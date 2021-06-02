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Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
Степан Латыпов
Степан Латыпов - участник протестов 2020 года в Беларуси, политический заключенный.
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Контекст
Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга
Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга
В белорусских тюрьмах такой проблемы не было даже в советское время.
Общество
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Как отбывает наказание политзаключенный Степан Латыпов?
Как отбывает наказание политзаключенный Степан Латыпов?
Степана Латыпова "за злостные нарушения правил колонии" в Беларуси переводят в тюрьму. DW поговорила с его родными.
Правосудие и закон
27.09.2022
27 сентября 2022 г.
"Убийцам дают меньше": белорусы о приговоре Латыпову
"Убийцам дают меньше": белорусы о приговоре Латыпову
16 августа в Минске осудили политзаключенного Степана Латыпова. Что белорусы думают о приговоре?
Политика
16.08.2021
16 августа 2021 г.
Белорусского активиста Степана Латыпова осудили на 8,5 года
Белорусского активиста Степана Латыпова осудили на 8,5 года
Своей вины житель площади Перемен в Минске не признал ни по одному из пунктов обвинения.
Политика
16.08.2021
16 августа 2021 г.
Суд в Минске направил Латыпова на психиатрическую экспертизу
Суд в Минске направил Латыпова на психиатрическую экспертизу
Второе заседание по делу Степана Латыпова длилось меньше часа - суд решил направить его на психиатрическую экспертизу.
Политика
10.06.2021
10 июня 2021 г.
Кто такой Латыпов, пытавшийся убить себя на суде в Минске
Кто такой Латыпов, пытавшийся убить себя на суде в Минске
Что известно о политзаключенном Степане Латыпове, который пытался свести счеты с жизнью во время суда в Минске?
Права человека
02.06.2021
2 июня 2021 г.
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