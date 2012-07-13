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Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP/Getty Images
Анджей Почобут
Анджей Почобут - журналист, политзаключенный, член Союза поляков Беларуси.
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Контекст
Анджей Почобут - символ беспрецедентных репрессий и борьбы
Анджей Почобут - символ беспрецедентных репрессий и борьбы
Журналист Анджей Почобут стал "Фигурой десятилетия" по мнению польской редакции Newsweek. Его история - на DW.
Права человека
11.03.2024
11 марта 2024 г.
MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон
MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон
Белорусы, украинцы и поляки провели в польском Сопоте благотворительный музыкальный фестиваль MARA FEST. Репортаж DW.
Культура
04.09.2023
4 сентября 2023 г.
Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия
Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия
Репортаж DW с последнего из действующих пунктов пропуска на белорусско-польской границе.
Конфликты
13.02.2023
13 февраля 2023 г.
В Беларуси продлен срок заключения журналиста Почобута
В Беларуси продлен срок заключения журналиста Почобута
Задержанный по делу Союза поляков Беларуси Анджей Почобут проведет под стражей еще 3 месяца, сообщил центр "Весна".
Политика
25.08.2021
25 августа 2021 г.
В Минске возбуждено уголовное дело против главы СПБ Борис
В Минске возбуждено уголовное дело против главы СПБ Борис
Союз поляков Беларуси заявил о проведении обысков в домах активистов. По данным властей Польши, задержан Анджей Почобут.
Политика
25.03.2021
25 марта 2021 г.
Дмитрию Дашкевичу грозит новый срок
Дмитрию Дашкевичу грозит новый срок
Его обвиняют в несоблюдении режима исправительного учреждения.
13.07.2012
13 июля 2012 г.
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