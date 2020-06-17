Как арест "Евы" вызвал протесты: люди искусства против Лукашенко

"В июне все началось с "евалюции" - с ареста картины Хаима Сутина "Ева", - рассказывает философ Ольга Шпарага, представительница созданного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской оппозиционного Координационного совета. 14 июня телеканал "Беларусь 1" сообщил, что при обыске в Белгазпромбанке картины приобщили к уголовному делу, и в кадре - картина "Ева" Хаима Сутина. Экс-директор банка Виктор Бабарико воспринимался сторонниками перемен как основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах, поэтому и задержание Бабарико, и арест картины вызвали возмущение.

При чем здесь "Ева"?

"Вокруг "Евы" образовалось движение, разные художники в разных сферах предлагали свой ответ на ситуацию с "Евой", (…) потом это выплеснулось на улицу", - говорит Шпарага. Это было всплеск мемов, принтов с "Евой" на майках, раскупили почтовые марки с этой картиной, власти ответили репрессиями за чтение стихов и перформансы.

Ольга Шпарага

Затем, по словам философа, в августе появились новые формы культурного протеста, которые были вызваны с развязанными властями репрессиями и террором. Осенью тюремное и дворовое искусство и высказывания на эту тему стали значимым фактором. "Философы бы сказали, что это социальное воображение наконец охватило все общество, все что делалось до этого - делалось не зря", - резюмирует Шпарага. По ее словам, есть надежда, что вот эта "евалюция" превращается в настоящую революцию, и мы перейдем от авторитарной формы правления к демократической.

Актеры театра уволились практически всем составом

Для народной актрисы Беларуси Зои Белохвостик начало культурных протестов прямо связано с театром имени Янки Купалы. Художественный руководитель театра Николай Пинигин подписал открытое письмо против помещения в СИЗО КГБ Виктора Бабарико, а директор театра Павел Латушко отказался его уволить. Но перелом случился 10-12 августа, когда появилась информация об избиениях и пытках задержанных за участие в несанкционированных протестах. "Когда произошел этот ужас, началась эта кровавая война после 9 августа, моя дочь Валентина Гацуева сказала: "Мы должны что-то делать, срочно придумать, мы не можем молчать", - рассказывает Белохвостик. Купаловцы записали видеообращение против насилия, директор театра отказался увольнять протестующих, а когда уволили директора, "мы уволились все вместе".

Это произошло накануне празднования столетия театра, и уже без крыши над головой независимая театральная группа "Купаловцы" поставила 12 октября значимый для национального возрождения Беларуси спектакль по пьесе Янки Купалы "Тутэйшыя" , который был запрещен в советское время. Запись этого представления на YouTube за неделю посмотрели более 288 тысяч раз. Сейчас 63 купаловца дают андеграундные представления для дворовых сообществ, но не могут выступать официально - Минкульт не дает гастрольного удостоверения.

"Буквально за два месяца деятели культуры перестали утверждать что они "вне политики", - констатирует Сергей Будкин, журналист, продюсер, один из лидеров Фонда культурной солидарности. Фонд пытается помочь потерявшим за выражение политических взглядов работу белорусским деятелям культуры найти новые проекты, получить самореализацию - в Беларуси или за границей. Также в повестке дня международная кампания солидарности. По словам Будкина, они пытаются привлечь мировых звезд к информационной кампании о том, что происходит в Беларуси. Еще одна задумка касается морального давления на тех, кто разгоняет демонстрации в Беларуси. "Мы хотим лишить их кумиров. Плей-лист омоновцев вполне представим. Мы хотим обратиться к этим исполнителям, чтобы они осудили насилие", - поделился планом Будкин.

Феминистский язык культуры протестов

Ольга Шпарага пытается перечислить черты белорусского культурного протеста: разнообразие, коллективные формы, политическое измерение, феминистский язык, регионализм и спонтанность. "Если до этого как-то критиковали наше общество за недостаток доверия, связей, то тут вдруг огромное количество коллективных форм высказываний", - говорит философ. По ее словам, разнообразие форм помогает и разность людей сохранить, и общий язык найти. Шпарага приводит пример плаката со словами "бьет, значит сядет" и делает вывод: "Мы видим ответ на насилие в феминистском ключе, который пронизывает разные формы высказывания".

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