MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

Белорусы, украинцы и поляки провели в польском Сопоте благотворительный музыкальный фестиваль MARA FEST. О том, как это было, и о впечатлениях участников - в репортаже DW.

Не менее тысячи человек посетили благотворительный фестиваль MARA FEST (мара - мечта по-белорусски. - Ред.), который прошел в польском Сопоте в минувшую субботу, 2 сентября. Организаторам - Ассоциации белорусов Поморья и фонду Artformation22 - удалось привлечь белорусских, украинских и польских артистов и группы: Naviband, Ivan Dorn, Sarsa, Brodka.

Часть средств от продажи билетов на их выступление будет перечислена в фонд "Маша", который помогает женщинам и детям, пострадавшим во время войны в Украине. Репортаж DW.

Для людей доброй воли из Украины, Польши и Беларуси

Опера Лесная - знаменитый сопотский амфитеатр - на один день стал местом дружбы "для людей доброй воли из Украины, Польши и Беларуси". Организаторы MARA FEST особо подчеркивают, что они выступают "за идеи свободы и демократии в Беларуси и поддерживают Украину в ее борьбе за независимость".

Надежда Малявко Фото: Tatiana Gargalyk/DW

"Я надеюсь, что этот фестиваль даст плоды, мы станем больше дружить. Я считаю, что не имеет значение, какой у человека паспорт, национальность, главное - его поступки. Если человек - мой единомышленник, то я буду идти рядом с ним и делать одно дело", - отметила в беседе с DW волонтер, представитель Ассоциации белорусов Поморья Надежда Малявко.

Она считает, что несправедливо обвинять всех белорусов, том числе тех, кто бежал от режима Александра Лукашенко, в том, что они якобы поддерживают войну в Украине.

Часть средств, собранных на фестивале, пойдут в фонд "Маша"

"Нам было очень больно, когда 24 февраля с территории Беларуси на Киев пошли колонны российской техники, но мы понимаем, что это не выбор белорусского народа", - делится один из ведущих MARA FEST, украинский журналист Тимур Мирошниченко. У него много друзей-белорусов, большинство из них оказались в эмиграции еще в 2020 году, но есть и те, кто до сих пор живут в Беларуси.

Тимур Мирошниченко Фото: Tatiana Gargalyk/DW

По словам Мирошниченко, они не поддерживают ни режим Лукашенко, ни его соучастие в войне в Украине, но "не могут об этом говорить по абсолютно понятным для всех причинам: "У них полностью скованны руки, они ничего не могут сделать, потому что за любой шаг влево, вправо - репрессии".

Украинский журналист добавляет, что многие артисты и гости фестиваля "также были вынуждены убегать от диктаторского режима Лукашенко": "Это люди, которые больше всего хотят, чтобы в Беларуси снова была свобода, был мир, была деоккупация". Мирошниченко также обратил внимание на то, что часть средств, собранных во время фестиваля, будут направлены в фонд "Маша", который основала украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фонд помогает женщинам и детям, пострадавшим во время войны, в том числе, тем, кто стал жертвой сексуального насилия.

Naviband: "Такие встречи дают нам надежду"

"Думаю, что такие акции помогают понять друг друга", - говорит приехавшая на фестиваль женщина, представившаяся как Тати. Она рассказала, что вместе с мужем перебралась из Беларуси в Польшу в 2021 году, с того времени на родине не бывала: "Сначала было тяжело, сейчас уже гораздо легче".

Белоруска Юлия живет в Гданьске уже пять лет. По ее словам, после 2020 года местная белорусская диаспора бала очень активна, сейчас проходит меньше акций солидарности, тем не менее Юля уверена, что белорусы ничего не забыли и "не перевернули страницу". Она признается, что очень ждала фестиваль, что для нее прийти сюда - "как дома побывать".

Выступает белорусская группа Naviband Фото: Tatiana Gargalyk/DW

"Такие встречи дают нам надежду, возможность не гаснуть, а светиться, собираться вместе и ощущать себя дома именно здесь. Спасибо, что мы вместе создаем свой дом. Жыве Беларусь! Слава Украине!", - приветствовала гостей фестиваля белорусская группы Naviband.

О доме, но в Украине, говорил и певец Иван Дорн. Одну из своих песен он исполнил на фоне видео со знаковыми местами Киева.

Выступает Иван Дорн Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Экс-политзаключенный: "Мне было очень важно, чтобы люди не сидели вместе со мной"

Помимо музыки гостей фестиваля ждали рынок с работами местных ремесленников, йога и и релаксационные практики, знакомство с белорусскими, украинскими и польскими НПО в Труймясте (агломерация, включающая Гданьск, Сопот и Гдыню. - Ред.), площадка для художников и открытый микрофон для популярных блогеров.

Выставка работ жудожников на МАRA FEST Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Одним из выступавших был белорусский журналист, блогер, экс-политзаключенный Александр Ивулин. В беседе с DW он рассказал, что за полгода после выхода на свободу успел побывать в нескольких странах, много работает, готовит новый проект. По словам Ивулина, такие фестивали как МАRA FEST нужны, чтобы показать, как много в эмиграции "крутых белорусов", что они помнят о том, что происходит в стране, но им тоже нужна энергетическая подпитка.

Александр Ивулин Фото: Tatiana Gargalyk/DW

"Нужно помнить, что мы не перевернули страницу, нужно помогать политзаключенным, тем, кто воюет в Украине, но ты не можешь страдать постоянно, - подчеркивает Ивулин. - Когда я сидел (за решеткой. - Ред.), для меня было очень важно, чтобы люди не сидели вместе со мной. Люди писали, куда они съездили в путешествие, на какой концерт сходили. Я искренне радовался за то, что они так живут".

MARA FEST поддержал мэр Сопота

О белорусских политзаключенных вспомнил в беседе с DW и мэр Сопота Яцек Карновский - в том числе о журналисте, члене Союза поляков Беларуси Анджее Почобуте, приговоренном в РБ к восьми годам. Почобут в прошлом не раз бывал в Сопоте, а Карновский ездил к нему в гости в Гродно.

По словам мэра, несмотря на то, что из-за войны украинцы оказались, безусловно, в гораздо худшей ситуации, чем белорусы, но и белорусам, которые живут в условиях диктатуры, тоже нужна поддержка. Из Беларуси, по оценке Карновского, в Польшу приезжает образованная молодежь - врачи, программисты. "Они привносят свою культуру, мудрость. Белорусы - очень трудолюбивый народ, хорошо образованный", - отметил мэр Сопота.

В этом городе у белорусов есть свой центр культуры, хостел, где первое время после прибытия в Польшу могут пожить и белорусы, и украинцы. "Также есть возможность изучать польский язык, находить работу. Это самые важные вещи для начала жизни", - уточнил Карновский.

MARA FEST был проведен при финансовой поддержке мэрии Сопота. Яцек Карновский считает, что такие фестивали важны, потому что и поляки, и белорусы, и украинцы живут вместе, а "ничто так не объединяет, как культура".

Смотрите также: