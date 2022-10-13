Амнистия в Беларуси. Политзаключенных не выпустят?

Опубликован законопроект об амнистии в Беларуси. Если закон примут в таком виде, кто сможет выйти на свободу, а кто нет? DW спросила экспертов.

Опубликован законопроект об амнистии в Беларуси. По словам экспертов, если закон примут в таком виде, почти никто из политзаключенных не выйдет на свободу. Также не стоит ожидать массового освобождения осужденных за распространение наркотиков и коррупцию. Для них остается только один вариант - помилование, решение по которому принимает лично Лукашенко.

Почему амнистия не будет распространяться на политзаключенных?

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко обращает внимание, что законопроект об амнистии составлен дискриминационно в отношении осужденных, которые не согласны с политикой режима Лукашенко. "Практически все статьи, по которым осуждены политзаключенные, отнесены в список, на который амнистия не распространяется, - говорит эксперт. - Мы помним, как Лукашенко анонсировал закон к 17 сентября, якобы нас ждет примирение общества. Ничего подобного. Сходу могу назвать только одно исключение, кто может выйти - осужденные за клевету, по статье 188 УК судили некоторых граждан за высказывания о чиновниках".

Под амнистию, согласно законопроекту, не подпадают осужденные за участие в несанкционированных акциях протеста (ст. 342, 342-2 УК). Эту статью в Беларуси уже называют "народной" - по ней осуждено больше всего политзаключенных. Кроме того, амнистировать не будут осужденных за разжигание розни, массовые беспорядки, измену государству, призывы к санкциям, оскорбление чиновника, судьи или Лукашенко, участие в экстремистском формировании (полный список статей, на которых не будет распространяться амнистия, можно посмотреть в проекте документа, в ст. 10).

"Также амнистия не будет распространятся на "злостных нарушителей режима", а такой статус, к сожалению, сегодня у большинства политзаключенных, которые успели побывать в ШИЗО. И на осужденных, которых перевели из колонии в тюрьму, - продолжает Сапелко. - Искусственно навесить нарушения на осужденного для администрации колонии не проблема. Вот и получается, что 99% политзаключенных не выйдут по амнистии, если закон примут в том виде, который мы пока видим".

Сокращение срока или замена лишения свободы на более мягкое наказание осужденным по статьям, которые прописали в исключения, и "злостным нарушителям режима", не будет применяться.

"Кроме того, амнистия не будет распространяться на тех, кто не погасил ущерб, - дополняет юрист "Весны". - Как мы знаем, многим политзаключенным выставили неподъемные иски, например, "Минсктранс" - за ограничение движения автобусов во время протестов".

Также в законопроекте указано, что амнистия не распространяется на граждан, причастных к экстремистской или террористической деятельности - силовики включают несогласных с режимом в специальный список.

Чего ждать осужденным за коррупцию и наркотики?

Среди осужденных за наркотики расчитывать на амнистию могут лишь те, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет. По подсчетам МВД, сейчас в колониях 95 таких осужденных. Большинство же осужденных по статье 328 продолжат отбывать наказание.

Чиновники и бизнесмены, которых поймали на крупных взятках (ч. 3 ст. 430, ч. 3 ст. 431 УК), под амнистию не подпадают, так как осуждены за тяжкое (наказание - от 7 до 12 лет лишения свободы) или особо тяжкое преступление (срок свыше 12 лет). Те же, кто осужден за превышение или злоупотребление должностных полномочий, могут расчитывать или на полную амнистию или на сокращение срока на год. Сократят срок на год и тем, кто давал взятку, если она не была особо крупного размера.

По амнистии выйдут на свободу осужденные за мошенничество, кражу денег с банковских карточек, за долги по алиментам, если успеют погасить ущерб. Как и ранее, амнистия не распространяется на осужденных за убийство, бандитизм, участие в преступных группировках, вождение в пьяном виде.

Что остается политзаключенным?

Ранее генпрокурор Андрей Швед заявлял, что "выйти на свободу смогут и те, кто совершил преступления, связанные с "экстремизмом", но только в случае раскаяния и обращения к Лукашенко с прошением о помиловании".

Российский адвокат Антон Гашинский, который много лет практиковал в Беларуси, объясняет процедуру: "Осужденный пишет заявление, которое сначала рассматривает администрация колонии. Смотрят, признает ли человек вину, раскаивается ли в содеянном, погашен ли ущерб и дают ему характеристику. Если все в порядке, документы дальше отправляют в комиссию по помилованию, которая работает при администрации президента. Заседает она раз в три месяца. По каждому заявлению выносится обоснованное решение, но последнее слово - за Александром Лукашенко. Сколько будет длиться процедура, никто не знает, может, несколько месяцев, а может и год. Осужденный все это время просто ждет решения, повлиять на него или обжаловать, по закону, нельзя".

Закон об амнистии вступит в силу со дня его опубликования, далее дается шесть месяцев на освобождение осужденных. Когда депутаты будут голосовать по законопроекту, пока не сообщается. Известно лишь, что в текущей сессии, которая продлится до 9 декабря.

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