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Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP/Getty Images

Анджей Почобут

Анджей Почобут - журналист, политзаключенный, член Союза поляков Беларуси.

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Контекст

Журналист Анджей Почобут во время суда в Гродно 16 января 2023 года

Анджей Почобут - символ беспрецедентных репрессий и борьбы

Анджей Почобут - символ беспрецедентных репрессий и борьбы

Журналист Анджей Почобут стал "Фигурой десятилетия" по мнению польской редакции Newsweek. Его история - на DW.
Права человека11 марта 2024 г.
Зрители, пришедшие на концерт в рамках благотворительного фестиваля MARA FEST, который прошел в Сопоте

MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

Белорусы, украинцы и поляки провели в польском Сопоте благотворительный музыкальный фестиваль MARA FEST. Репортаж DW.
Культура4 сентября 2023 г.
Grenzschließung und Transport zwischen Belarus und Polen

Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия

Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия

Репортаж DW с последнего из действующих пунктов пропуска на белорусско-польской границе.
Конфликты13 февраля 2023 г.
Силуэт человека в дверном проеме

В Беларуси продлен срок заключения журналиста Почобута

В Беларуси продлен срок заключения журналиста Почобута

Задержанный по делу Союза поляков Беларуси Анджей Почобут проведет под стражей еще 3 месяца, сообщил центр "Весна".
Политика25 августа 2021 г.
Минск

В Минске возбуждено уголовное дело против главы СПБ Борис

В Минске возбуждено уголовное дело против главы СПБ Борис

Союз поляков Беларуси заявил о проведении обысков в домах активистов. По данным властей Польши, задержан Анджей Почобут.
Политика25 марта 2021 г.
На столе лежат символы правосудия - сборник законов и судейский молоток

Дмитрию Дашкевичу грозит новый срок

Дмитрию Дашкевичу грозит новый срок

Его обвиняют в несоблюдении режима исправительного учреждения.
13 июля 2012 г.
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