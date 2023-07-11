"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

Актеры Дарья и Андрей Новик, уехавшие из Беларуси, рассказали DW о своей жизни в эмиграции - работе после переезда в Польшу, приглашениях в польские теары и первом режиссерском опыте.

Дома у актеров Дарьи и Андрея Новик в Варшаве нет почти ничего из прошлой белорусской жизни. После увольнения из государственных театров они с годовалым сыном и собакой отправились в Польшу как участники арт-резиденции, назад в Беларусь больше не вернулись. Спустя два года после переезда Дарья репетирует роль уже в третьем польском спектакле, а Андрей пробует себя в качестве режиссера. Кажется, что семья успешно наладила профессиональную жизнь за границей, правда, у них самих такой взгляд со стороны вызывает ироничную улыбку.

"Если бы не Театральный институт, у нас бы не было ресурсов"

"Я пишу четыре монооперы, потому что выиграла стипендию Варшавской обсерватории культуры и у меня нет выхода", - шутит Дарья и садится за электронное пианино. Инструмент и оборудование для звукозаписи она приобрела как раз за стипендиальные деньги. В Минске актриса работала солисткой хора в Большом театре оперы и балета и участвовала в независимых театральных проектах. С ее голосом Дарья могла бы стать белорусской Адель, на что она отвечает, что уже пишет альбом.

В квартире, в которой мы разговариваем Дарьей и Андреем, семья живет почти с момента своего переезда. Два года назад найти жилье в Варшаве актерской семье с ребенком и собакой помог фонд "Гуманош". Он предоставил одну из своих квартир по низкой арендной цене. "Нам было все равно, какая она", - говорит Дарья. Пришлось покрасить стены, отремонтировать кран на кухне и купить мебель, кое-что притащили с мусорки, знакомая привезла диван. Дарья развесила семейные фотографии и гирлянды: "И нормально".

Актерская семья Новик и с друзьями в Польше Фото: Privat

Сейчас семья планирует переехать, потому что, как говорит Андрей, "есть много других, кому пригодилась бы такая помощь". Актер был одной из звезд Республиканского театра белорусской драматургии, в октябре 2020 года он поддержал объявленную Светланой Тихановской всеобщую забастовку и уволился. Дарья в то время была в декретном отпуске и в Большой театр не вернулась: там продолжались "чистки" и актриса написала заявление об увольнении.

Дарью и Андрея, часто можно видеть в разных культурных проектах. Андрей сыграл в сериале "Процессы" Андрея Кашперского и в фильме "В живом эфире" ("Na żywo") Мары Тамкович. Вместе с другими коллегами актеры объединились в Team Theatre, у которого уже вышло четыре постановки, в том числе "3@.mova" и "Море Кристины" в модерновом театре TR Warszawa. Семью вместе или по отдельности часто можно встретить на белорусских событиях в Польше.

"Жизнь-малина, - иронизирует Андрей. - Это все благодаря польскому Театральному институту. Если бы не он, у нас не было бы ресурсов, ни физических, ни материальных, ни психологических. Мы несколько раз попадали к ним на арт-резиденции - получали по 3000 злотых в месяц и имели возможность меньше работать в других местах, чтобы заниматься искусством".

"На мое согласие режиссер сказал, что это для него большая честь"

Вскоре после переезда в Польшу Дарья стала преподавать вокал, а Андрей пошел работать в службу доставки Glovo. Без арт-резиденций возможности участвовать в культурных проектах у них почти не было. Наконец, Дарью пригласили в спектакль "Mezopotamia" Театра Польского в Познани: представители театра заметили ее в Варшаве в постановке "Настя" Юры Дивакова.

"Когда мне позвонили, у меня были такие глаза, мол, как это возможно? Сначала позвонил художественный руководитель театра, а потом режиссер, который долго по-польски рассказывал, о чем он хочет поставить спектакль, и я половину не поняла. На мое согласие он сказал, что это для него большая честь. Я не привыкла к такой коммуникации. В Большом театре я была артисткой хора, просто единицей из этого мяса, поешь и хорошо, не поешь - иди", - говорит Дарья. Она перестала преподавать вокал, а после "Mezopotamia" актрису пригласили в еще один спектакль театра - "Haga".

