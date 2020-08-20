Протесты в Беларуси: глава МИД ФРГ напомнил о "пражской весне"

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, три человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. Белорусы в других странах и иностранцы, поддерживающие белорусское протестное движение, устраивают акции и митинги у посольств РБ и на городских площадях. DW следит за событиями пятницы, 21 августа (время московское).



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США впечатлены тем, как белорусский народ выражает свое стремление определять собственное будущее и принципиально поддерживают проведение свободных и справедливых выборов в Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями в ходе президентских выборов в Беларуси 9 августа и решительно осуждаем насилие против мирных протестующих и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернета в Беларуси, жестокое отношение к задержанным. Мы призываем немедленно освободить всех несправедливо задержанных и предоставить информацию о тех, кто числится пропавшим", - подчеркивается в документе.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) сравнил нынешние акции протеста в Беларуси с событиями "пражской весны" 1968 года. Жители Беларуси "тоже требуют перемен в их стране", подчеркнул Мас утром 21 августа в Берлине перед отлетом в Словакию. "Руководство в Минске должно наконец посмотреть реальности в глаза: выход из кризиса возможен только через диалог с белорусским гражданским обществом. Мы как Евросоюз будем вносить свой вклад в то, чтобы нажим (на официальный Минск. - Ред.) сохранялся", - пообещал глава германского МИДа.

Оставшимся без работы на фоне протестов белорусам собрали свыше 1,5 млн долларов

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В Фонд солидарности BYSOL, собирающий деньги для тех, кто остался без работы в Беларуси по политическим причинам, перечислено уже более 1,5 млн долларов (1,2 млн евро). Взносы поступили от почти 28,5 тысячи человек, а уволившиеся уже начали получать выплаты, передал портал Tut.by. По его данным, первым получил помощь милиционер.

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DW встретилась "диджеями перемен" после их освобождения и узнала, почему они решили поставить песню Виктора Цоя на официальном городском празднике в Минске и как провели 10 суток ареста за это в изоляторе на Окрестина. Звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский также рассказали о своих планах на будущее.

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Журналисты польского спутникового телеканала "Белсат", вещающего на белорусском и русском языках, записали видеоролик, в котором прочитали стихотворение поэтессы Валерины Кустовой, посвященное событиям в Беларуси после выборов президента 9 августа. Репортеры напомнили, что во время освещения протестов были задержаны 36 работников канала. В общей сложности они получили более 70 суток ареста. Съемки в помещениях "Белсат" перемежались в ролике с документальными кадрами.

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Незарегистрированный кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало провел встречу со спикером верхней палаты парламента (маршалом Сената) Польши Томашем Гродзким в Варшаве, сообщил он в Telegram. По словам белорусского политика, обсуждались, в частности, вопросы непризнания результатов выборов и финансовая помощь гражданскому обществу страны. В Варшаве Цепкало также встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, который позднее в течение дня подал в отставку с поста главы ведомства. На встрече обсуждался вопрос о создании польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях и тех, кто был ранен в ходе протестов.

Премьер прокомментировал решение ЕС выделить помощь народу Беларуси

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал решение Евросоюза выделить 53 млн евро на поддержку белорусского народа. "Я удивился, что как-то не очень щедро", - заявил онв эфире госканала ОНТ. Премьер напомнил, что Украина "получила на борьбу с коронавирусом порядка 1 млрд евро". Ранее в Еврокомиссии отметили, что три миллиона из общей суммы пойдут на помощь жертвам репрессий и гражданскому обществу в Беларуси. Кроме того, значительная часть средств предназначена для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в этой стране.

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Очередной протестный митинг, собравший на площади Независимости в Минске свыше 2 тыс. человек, завершился мирно. Как передал Telegram-канал NEXTA Live, расходясь, люди по традиции зажгли фонарики. Значительных сил милиции в районе акции не наблюдалось, хотя впервые за последние дни движение автотранспорта через площадь на время мероприятия перекрыли, уточнило агентство ТАСС.

Беларусь проведет учения у границы с Польшей

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести "комплексные тактические учения" на гродненском направлении, близ границы с Польшей. Соответствующее заявление обнародовано на сайте оборонного ведомства страны. По словам Хренина, участвовать в маневрах будут войска Западного оперативного командования. В них будут задействованы воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, ВВС ПВО, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.

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Белорусская оппозиция намерена расширять состав Координационного совета по трансферу власти, несмотря на возбуждение Генпрокуратурой Беларуси дела по статье 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

"Мы будем расширять список членов координационного совета. Среди белорусов много активных неравнодушных граждан, которые, несмотря ни на какие угрозы, желают мирно выражать свою гражданскую позицию", - сказал член президиума организации и экс-директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Он также подтвердил, что на допрос вызваны два члена президиума: Максим Знак и Сергей Дылевский. Латушко уточнил, что оба пока имеют статус свидетелей. По информации Telegram-канала NEXTA Live, к дому самого Латушко приехали следователи.

Хроника протеста в Беларуси 20 августа

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