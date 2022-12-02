Кто начнет переговоры о белорусских политзаключенных?

В Беларуси в ходе протестов после президентских выборов 2020 года были задержаны тысячи человек, многие осуждены и находятся за решеткой. Что может заставить власти в Минске их освободить?

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Что может заставить белорусские власти начать процесс освобождения политзаключенных и других осужденных за протесты после президентских выборов 2020 года, которых в стране уже тысячи? На что Минск может обменять их свободу, возможна ли сегодня такого рода сделка и кто может стать в данном случае посредником? Об этом DW поговорила с экспертами, представителями международных организаций и демсил.

"Попытки были"

"Насколько мне известно, белорусские власти после начала войны в Украине и даже до войны пытались узнать у европейских и американских дипломатов, сколько нужно было бы отпустить политзаключенных, чтобы были сняты какие-то санкции", - говорит политический аналитик Артем Шрайбман.

По его информации, поднимались вопросы отмены калийного эмбарго (самого чувствительного для Минска) - чтобы западные дипломаты убедили Литву снять запрет на транзит удобрений через порт Клайпеды. На вопрос, что еще в этой связи имеет особую ценность для белорусских властей, Шрайбман отвечает: "Надо смотреть на ключевые параметры белорусского экспорта".

Директор центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова так объясняет логику правительства Беларуси: "В его фокусе крупные госпредприятия, которые попали под санкции. Конечно, власти в первую очередь будут думать про две основные экспортные позиции - это калийные удобрения и нефтепродукты". Причем, по словам Борнуковой, ситуация с нефтепродуктами не такая критичная, как с калием: “Что-то удается поставлять в обход санкций, что-то забирает внутренний рынок”.

Надежда на Литву?

Самые серьезные санкции в отношении Беларуси вводились Западом не из-за подавления протестов 2020 года, а за принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, из-за ситуации с мигрантами на границе со странми ЕС и соучастия в войне России против Украины.

Катерина Борнукова отмечает, что надо четко понимать, на что Запад готов пойти, снимая часть санкций с РБ: "По калию существует аргумент про необходимость поддержания рынка продовольствия во всем мире, необходимость снижения мировых цен на удобрения. Тут, мне кажется, у обеих сторон интересы сходятся".

Но готов ли сегодня кто-либо лоббировать снятие санкций с Минска? "Теоретически это могут быть литовские железные дороги, бизнесмены, связанные с клайпедским портом, администрация порта, также, наверное, разнообразные международные организации вроде ООН, обеспокоенные ценами на продовольствие в мире, на которые влияют проблемы с поставками удобрений", - перечисляет Артем Шрайбман.

При этом он подчеркивает, что желание наказать Лукашенко и нежелание с ним сотрудничать сейчас в Литве настолько высоко, что "ничего не работает”: "А пока кажется, что без Литвы проблема не решается".

Тупиковая ситуация

"Я так понимаю, что стороны не могут даже вступить в нормальные переговоры и тем более договориться об "обменном курсе", - отмечает Шрайбман. Он считает, что Лукашенко не готов на масштабную амнистию до того, как не получит четких гарантий и понимания того, какие именно санкции отменят. Кроме того, добавляет аналитик, Лукашенко не готов отпускать всех или большую часть политзаключенных: "Как я понимаю, он ждет первого шага от Запада. Ситуация довольно тупиковая на сегодняшний момент".

Артем Шрайбман Фото: privat

Так же оценивает сложившееся положение и политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. "Белорусские власти ожидают от Европейского Союза и США слишком многого - чтобы сразу сняли и калийные санкции, и нефтяные, на что те пойти не могут. И, наоборот, Запад ожидал бы от Беларуси каких-то существенных шагов - ограничения участия в военном конфликте в Украине, существенного снижения количества политзаключенных. А белорусские власти не готовы это дать", - констатирут Егоров.

"В конечном счете будут решать без нас"

При этом он полагает, что тему переговоров по поводу освобождения политзаключенных можно было бы поднимать. Хотя и предупреждает: если бы это публично начали делать демсилы, то оказались бы под шквалом критики.

Андрей Егоров Фото: privat

"Но мне кажется, что им следовало бы обсуждать такого рода решения, не ограничиваясь позицией "мы настаиваем на строгом санкционном режиме". Это только одна опция политического поведения, и она демонстрирует, что мы в течение двух лет не можем добиться значимых уступок со стороны режима. Поэтому должны рассматривать и вторые, и третьи опции, которые могут быть более эффективными для решения задачи освобождения политзаключенных", - поясняет Егоров.

Он считает, что если политические структуры, которые представляют демократическую Беларусь, ничего не будут делать в данном контексте, то найдутся те, кто будет решать этот вопрос без них: "А значит, в конечном счете, без нас (белорусов. - Ред.), без учета наших интересов".

Женская колония в Гомеле, где сейчас содержится Мария Колесникова Фото: Vera Lazovskaya

DW отправила запрос в белорусское представительство ООН, чтобы выяснить, присутствует ли тема освобождения политзаключенных на повестке дня организации и готова ли она стать посредником в данном случае. В полученном ответе говорится, что офис Постоянного координатора ООН неоднократно поднимал темы, связанные с задержаниями и тюремными заключениями, "обращаясь к представителям правительства через установленные каналы связи". И хотя представительство в Минске не имеет полномочий официального посредника в этом вопросе, "ООН в Беларуси по-прежнему готова оказывать поддержку и поощряет диалог между всеми заинтересованными сторонами в стране".

Какова позиция демсил?

Режим сознательно выбрал эскалацию, не собирается торговаться и обменивать освобожение политзаключенных на отмену западных санкций, убежден советник Светланы Тихановской Франак Вечерко. Он утверждает, что демсилы постоянно ведут переговоры по освобождению политузников: "Если вы видите какие-то релизы о том, как встречаются лукашенковские чиновники с генсеком ООН или западными политиками, то, поверьте, политзаключенные - это первая тема, о которой они говорят, в том числе по нашей просьбе".

В первую очередь, продолжает Вечерко, должны быть освобождены все, кто находится в тяжелом физическом состоянии - в этом списке более 25 человек: "И ООН, и отдельные дипломаты, которые находятся в Минске, эти вопросы поднимали. Второе требование - это освобождение тех, кто признан политзаключенными правозащитными организациями. Конечно, мы допускаем, что освобождение может быть партиями, но мы считаем неправильным снимать какие-либо санкции, пока не освобождены все".

Андрей Егоров тем временем напоминает, что "рационального торга" - например, в виде дорожной карты - с белорусскими властями по поводу политических заключенных не было никогда. Хотя, соглашается политолог, ситуация сегодня такова, что белорусы "скинулись бы сами, если бы можно было выкупить всех, даже понимая, что могут посадить следующих". "Другое дело, что властей эта схема тоже не устраивает, они не уверены в собственном контроле над страной, хотя на самом деле этот контроль у них, по моему мнению, есть", - заключил Егоров.

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