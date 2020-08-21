Протесты в Беларуси: БАЖ требует от Минска прекратить блокировку сайтов

Белорусы протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. В других государствах устраиваются митинги солидарности с протестующими у посольств РБ и на городских площадях. DW следит за событиями субботы, 22 августа (время московское).

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Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец отреагировал на угрозу заменить бастующих белорусских шахтеров "безработными" украинскими горняками, высказанную накануне Александром Лукашенко. "Никто из украинских шахтеров не намерен ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров", - заявил Волынец. По его словам, на украинских шахтах, где добывают железную руду, марганец, цветные металлы и другие ископаемые, не только нет безработных - там, наоборот, не хватает специалистов.

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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и вернуть доступ к заблокированным сайтам. Соответствующее заявление БАЖ, обнародованное 22 августа, вызвано решением министерства информации ограничить доступ пользователей Беларуси к большому числу интернет-сайтов СМИ и политических движений. БАЖ считает эту меру косвенной цензурой и попыткой Минска блокировать информацию о протестах в стране и жестком насилии против их участников.

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Так как решением белорусского Мининформа сайт программного обеспечения для обхода блокировок Psiphon сам попал под блокировку, разработчики софта предложили иные способы для его скачивания. Это можно сделать по мейлу, перейдя по специальной ссылке или с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.

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Ежедневный выпуск самой тиражной белорусской независимой газеты "Комсомольская правда в Белорусии" за последние дни не вышел в печать трижды: 18, 20 и 21 августа. Главный редактор издания Андрей Левковский в беседе с DW рассказал, что "Белорусский дом печати" объяснил невозможность выпустить тираж 18 августа тем, что газета задержала сдачу номера в печать и заранее не уведомила об изменении количества полос, а 20 августа - поломкой типографского станка. Причина невыхода третьего номера пока неясна.

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Активист оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщили представители кампании. "Суд Московского района Минска приговорил сегодня (21 августа. - Ред.) активиста к 15 суткам ареста", - говорится на сайте. Юхневич находится в тюрьме на улице Окрестина.

Возбуждены 46 дел за "насилие над силовиками"

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В МВД Беларуси сообщили о возбуждении 46 уголовных дел "за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". По утверждению министра внутренних дел Юрия Караева, на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. Большая часть обвиняемых отпущена под подписку о невыезде, добавил Караев.

Треть пользователей прибегли к Psiphon для обхода блокировок. Теперь сайт с софтом заблокирован

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В Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, передал портал Tut.by. Помимо ранее уже упоминавшихся "Голос" и "Зубр" (Zubr), на которых во время президентских выборов активисты публиковали фотографии своих избирательных бюллетеней во избежание фальсификаций, в перечень вошли популярные VPN и сайт приложения Psiphon. DW ранее рассказывала, как он использовался для обхода блокировок.

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Программное обеспечение Psiphon для обхода интернет-блокировок на пике единовременно использовали 1,76 млн активных юзеров из Беларуси. Об этом рассказали в своем блоге представители Psiphon Inc.. Наибольшая нагрузка пришлась на 11 августа - второй день после президентских выборов. Это означает, что этим софтом воспользовался практически каждый третий интернет-пользователь в стране.

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае организации новых выборов. "Я не планирую сама", - заявила она в интервью телеканалу "Белсат". По ее словам, ей "более чем" хватило политики.

При этом Тихановская уверена, что в процесс урегулирования кризиса не должны вмешиваться иностранные государства. "Этот вопрос должен решаться внутри страны", - подчеркнула она. "Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов", - сказала она. Президент Александр Лукашенко в свою очередь ранее допустил проведение голосования лишь после принятия новой Конституции. Главы государств и правительств стран ЕС по итогам экстренного саммита результаты выборов 9 августа не признали.

Хроника протеста в Беларуси 21 августа

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