Комментарий: Европа должна говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко привык сам себя обманывать. Большой любитель хоккея, он ежегодно устраивает турниры, в которых - сюрприз! - почти всегда побеждает его команда. Я была на одной такой игре - команда президента вела с огромным счетом, но сам Лукашенко долго не мог забить ни одной шайбы. При этом приглашенные соперники - профессиональные австрийские хоккеисты - расступались перед его клюшкой, а их вратарь в какой-то момент просто отошел от собственных ворот. И президент, наконец, принес финальное очко своей команде - к облегчению всех игроков.

Человек, который радуется такой победе, может убедить себя и в победе на выборах, даже вопреки провальным результатам. В отличие от обманутых избирателей, которым в очередной раз презентовали гордые 80,1 процента голосов, якобы отданных за действующего президента, сам Лукашенко не может не знать, какими были цифры на самом деле. Но чем чувствовать себя нелюбимым народом, он предпочитает списывать все на происки фантомных "кукловодов" из-за рубежа.

Народная (не)любовь к действующему президенту Беларуси

Белорусскому президенту наверняка показалось страшным сном, когда в понедельник, 17 августа, он стоял перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей - теми самыми, кого он привык считать своим электоратом, - а они кричали ему в лицо: "Уходи!".

Екатерина Крыжановская

От этих кадров, мгновенно разошедшихся по интернету, у меня, как и у тысяч других белорусов, по коже побежали мурашки.

"Уходи!" кричали мои соотечественники, те самые, которые годами всего боялись. Боялись сказать, что их что-то не устраивает. Боялись увольнения, давления, ареста.

Десятилетиями белорусы прикрывались фразой "политика меня не интересует", видя, как штрафуют, избивают и сажают в тюрьму тех, кто решается критиковать власть.

Как Лукашенко обращался с народом

Президент страны 26 лет безнаказанно "тыкал" как простым людям, так и министрам. Он называл белорусов "народцем" и "овцами". В тех же выражениях проходился и по иностранным политикам - говоря о гомосексуале Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle), на тот момент министре иностранных дел Германии, Лукашенко заявлял, что не любит "голубятню". Бывшего президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу называл "козлом".

Но нельзя вытирать ноги о достоинство людей бесконечно - удивительно, что на чужом примере этот урок не может выучить ни один диктатор. Да, белорусы считают себя толерантной, мирной нацией, а свою страну - островком спокойствия в центре Европы. Государственная идеология с удовольствием поддерживала этот нарратив: что может быть выгоднее авторитарному режиму, чем внушить людям, что они могут все стерпеть.

Однако вранье на последних выборах, когда количество голосов за Лукашенко было не просто завышено, как это бывало раньше, а взято с потолка, стало последней каплей. Терпение закончилось - и белорусы сказали об этом президенту в глаза.

Что может сделать Европа?

Может ли Запад поддержать стремление белорусов к демократическим переменам? Давайте откровенно: санкциями, которые ударят по президенту и его окружению, Лукашенко не напугаешь. Человек, последовательно бросающий в тюрьмы своих соперников на выборах и просто несогласных, давно привык жить под санкциями. Не сможет больше ездить в Европу? Покататься на лыжах можно и в Сочи.

Не изменят ситуацию и заявления вроде "осуждаем" и "призываем" - это совсем не страшно для человека, по одному слову которого ломают судьбы. Заявить о нелегитимности выборов? О фальсификациях при подсчете голосов в Европе говорили и раньше - и что такого? Другого президента в Беларуси так и не появилось.

Это не значит, что все эти меры не нужны. Но их одних будет недостаточно. Похоже, говорить надо не с Лукашенко, а с единственным, кто его может поддержать: с президентом России Владимиром Путиным. Именно он должен четко понимать, что военное вмешательство в дела Беларуси обернется для него же катастрофой - не только политической, но и экономической, если будут расширены санкции.

Это может стать той поддержкой, которая поможет белорусам не на словах, а на деле. А дальше они разберутся сами: демонстранты на улицах Минска и других городов уже показали, что способны мирно противостоять режиму Лукашенко - не такого уж и несменяемого президента, как это казалось еще недавно.

Автор: Екатерина Крыжановская, редактор русской редакции DW.

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