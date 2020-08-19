Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе

Какой может быть ненасильственная передача власти в Беларуси, насколько един Объединенный штаб оппонентов Лукашенко и какова роль России в происходящем - ответы на эти вопросы искали участники онлайн-дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла США (German Marshall Fund of the United State's) с участием экспертов в Берлине и Варшаве.

Полторы недели после выборов в Беларуси: демонстранты устали?

Дискуссия проходила на фоне затихающих уличных акций протеста в Беларуси - после гигантского по размаху марша оппозиции в минувшие выходные митинги в начале недели были уже не такими массовыми. "Может даже показаться, что люди слегка устали", - заметил один из участников дискуссии. В тоже время в стране набирает обороты стачечное движение и, по общему мнению участников, именно увеличивающийся масштаб забастовок может сыграть ключевую роль в противостоянии оппозиции и президента Лукашенко. Но динамика уличных протестов, которые, как кажется, пошли на спад - это один аспект.

Светлана Тихановская

Другой - это вопрос политического лидерства оппозиции. После того, как Светлана Тихановская, на которую оказывалось давление, была вынуждена покинуть страну, оппозиция осталась без формального лидера и подчеркивает свою приверженность мирному протесту, который вряд ли вынудит президента Лукашенко добровольно покинуть свой пост.

Между тем, по мнению участника дискуссии, сотрудника белорусской редакции Radio Liberty Алексея Знаткевича, "страна прошла точку невозврата" - после событий минувшей недели и жестокого подавления протестов у Александра Лукашенко остался выбор между отставкой или установлением в стране диктаторского режима.

Публикация на этом фоне 25-страничного пофамильного списка сотрудников силовых структур, награжденных за участие в подавлении протестов, может расцениваться как сигнал уверенности власти в своих позициях, с одной стороны, так и сигнал силовикам о том, что пути к отступлению закрыты.

Протесты в Беларуси: осторожная позиция России

По словам Анны-Марии Динер (Anna-Maria Dyner), аналитика по Беларуси и политике безопасности РФ в Международной программе по безопасности Польского института международных отношений (PISM), Россия ведет себя в конфликте крайне осторожно . В отличие от событий в Киеве 2013-2014 годов, оппозиция в Минске не делает ставку на антироссийские настроения и тем самым не дает России повод для обвинений.

ОМОН на улицах Минска 11 августа

Поэтому нынешнюю ситуацию в Минске нельзя сравнивать с киевским Евромайданом - оппозиция не использует ни флаги ЕС, ни антироссийские лозунги. Никто не говорит о запрете русского языка или о том, что Россия - враг, так что никакого видимого повода для военной интервенции нет и "донбасский сценарий" маловероятен, поскольку двигателем протестов является внутриполитический вопрос, а не внешнеполитическая повестка дня.

К тому же "слабый Лукашенко - на пользу России", считает Анна-Мария Динер. По ее словам, Москва всегда рада помочь Лукашенко, но вряд ли направит в соседнюю страну войска. Российские элиты предпочтут "армянский" сценарий смены власти в стране - когда под давлением уличных протестов к власти придет кандидат от оппозиции, настроенный на лояльность Москве, считает Анна-Мария Динер.

Белорусские силовики сохраняют лояльность

По оценке Йорга Форбрига (Jörg Forbrig), эксперта по Центральной и Восточной Европе Германского Фонда Маршалла США , оценить степень лояльности силовых структур президенту Лукашенко трудно, как и в целом лояльность государственного аппарата. Сообщения об отставках отдельных высокопоставленных чиновников и их переходе на сторону оппозиции - единичны и не могут рассматриваться как тренд.

"Есть признаки дезертирства чиновников низшего уровня, но в высших эшелонах власти сохраняется лояльность президенту", - считает Форбриг. Отставка директора театра имени Янки Купалы вызвала столь широкий резонанс, поскольку за ним уволилась вся труппа. А отставка посла в Словакии, в лояльности которого не было повода сомневаться, может быть срежиссированной акцией, цель которой - проверить на лояльность остальных.

"Россия предпочтет удержать Лукашенко на посту, но с ослабленными позициями", - считает Форбриг. По его словам, санкции против белорусского политического режима могут расцениваться лишь как знак солидарности ЕС с гражданским обществом, но не более того - к тому же, ситуация настолько динамична, что уже к концу месяца вопрос санкций может потерять актуальность.

Импульс для выхода из сложившейся ситуации придет извне и в идеале должен быть от России и ЕС одновременно.

Оппозиция в Беларуси: как рождаются лидеры

По словам Форбрига, разговоры об отсутствии единого лидера оппозиции нельзя воспринимать всерьез - опыт массовых протестов в странах Восточной Европы показывает, что эти лидеры возникают внезапно и буквально "из ниоткуда" - никому ранее неизвестные люди из рядов протестующих, способные вдохновить и повести за собой остальных.

И Светлана Тихановская - хороший тому пример. Человек без опыта в политике и без всяких политических амбиций совершила огромный прогресс, находясь при этом под серьезным давлением. Но ее, разумеется, надо рассматривать не в качестве следующего президента, а в качестве временного лидера на переходный период до повторных выборов, говорит Форбриг. Большую озабоченность вызывают намеки на то, что Объединенный штаб не так уж един, как это кажется.

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