Семья Новик - Дарья, Андрей и их ребенок Фото: Privat

Тем временем в резиденции Театрального института сформировалась команда Team Theatre, с которой Андрей впервые попробовал себя в качестве режиссера. Все это время актер совмещает основную работу с творчеством. "Когда у меня съемки или спектакли, я, конечно, не работаю, в Glovo я сам выбираю часы работы. Пока ставили "Море Кристины", две или три недели я не выходил на работу, потерял немного в рейтинге".

"Но поднял рейтинг как режиссер", - подхватывает мужа Дарья. "Море Кристины" рассказывает о ночи в Минском РОВД в ночь на 10 августа 2020 года. "Страха взяться за работу режиссера не было, потом поймал себя на ощущении, что всю жизнь этим занимался", - делится Андрей. Дарья сыграла в спектакле роль Кристины, беспринципной сотрудницы милиции. "Ко мне подходили актрисы, на чьи спектакли я ходила в Беларуси и думала, что я бы так сыграть не смогла, и говорили: "Даша, я бы так не смогла". Я думаю, ну ничего себе!"

"Из белорусских институций не помогает никто"

Сейчас Андрей вместе с командой работает над "Тилем Уленшпигелем" в постановке Юры Дивакова, а Дарья начинает репетиции в уже третьем для нее польском проекте, на этот раз в Teatry Powszechnym. Правда, надолго ли хватит актеров на работу от проекта до проекта, когда белорусской культурной инфраструктуры за рубежом не существует и многие вещи приходится делать бесплатно, они не уверены.

"Из белорусских институций не помогает никто, только Белорусский дом в Варшаве однажды поддержал театр на 4 тысячи злотых. Значимое сотрудничество получается только с поляками, "Тиля" вот французы поддерживают, - рассказывает Андрей. По словам Дарьи, так работать можно недолго: "Еще на момент, когда Андрей начал ставить "Кристину", мы "сдулись", как будто во всем этом нет смысла. Белорусы не хотят платить за спектакли, да и бесплатно не особо ходят".

Разве единственный способ остаться в культурном пространстве для белоруса - интегрироваться в польскую культуру? "Я только так это и вижу, - отвечает Андрей. - Подвижек в белорусском сообществе, чтобы создать приемлемые условия, не видно. Я понимаю, может казаться, что у нас и такие спектакли, и там сыграли, и туда поехали. А работать я еду в Glovo".

"Свои деньги вкладываем во все, что делаем"

Вся белорусская культура за рубежом, по словам Дарьи, в одинаковом положении: все работают где-то, чтобы заниматься искусством. Ради репетиций актеры берут отгулы и теряют в заработке. Чтобы отыграть спектакль, Дарья с Андреем оплачивают няню для сына. Если работа коллектива не предполагает зарплату, значит, все остаются в минусе. За сами показы спектаклей, поставленных в рамках резиденций, актеры ничего не получают.

"И на том спасибо, мы хоть что-то делаем, но сказать, что творчество приносит деньги, - нет, только высасывает. Если бы мы им не занимались, занялись бы чем-то более прибыльным", - говорит Дарья. Сейчас она планирует записать свою песню с белорусскими актрисами и певицами. На вопрос на какие средства, Дарья отвечает: "Свои деньги вкладываем во все, что делаем. Я работаю в польских театрах, зарабатываю там, чтобы потом вкладывать в беларусскую культуру (смеется). Как это называется? Я волонтер".

"Меценат, - шутит Андрей, - меценат белорусской культуры". Актер берет зеленый рюкзак Glovo, извиняется за отсутствие оптимизма и уходит на работу, Дарье пора забирать сына из детского сада. Ее монооперы будут называться "Молчание", "Тюрьма", "Война" и "Путь к свободе". "Я хочу показать, каким может быть этот путь, и к чему может привести молчание или немолчание". Решение поехать в Польшу семья все еще считает лучшим решением - может быть, потому что там они могут не молчать.

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