут те, кто смотрит видео, но боится поставить лайк - чтобы не задержали в Беларуси. Находятся и такие, кто спрашивает, чего же ей в Беларуси не хватало.

Белорусско-польская граница Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

"В Польше мне только одно не нравится - много денег отдаем за съем квартиры. Была бы у нас хотя бы однокомнатная квартира, я больше ничего не хотела бы. А так - никто тебя не трогает. По телевизору здесь никогда не слышала, чтобы кто-то из руководителей говорил таким тоном, как Лукашенко - с постоянными угрозами. Когда мне говорят, чего мне не хватало... Но я же не за себя. Я бы, может, сидела и молчала бы. Но я не вижу для своих внуков никаких перспектив, если дальше будет так продолжаться", - объясняет пенсионерка.

Александра вспоминает, как в прошлом году ее знакомая прислала ей фотографию осенних кленов в ее гродненском дворе: "Один желтый, другой красный, третий - бордовый. И как раз мой подъезд. Я и заплакала. Но я держусь. А что делать? Я потерпела бы еще, чтобы только все хорошо было. И год потерпела бы, и два. Только чтобы у нас, в Беларуси, было так, как живут хотя бы в Польше".

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