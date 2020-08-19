Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе
По какому сценарию будут дальше развиваться события в Беларуси? Стоит ли ожидать ухода Лукашенко и кто может прийти вместо него? У экспертов из Европы разные прогнозы на этот счет.
Протесты в Беларуси 16 августа 2020 года
Какой может быть ненасильственная передача власти в Беларуси, насколько един Объединенный штаб оппонентов Лукашенко и какова роль России в происходящем - ответы на эти вопросы искали участники онлайн-дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла США (German Marshall Fund of the United State's) с участием экспертов в Берлине и Варшаве.
Полторы недели после выборов в Беларуси: демонстранты устали?
Дискуссия проходила на фоне затихающих уличных акций протеста в Беларуси - после гигантского по размаху марша оппозиции в минувшие выходные митинги в начале недели были уже не такими массовыми. "Может даже показаться, что люди слегка устали", - заметил один из участников дискуссии. В тоже время в стране набирает обороты стачечное движение и, по общему мнению участников, именно увеличивающийся масштаб забастовок может сыграть ключевую роль в противостоянии оппозиции и президента Лукашенко. Но динамика уличных протестов, которые, как кажется, пошли на спад - это один аспект.
Светлана Тихановская
Другой - это вопрос политического лидерства оппозиции. После того, как Светлана Тихановская, на которую оказывалось давление, была вынуждена покинуть страну, оппозиция осталась без формального лидера и подчеркивает свою приверженность мирному протесту, который вряд ли вынудит президента Лукашенко добровольно покинуть свой пост.
Между тем, по мнению участника дискуссии, сотрудника белорусской редакции Radio Liberty Алексея Знаткевича, "страна прошла точку невозврата" - после событий минувшей недели и жестокого подавления протестов у Александра Лукашенко остался выбор между отставкой или установлением в стране диктаторского режима.
Публикация на этом фоне 25-страничного пофамильного списка сотрудников силовых структур, награжденных за участие в подавлении протестов, может расцениваться как сигнал уверенности власти в своих позициях, с одной стороны, так и сигнал силовикам о том, что пути к отступлению закрыты.
Протесты в Беларуси: осторожная позиция России
По словам Анны-Марии Динер (Anna-Maria Dyner), аналитика по Беларуси и политике безопасности РФ в Международной программе по безопасности Польского института международных отношений (PISM), Россия ведет себя в конфликте крайне осторожно . В отличие от событий в Киеве 2013-2014 годов, оппозиция в Минске не делает ставку на антироссийские настроения и тем самым не дает России повод для обвинений.
ОМОН на улицах Минска 11 августа
Поэтому нынешнюю ситуацию в Минске нельзя сравнивать с киевским Евромайданом - оппозиция не использует ни флаги ЕС, ни антироссийские лозунги. Никто не говорит о запрете русского языка или о том, что Россия - враг, так что никакого видимого повода для военной интервенции нет и "донбасский сценарий" маловероятен, поскольку двигателем протестов является внутриполитический вопрос, а не внешнеполитическая повестка дня.
К тому же "слабый Лукашенко - на пользу России", считает Анна-Мария Динер. По ее словам, Москва всегда рада помочь Лукашенко, но вряд ли направит в соседнюю страну войска. Российские элиты предпочтут "армянский" сценарий смены власти в стране - когда под давлением уличных протестов к власти придет кандидат от оппозиции, настроенный на лояльность Москве, считает Анна-Мария Динер.
"Есть признаки дезертирства чиновников низшего уровня, но в высших эшелонах власти сохраняется лояльность президенту", - считает Форбриг. Отставка директора театра имени Янки Купалы вызвала столь широкий резонанс, поскольку за ним уволилась вся труппа. А отставка посла в Словакии, в лояльности которого не было повода сомневаться, может быть срежиссированной акцией, цель которой - проверить на лояльность остальных.
"Россия предпочтет удержать Лукашенко на посту, но с ослабленными позициями", - считает Форбриг. По его словам, санкции против белорусского политического режима могут расцениваться лишь как знак солидарности ЕС с гражданским обществом, но не более того - к тому же, ситуация настолько динамична, что уже к концу месяца вопрос санкций может потерять актуальность.
Импульс для выхода из сложившейся ситуации придет извне и в идеале должен быть от России и ЕС одновременно.
Оппозиция в Беларуси: как рождаются лидеры
По словам Форбрига, разговоры об отсутствии единого лидера оппозиции нельзя воспринимать всерьез - опыт массовых протестов в странах Восточной Европы показывает, что эти лидеры возникают внезапно и буквально "из ниоткуда" - никому ранее неизвестные люди из рядов протестующих, способные вдохновить и повести за собой остальных.
И Светлана Тихановская - хороший тому пример. Человек без опыта в политике и без всяких политических амбиций совершила огромный прогресс, находясь при этом под серьезным давлением. Но ее, разумеется, надо рассматривать не в качестве следующего президента, а в качестве временного лидера на переходный период до повторных выборов, говорит Форбриг. Большую озабоченность вызывают намеки на то, что Объединенный штаб не так уж един, как это кажется.
"За" и "против" Лукашенко, или Протестное воскресенье в Беларуси
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.