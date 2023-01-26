Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Родные политзаключенных из Беларуси обратились к мировым политикам, призвав к более решительным действиям для освобождения политузников, в том числе и к переговорам с Лукашенко. Возможны ли они?

На фоне войны в Украине тема политзаключенных и преследований по политическим мотивам в Беларуси отошла на второй план. Люди выходят на свободу, отбыв полные сроки наказания, а те, кого осудили на 10, 14 или 18 лет, передают родным, что ко всему готовы.

По информации правозащитников из центра "Весна", на 26 января 2023 года в Беларуси было уже 1445 политзаключенных. При этом всего по политическим мотивам за решеткой в стране может находится не менее 11 тысяч человек - столько уголовных дел, связанных с протестами, завели власти Беларуси с 2020 года.

Позиция Брюсселя

"Вопрос политзаключенных в Беларуси очень важен для Евросоюза. Мы внимательно следим за этим, принимаем меры и реагируем. В нашем распоряжении несколько инструментов. Мы ввели санкции против тех, кто участвует или поддерживает репрессии.

Петер Стано Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Мы рассматриваем и другие меры, взаимодействуем с международными партнерами, чтобы усилить политическое давление на режим Лукашенко", - сообщил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в ответ на вопрос DW о том, что может делать Евросоюз для освобождения белорусских политзаключенных.

"Мы призываем Лукашенко немедленно освободить людей и не продолжать репрессии. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и будем продолжать это делать. Все политзаключенные должны быть освобождены вместе с теми, кто задержан и находится под стражей за мирный протест против Лукашенко", - добавил Стано.

Победа Украины принесет свободу политзаключенным?

Родные политзаключенных заявляют, что условия содержания узников в Беларуси - это пытки, а самих их сравнивают с пленными. "Положение политзаключенных в Беларуси катастрофическое, многие имеют проблемы со здоровьем из-за плохих условий содержания в тюрьмах. Я требую доступа к заключенным независимых врачей, надлежащего медобслуживания и справедливого судебного разбирательства. К сожалению, эти требования, которые выдвигаются и правительством Германии, и ЕС, игнорируются белорусским режимом", - призналась в интервью DW глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt).

Рената Альт Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Она надеется, что за политзаключенных в Беларуси и России будут выступать жители этих стран: "Германия и ЕС ввели жесткие санкции против России и Беларуси. Они ослабляют режимы, но не в краткосрочной перспективе. Без давления населения там ничего не изменится".

Также, по мнению Альт, освобождение политузников связано с успехами Украины в войне: "Если бы из более чем 1400 политзаключенных были освобождены хотя бы менее известные, это было бы шагом вперед. К сожалению, в то время, когда российские солдаты ведут войну против Украины с белорусской территории, нереально, что Лукашенко пойдет на уступки. Важно, чтобы мы сделали все, чтобы Украина не проиграла войну... Победа Украины пошатнет власть Путина и Лукашенко и принесет свободу политзаключенным".

Депутат бундестага: "О чем говорить с Лукашенко?"

О судьбе людей, находящихся за решеткой в Беларуси по политическим мотивам, европейским политикам стараются напоминать правозащитники. Немецко-швейцарская организация Libereco с сентября по декабрь 2022 года отправила письма поддержки 1302 белорусским политзаключенным.

Их подписали 19 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из девяти стран. Также Libereco основала традицию, по которой депутаты из стран ЕС берут на себя обязанности "крестных" для политзаключенных в Беларуси. Депутат бундестага Нильс Шмид (Nils Schmid) стал "крестным" для блогера Эдуарда Пальчиса, приговоренного к 13 годам лишения свободы.

Мария Колесниковва во время рассмотрения в суде ее дела, август 2021 года Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/pool/APpicture alliance

"Я пытаюсь писать письма своему подшефному, я общался с его женой - она говорит, что он силен и не даст себя сломить... Это сложная ситуация. Новости о Марии Колесниковой свидетельствуют о том, как опасно находиться в белорусской тюрьме. Мы поддерживаем требования, что все политзаключенные должны быть освобождены, и пытаемся добиться этого через санкции. Но я не знаю, как этого достичь на основе соглашения с Лукашенко", - сказал депутат на Минском форуме в Берлине.

По его словам, сейчас вести переговоры с Лукашенко о политзаключенных сложно: "О чем говорить? Раньше мы говорили, что он получит преимущества от ЕС, если выпустит политзаключенных. Это работало. Но действия Лукашенко против демократического движения привели к тому, что исчезла основа для переговоров. Он не готов допустить какой-либо либерализации. Это горько для политзаключенных".

Ситуация зашла в тупик?

Судя по тому, как Лукашенко поддерживает Россию и как поступает по отношению к политзаключенным, в ЕС, добавляет Шмид, сомневаются, что белорусский правитель готов идти на такое. Немецкий политик полагает, что освободить политзаключенных через сделку Минска с Брюсселем не удастся.

"Я не думаю, что Лукашенко вообще готов освобождать политзаключенных, потому что он боится утратить власть и потерял интерес к тому, чтобы теснее сотрудничать с Западом. Чтобы сохранить власть, он принял решение сотрудничать с Россией, полностью поддержал Путина. Ситуация изменилась по сравнению с прошлым, когда мы могли предлагать какие-то выгоды в обмен на освобождение политзаключенных. Наоборот, Лукашенко одобрил законы, которые дали новые возможности арестовывать людей", - указывает Нильс Шмид.

Ситуация зашла в тупик, констатирует историк Александр Фридман в своей колонке для DW. "В условиях войны Лукашенко не видит для себя необходимости идти на серьезные уступки, а для ЕС и ФРГ вопрос белорусских политзаключенных имеет на данный момент скорее маргинальное значение (…). Перспективы освобождения политических заключенных представляются туманными", - заключает Фридман.

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