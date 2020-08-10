"Украденные выборы", или Признает ли ФРГ итоги голосования в Беларуси?

"Совершенно очевидно, что в ходе президентских выборов в Беларуси не были соблюдены минимальные стандарты демократических выборов, и это, с нашей точки зрения, нетерпимо". Так, не дожидаясь вопросов журналистов, официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) прокомментировал на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 10 августа, процедуру избрания главы белорусского государства в минувшее воскресенье.

Беларусь - не Латинская Америка. Пока

Многочисленные сообщения о систематических нарушениях правил голосования и процедурных норм он назвал "правдоподобными" и выразил "большое сожаление" в связи тем, что власти Беларуси не дали возможности наблюдателям ОБСЕ присутствовать на выборах и создавали помехи работе белорусских наблюдателей.

Штеффен Зайберт

"Политическое руководство страны должно признавать волю граждан", - заявил Зайберт и решительно осудил "применение насилия против мирных демонстрантов на улицах Минска и других городов страны, многочисленные задержания - не в последнюю очередь отечественных и зарубежных журналистов - а также ограничение доступа в интернет".

Но означает ли это, что официальный Берлин не признает итоги выборов в Беларуси 9 августа, а значит, и Александра Лукашенко не считает законно избранным президентом страны? Ведь в прошлом, используя похожие формулировки, немецкое правительство отказывалось признавать итоги выборов в некоторых латиноамериканских странах… Однозначного ответа корреспонденту DW Штеффен Зайберт не дал, повторил свое вступительное заявление, сказал, что свой призыв он обращает к действующему правительству Беларуси, и добавил, что "сравнение с тем, что происходит на других континентах, не поможет оценить происходящее в этой стране".

Будут ли снова санкции ЕС против Минска?

В правительстве Германии явно не хотят забегать вперед, говорят о необходимости проконсультироваться с партнерами по Евросоюзу. "Как и во многих других внешнеполитических вопросах, наше влияние тем сильнее, чем больше нам - 27 членам Европейского Союза - удается выступать с единым подходом", - пояснил Зайберт.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко съездил в Австрию

Пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер (Christopher Burger) напомнил в этой связи о том, что Евросоюз старался вести с Беларусью диалог с тем, чтобы побудить ее встать на путь развития правовой государственности, отменил - с учетом некоторых позитивных сдвигов, в частности, освобождения политзаключенных - введенные ранее санкции против минского режима.

"На этом фона, - добавил Бургер, - ход этих выборов нам приходится расценивать как шаг в обратном направлении, как откат". После консультаций с правительствами других стран ЕС будет, возможно, принято решение о возобновлении режима санкций или даже введении дополнительных.

Лукашенко - тема для Маса и Лаврова

Ситуация в Беларуси станет, скорее всего, и темой на переговорах немецкого министра иностранных дел Хайко Маса (Heiko Maas) с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Мас летит во вторник, 11 августа, в Москву, а потом в Санкт-Петербурге.

Хайко Мас и Сергей Лавров после встречи в Москве в августе 2019 года

Официальный повод - выделенная в виде гуманитарного жеста немецкая помощь пережившим блокаду Ленинграда. Но на встрече двух министров, сообщил Бургер, речь пойдет не только об этом.

"Есть целый ряд тем двусторонних отношений, речь, разумеется, пойдет и об актуальных международных темах, и, думаю, логичным было бы поговорить и о Беларуси", - указал пресс-секретарь МИД Германии.

Депутаты бундестага: Беларуси нужен "круглый стол"

Резче, чем скованные дипломатическим протоколом представители немецкого правительства, прокомментировали выборы в Беларуси депутаты бундестага и опрошенные DW эксперты.

Михаэль Линк

Михаэль Линк (Michael Link) из фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что Лукашенко впервые за многие годы добился проведения выборов без международных наблюдателей. Причина в том, что президент, считает он, "как никогда раньше боится свободных выборов, официальные результаты не имеют ничего общего с реальностью". "Так что можно говорить об украденных выборах", - констатирует Линк.

Внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Нильс Шмид (Niels Schmid) также говорит, что выборы в Беларуси не были свободными и честными. Теперь, считает он, правительство страны "должно пойти навстречу населению и провести "круглый стол" для подготовки свободных и демократических выборов с участием всех политических сил".

Как закончится эра Лукашенко?

"Нельзя сказать, что его избрали. Мы уже много лет знаем, что выборы в Беларуси - объект манипуляций. Это, скорее, ритуалы, а не выборы. И вчера было тоже самое. А 80% - это та цифра, которую Лукашенко заказал у своего аппарата", - так итоги голосования в Беларуси прокомментировал в интервью DW политолог Йорг Форбриг (Joerg Forbrig), который руководит в Германском Фонде Маршалла США исследованиями в области Центральной и Восточной Европы. Но от прежних лет, полагает он, есть существенное отличие.

Йорг Форбриг

Во-первых, по оценке Форбрига, Лукашенко утратил свои некогда действительно сильные позиции среди избирателей в небольших городах и на селе. А, во-вторых, явно ощущается большое недовольство элиты происходящим в стране, в том числе - в экономике. "Страна уже много лет находится в стагнации, - говорит политолог, - это стыдно для страны, которая в советские времена была в числе наиболее развитых (советских республик. - Ред.). Элита же понимает, что перемены возможны только с другим президентом".

Кристофер Форст (Christopher Forst), директор представительства немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), наблюдает за происходящим в Беларуси из Киева, поскольку его офису было отказано в регистрации на территории Беларуси.

"Рейтинг Лукашенко, похоже, в последние недели снижался также быстро, как росла политическая активность общества, - заявил он. - Официальные данные это не отражают, независимые социологические опросы в стране невозможны. Но явно ощущается нервозность властей". По оценке Форста, размах протестов уже сейчас больше, чем после выборов в 2010 году, и властям будет "очень трудно взять ситуацию под контроль или заболтать".

Уте Кохловски-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia) из Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) называет минувшие выборы "важным рубежом в новейшей истории Беларуси" и предвидит начало фазы политического кризиса, которая неизвестно как долго продлится и чем кончится.

"Это начало конца эры Лукашенко, но никто не знает, каким долгим будет этот конец", - вторит ей Кристофер Форст. Он считает, что Лукашенко может продержаться как всего несколько дней, так и еще целый шестилетний срок. Но для этого ему придется установить уже самую настоящую диктатуру. Ведь теперь Лукашенко знает, отмечает политолог, что у него больше нет поддержки ни населения, ни России, ни Европейского Союза.

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