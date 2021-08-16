"Убийцам дают меньше": что белорусы думают о приговоре Латыпову

8,5 лет колонии усиленного режима и 300 базовых величин штрафа (в пересчете почти 3000 евро. - Ред.) - в Минске осудили политзаключенного Степана Латыпова. "Очередной пример трусости системы", "Убийцам и насильникам дают меньше", - так комментируют решение суда белорусы. С заявлением, осуждающим приговор, выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В свою очередь, родные Латыпова говорят, что в ближайшее время будет подана апелляция.
Тетя Латыпова: "Все шито белыми нитками"
По словам тети политзаключенного Галины Латыповой, на оглашении приговора, как и на предыдущих заседаниях, ее племянник находился в клетке с несколькими охранниками: к двум из них он был прикован наручниками, еще один, в бронежилете, стоял рядом с ним. Как говорит женщина, в зал суда смогли попасть не все, кто пришел на заседание, в том числе не впустили представители иностранного дипкорпуса, которые опоздали на пару минут. Также она рассказала, что адвокат Латыпов будет подавать апелляцию. После оглашения приговора отцу Степана Латыпова разрешили свидание с сыном, а вот Галина с племянником увидеться не сможет - ей в свидании отказано.
Арест Степана Латыпова в сентябре 2020 года
"Степан чувствует себя неплохо, но было видно, что волновался. Конечно, он, как и все мы, не согласен с приговором. Это все надумано и шито белыми нитками. Страну лишают профессионалов, интеллигентных, умных людей, которые любят свое дело", - добавляет Галина Латыпова.
Реакция белорусов: "У власти свой "Талибан"
Приговор, вынесенный Степану Латыпову, вызвал волну возмущения и в белорусском обществе. "Убийцам и насильникам дают меньше, нет слов…", "Судьба Степана с болью прошла через сердца всех белорусов", "2 года химии дали существу, выбросившему ребенка из окна. И 8,5 лет колонии усиленного режима дали человеку за гражданскую позицию"- так реагировали люди на решение суда в соцсетях и комментариях к публикациям в СМИ.
"Степан Латыпов получил 8,5 лет колонии усиленного режима. Очередной пример трусости системы: давайте посадим всех, кто может напомнить "красавцам" в балаклавах, что такое настоящее мужество и благородство". "Степан Латыпов. Это не бандит, не уголовник. Он раздавал на улице цветы женщинам. Здесь у власти свой "Талибан", - также писали белорусы.
"Сегодня Степану Латыпову вынесли приговор: 8,5 лет колонии усиленного режима и штраф 300 базовых. Эти цифры призваны запугать нас - но мы не поддадимся страху. Ради Степана и тысяч таких же невинных людей, как и он, мы продолжим делать то, что в наших силах", - написала в своем Instagram лидер белорусской оппозиции Светла Тихановская. По ее словам, история Степана Латыпова иллюстрирует кризис, в котором оказалась страна после президентских выборов.
Здание суда Советского района Минска
"Это компания массовых репрессий - ответ режима на ненасильственный протест, который охватил Беларусь с августа 2020 года", - считает Тихановская. Также она призвала демократическое сообщество оставаться верным "нашим общим ценностям и принять меры".
Латыпов рассказал о пытках после задержания
Напомним, Степана Латыпова признали виновным в создании соседского телеграм-чата и мастерской по изготовлению протестной символики, оказании сопротивления сотрудникам милиции во время задержания 15 сентября. Кроме того, как директор компании Belarbo Латыпов признан виновным в том, что вводил в заблуждение клиентов при предоставлении услуг по химической защите растений.
Мужчина не признал вину ни по одному из пунктов и не стал давать на суде показаний. 12 августа в последнем слове он рассказал о семье, о прадеде, репрессированном в 1937 году, о своей попытке самоубийства (1 июня Латыпов пытался покончить с собой в зале суда, воткнув в шею шариковую ручку. - Ред.) и избиениях после задержания: "Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, ласточкой, избавили кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалась. Но опираться я не мог еще 3 недели. Недавно услышал такой термин "межмышешечная гематома", возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись".
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Автор: Янина Мороз