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Силовики задерживают Степана Латыпова
Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Степан Латыпов

Степан Латыпов - участник протестов 2020 года в Беларуси, политический заключенный.

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Контекст

Задержание Степена Латыпова, активиста "Площади перемен"

Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга

Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга

В белорусских тюрьмах такой проблемы не было даже в советское время.
Общество26 февраля 2024 г.
Степана Латыпова веду под руки два силовика во время судебного процесса (фото из архива)

Как отбывает наказание политзаключенный Степан Латыпов?

Как отбывает наказание политзаключенный Степан Латыпов?

Степана Латыпова "за злостные нарушения правил колонии" в Беларуси переводят в тюрьму. DW поговорила с его родными.
Правосудие и закон27 сентября 2022 г.
Окно камеры в минской тюрьме

"Убийцам дают меньше": белорусы о приговоре Латыпову

"Убийцам дают меньше": белорусы о приговоре Латыпову

16 августа в Минске осудили политзаключенного Степана Латыпова. Что белорусы думают о приговоре?
Политика16 августа 2021 г.
Задержание Степана Латыпова, 15 сентября 2020 г.

Белорусского активиста Степана Латыпова осудили на 8,5 года

Белорусского активиста Степана Латыпова осудили на 8,5 года

Своей вины житель площади Перемен в Минске не признал ни по одному из пунктов обвинения.
Политика16 августа 2021 г.
Арест Степана Латыпова в сентябре 2020 года

Суд в Минске направил Латыпова на психиатрическую экспертизу

Суд в Минске направил Латыпова на психиатрическую экспертизу

Второе заседание по делу Степана Латыпова длилось меньше часа - суд решил направить его на психиатрическую экспертизу.
Политика10 июня 2021 г.
Арест Степана Латыпова в сентябре 2020 года

Кто такой Латыпов, пытавшийся убить себя на суде в Минске

Кто такой Латыпов, пытавшийся убить себя на суде в Минске

Что известно о политзаключенном Степане Латыпове, который пытался свести счеты с жизнью во время суда в Минске?
Права человека2 июня 2021 г.
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