Что рассказывают белорусские силовики, которые уволились после протестов

18 августа Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 белорусских силовиков медалями"За безупречную службу". В МВД Беларуси говорят, что это никак не связано с разгоном акций протеста, начавшихся 9 августа, - документы якобы подавали в Совмин еще в марте. Между тем в свете последних событий из силовых ведомств стали увольняться служащие. В Сети можно найти их видеообращения к коллегам, фото рапортов и удостоверений. Почему они идут на этот шаг и чего опасаются? DW поговорила с несколькими из них.

Сотрудник СК Беларуси: "Мы не разгоняли людей, но давали присягу народу"

"Следственный комитет не выходит на улицу и не разгоняет людей, но присягу каждый представитель правоохранительных органов все равно дает народу", - говорит сотрудник Следственного комитета (СК) Владимир (имя изменено). В городе, где он живет, протестующих после выборов 9 августа разогнали с применением силы. "Есть видео, на котором задерживают человека, который стоит на коленях, а его избивают палкой. Я общался с омоновцем, принимавшем в этом участие. Меня поразило, как он об этом рассказывал", - делится своими впечатлениями Владимир.

Сам он, по его словам, после протестов предложил коллегам и местному руководству СК РБ провести офицерское собрание и высказаться о действиях силовиков во время мирных акций. "Скорее всего, совершен ряд преступлений, с которыми в другое время Следственный комитет начал бы детально разбираться, - говорит собеседник DW. - Сейчас отложенная реакция. Это связано с политикой и не имеет никакого отношения к закону".

Разгон демонстрантов силовиками 10 августа в Минске

Предложение Владимира, по его рассказам, было воспринято негативно. Он написал рапорт, где просил дать оценку действиям силового блока и подтвержденным фактам фальсификаций на выборах: "Мы не знаем, возбуждены ли в отношении силовиков уголовные дела. Я не исключаю, что и со стороны митингующих были какие-то провокации (есть видео), но действия силовых структур, однозначно, надо квалифицировать по закону". Владимир подчеркивает, что это - его личное мнение, а не позиция Следственного комитета РБ: "Не думаю, что кто-то из моих коллег готов был тогда ко мне присоединиться, не знаю, как сейчас. Есть сдерживающие факторы: контракты, возможность более раннего выхода на пенсию".

Сейчас, по рассказам Владимира, он отстранен от должности, в отношении него идет служебная проверка. Если ситуация в стране не изменится, Владимира, который прослужил 17 лет, скорее всего, уволят за то, что "дискредитирует" Следственный комитет: "Я, конечно, боюсь и за себя, и за свою семью. Уверен, при нынешней власти, как только политический кризис разрешится, и я, и другие силовики, которые поступили так же, будут в той или иной форме подвергнуты репрессиям".

Капитан милиции в Новополоцке: "Ушел, потому что не хотел бить людей"

Согласен с этим и капитан милиции Егор Емельянов, бывший сотрудник Новополоцкого отдела Департамента охраны МВД. Он прослужил 17 лет, рапорт об увольнении написал 11 августа. Говорит, что хотел уволиться еще до выборов, но не дали, сказали служить до конца контракта. В противном случае надо вернуть единовременную выплату (один из методов стимулирования силовиков при заключении долговременных контрактов ) - около 2,5 тысяч долларов.

Против насилия со стороны силовиков по отношению к демонстрантам выступают белорусские женщины-участницы мирных протестов

"У меня обычная семья, вся в кредитах, в том числе и квартира построена в кредит, это было трудное решение, - признается Емельянов. - Но после событий 9 и 10 августа сомнений особо уже не осталось. Я понимал, что больше не смогу служить. Это настоящая война против безоружных людей".

По словам Емельянова, он сказал, что не пойдет на площадь, не станет разгонять и, тем более, бить людей, даже если поступит приказ: "Меня предупредили, что по-хорошему не уволят. Тогда я просто отдал удостоверение и сказал, что больше на работу не выйду". Емельянов говорит, что никогда не участвовал в разгонах мирных акций, в Новополоцке такого раньше не было. Да и сейчас, по его словам, местная милиция ни силу, ни оружие (резиновые пули и светошумовые гранаты) при задержаниях не применяла. "Это, в основном, приезжие - военные и ОМОН", - говорит Егор Емельянов.

После его ухода из органов уволились еще пять его подчиненных. "Слышал, что руководство говорит, что я "продался Европе", что это пиар и попытка заработать. Мне страшно и за себя, и за семью. Если действующая власть останется, то меня, скорее всего, ждут проблемы", - рассказывает Егор.

Подполковник милиции: "Я видел, какими люди выходили из Окрестина. Мы не для этого служили"

Свой выбор сделал и подполковник милиции Александр: "После того, как я увидел фото избитых силовиками людей, понял, что не могу находиться в системе". До недавнего времени Александр обучал будущих сотрудников МВД, а 9 августа охранял один из избирательных участков в Минске. По словам мужчины, люди шли на выборы как на праздник, но их голоса не посчитали: "Не скажу, что видел фальсификации, но учителя, которые были в комиссии, боялись выходить на улицу, ничего не могли объяснить, сидели и плакали".

Выборы и события, которые последовали за ними, по словам Александра, окончательно повлияли на его решение уволиться из органов. "Я увидел, какими люди выходили из Окрестина (Центр изоляции правонарушений на улице Окрестина в Минске. - Ред.). Мы не этому учили курсантов, не для этого служили". Он признается, что в 2010 году тоже был на акциях протеста - вытеснял толпу, но ни в задержаниях, ни в избиениях не участвовал. Нынешнюю жестокость силовиков он объяснить не может.

Александр говорит, что ушел из правоохранительных органов в никуда, хотя кто-то и думает, что ему заплатили: "Есть поддержка людей - это главное. Мы один народ, мы не должны противостоять друг другу и тем более друг друга избивать".

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