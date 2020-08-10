 ″Украденные выборы″, или Признает ли ФРГ итоги голосования в Беларуси? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.08.2020

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Германия

"Украденные выборы", или Признает ли ФРГ итоги голосования в Беларуси?

Правительство Германии и депутаты бундестага раскритиковали президентские выборы в Беларуси. А немецкие политологи предвидят начало острого политического кризиса в стране и не исключают установления жесткой диктатуры.

Лукашенко на экране монитора телекамеры во время пресс-конференции 9 августа

"Совершенно очевидно, что в ходе президентских выборов в Беларуси не были соблюдены минимальные стандарты демократических выборов, и это, с нашей точки зрения, нетерпимо". Так, не дожидаясь вопросов журналистов, официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) прокомментировал на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 10 августа, процедуру избрания главы белорусского государства в минувшее воскресенье.

Беларусь - не Латинская Америка. Пока

Многочисленные сообщения о систематических нарушениях правил голосования и процедурных норм он назвал "правдоподобными" и выразил "большое сожаление" в связи тем, что власти Беларуси не дали возможности наблюдателям ОБСЕ присутствовать на выборах и создавали помехи работе белорусских наблюдателей.

Штеффен Зайберт

Штеффен Зайберт

"Политическое руководство страны должно признавать волю граждан", - заявил Зайберт и решительно осудил "применение насилия против мирных демонстрантов на улицах Минска и других городов страны, многочисленные задержания - не в последнюю очередь отечественных и зарубежных журналистов - а также ограничение доступа в интернет".

Но означает ли это, что официальный Берлин не признает итоги выборов в Беларуси 9 августа, а значит, и Александра Лукашенко не считает законно избранным президентом страны? Ведь в прошлом, используя похожие формулировки, немецкое правительство отказывалось признавать итоги выборов в некоторых латиноамериканских странах… Однозначного ответа корреспонденту DW Штеффен Зайберт не дал, повторил свое вступительное заявление, сказал, что свой призыв он обращает к действующему правительству Беларуси, и добавил, что "сравнение с тем, что происходит на других континентах, не поможет оценить происходящее в этой стране".

Будут ли снова санкции ЕС против Минска?

В правительстве Германии явно не хотят забегать вперед, говорят о необходимости проконсультироваться с партнерами по Евросоюзу. "Как и во многих других внешнеполитических вопросах, наше влияние тем сильнее, чем больше нам - 27 членам Европейского Союза - удается выступать с единым подходом", - пояснил Зайберт.

Александр Лукашенко вместе с президентом Австрии обходят срой почетного караула

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко съездил в Австрию

Пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер (Christopher Burger) напомнил в этой связи о том, что Евросоюз старался вести с Беларусью диалог с тем, чтобы побудить ее встать на путь развития правовой государственности, отменил - с учетом некоторых позитивных сдвигов, в частности, освобождения политзаключенных - введенные ранее санкции против минского режима.

"На этом фона, - добавил Бургер, - ход этих выборов нам приходится расценивать как шаг в обратном направлении, как откат". После консультаций с правительствами других стран ЕС будет, возможно, принято решение о возобновлении режима санкций или даже введении дополнительных.

Лукашенко - тема для Маса и Лаврова

Ситуация в Беларуси станет, скорее всего, и темой на переговорах немецкого министра иностранных дел Хайко Маса (Heiko Maas) с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Мас летит во вторник, 11 августа, в Москву, а потом в Санкт-Петербурге.

Хайко Мас и Сергей Лавров после встречи в Москве в августе 2019 года

Хайко Мас и Сергей Лавров после встречи в Москве в августе 2019 года

Официальный повод - выделенная в виде гуманитарного жеста немецкая помощь пережившим блокаду Ленинграда. Но на встрече двух министров, сообщил Бургер, речь пойдет не только об этом.

 "Есть целый ряд тем двусторонних отношений, речь, разумеется, пойдет и об актуальных международных темах, и, думаю, логичным было бы поговорить и о Беларуси", - указал пресс-секретарь МИД Германии.

Депутаты бундестага: Беларуси нужен "круглый стол"   

Резче, чем скованные дипломатическим протоколом представители немецкого правительства, прокомментировали выборы в Беларуси депутаты бундестага и опрошенные DW эксперты.

Михаэль Линк

Михаэль Линк

Михаэль Линк (Michael Link) из фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что Лукашенко впервые за многие годы добился проведения выборов без международных наблюдателей. Причина в том, что президент, считает он, "как никогда раньше боится свободных выборов, официальные результаты не имеют ничего общего с реальностью". "Так что можно говорить об украденных выборах", - констатирует Линк.

Внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Нильс Шмид (Niels Schmid) также говорит, что выборы в Беларуси не были свободными и честными. Теперь, считает он, правительство страны "должно пойти навстречу населению и провести "круглый стол" для подготовки свободных и демократических выборов с участием всех политических сил".

Как закончится эра Лукашенко?

"Нельзя сказать, что его избрали. Мы уже много лет знаем, что выборы в Беларуси - объект манипуляций. Это, скорее, ритуалы, а не выборы. И вчера было тоже самое. А 80% - это та цифра, которую Лукашенко заказал у своего аппарата", - так итоги голосования в Беларуси прокомментировал в интервью DW политолог Йорг Форбриг (Joerg Forbrig), который руководит в Германском Фонде Маршалла США исследованиями в области Центральной и Восточной Европы. Но от прежних лет, полагает он, есть существенное отличие.

Йорг Форбриг

Йорг Форбриг

Во-первых, по оценке Форбрига, Лукашенко утратил свои некогда действительно сильные позиции среди избирателей в небольших городах и на селе. А, во-вторых, явно ощущается большое недовольство элиты происходящим в стране, в том числе - в экономике. "Страна уже много лет находится в стагнации, - говорит политолог, - это стыдно для страны, которая в советские времена была в числе наиболее развитых (советских республик. - Ред.). Элита же понимает, что перемены возможны только с другим президентом".

Кристофер Форст (Christopher Forst), директор представительства немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), наблюдает за происходящим в Беларуси из Киева, поскольку его офису было отказано в регистрации на территории Беларуси. 

"Рейтинг Лукашенко, похоже, в последние недели снижался также быстро, как росла политическая активность общества, - заявил он. - Официальные данные это не отражают, независимые социологические опросы в стране невозможны. Но явно ощущается нервозность властей". По оценке Форста, размах протестов уже сейчас больше, чем после выборов в 2010 году, и властям будет "очень трудно взять ситуацию под контроль или заболтать".

Уте Кохловски-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia) из Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) называет минувшие выборы "важным рубежом в новейшей истории Беларуси" и предвидит начало фазы политического кризиса, которая неизвестно как долго продлится и чем кончится.

"Это начало конца эры Лукашенко, но никто не знает, каким долгим будет этот конец", - вторит ей Кристофер Форст. Он считает, что Лукашенко может продержаться как всего несколько дней, так и еще целый шестилетний срок. Но для этого ему придется установить уже самую настоящую диктатуру. Ведь теперь Лукашенко знает, отмечает политолог, что у него больше нет поддержки ни населения, ни России, ни Европейского Союза.

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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