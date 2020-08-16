Забастовки в Беларуси: какие предприятия против Лукашенко

В Беларуси продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа. 17 августа более 10 крупных предприятий страны объявили забастовку. Сотрудники требуют прекратить применять силу к участникам протестов, отпустить всех задержанных и пересмотреть результаты выборов. Экономические требования не выдвигаются. Какие предприятия поддержали забастовку и что говорят независимые профсоюзы?

Какие предприятия машиностроения бастуют

Криками "Уходи!" встретили Александра Лукашенко бастующие рабочие "Минского завода колесных тягочей"(МЗКТ). "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (выборов) не будет", - заявил в ответ Лукашенко.

"Минский завод колесных тягачей" выпускает дорожные и внедорожные самосвалы, тягачи, автопоезда, автомобильные шасси, в том числе военные. Предприятие подчиняется Государственному военно-промышленному комитету. МЗКТ разрабатывал шасси для ракетных комплексов "Тополь" и "Тополь-М", на их колесной базе размещаются "Искандеры". На экспорт, в основном в Россию, идет более 80% продукции предприятия.

К забастовке также присоединился и Белорусский автомобильный завод (БелАЗ). Градообразующее предприятие находится в городе Жодино и выпускает карьерные самосвалы различных модификаций. Около 90% продукции идет на экспорт. Сегодня БелАЗ переживает кризис - чистая прибыль сократилась почти на 20%.

Минский тракторный завод (МТЗ), тот самый, который выпускает тракторы "Беларус", тоже бастует. Основной рынок предприятия - Россия. Из-за изменения курса валют чистая прибыль МТЗ в прошлом году выросла почти в 40 раз. При этом его долги составляют около 35 млн евро.

Среди машиностроителей к общенациональной забастовке присоединились Минский автомобильный завод, Минский моторный завод и другие.

Шахтеры и металлурги против Лукашенко

"В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде", - заявил на прошлой неделе Александр Лукашенко. 17 августа работники одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений объявили бессрочную забастовку. В отличие от большинства предприятий, "Беларуськалий" работает в плюс, чистая прибыль за прошлый год выросла на 14%.

Митинг рабочих "Беларуськалия" в Солигорске

На "Белорусский металлургический завод" (БМЗ), который находится в городе Жлобин, на прошлой неделе приезжал премьер Роман Головченко. Договориться не удалось - 17 августа на БМЗ остановили все три печи и слили металл. Правда, через пару часов снова запустили. Пять лет назад на предприятии завершилась масштабная реконструкция, однако сегодня здесь терпят убытки.

К забастовке присоединились рабочие "Нафтана", "ГродноАзот", ряда перерабатывающих предприятий по всей стране.

Что говорят независимые профсоюзы?

"Мы имеем и юридические, и политические права говорить, что к забастовке присоединилась вся страна. Не знаю, кто сегодня вне этого процесса", - так DW ситуацию прокомментировал председатель "Белорусского Конгресса демократических профсоюзов" Александр Ярошук.

Александр Ярошук

По его словам, бастуют самые крупные и известные предприятия. Независимые профсоюзы призывают создавать стачечные комитеты, в том числе и национальный. "Сейчас судьбу страны решают именно рабочие, которые вышли на бессрочную забастовку, - говорит Ярошук. - Главное требование - заставить уйти в отставку Лукашенко. Пути назад нет".

В режим забастовки предприятия и организации входят по-разному. Там, где позволяет технологический процесс, работу останавливают сразу. В разных формах к протесту присоединились "Белорусская железная дорога" и "Минский метрополитен".

"Если власть не прислушается к нашим требованиям и Лукашенко не уйдет в отставку, будет полностью парализована экономика. Рабочие - сегодня это единственная реальная сила - должны обеспечить транзит власти", - уверен Александр Ярошук.

Смотрите также:

Политика Лукашенко в карикатурах Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

Политика Лукашенко в карикатурах Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков? Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

Политика Лукашенко в карикатурах Рассвет новой Беларуси - закат Лукашенко? После выборов в Беларуси не утихают протесты, одним из символов которых стал исторический бело-красно-белый флаг страны. Беларусь - на заре новой эпохи, считает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Обращение Тихановской: что осталось за кадром Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

Политика Лукашенко в карикатурах Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Лукашенко и Путин не любят песню Цоя "Перемен" В Минске на 10 суток арестовали диджеев, включивших песню Цоя "Перемен" на концерте, организованном властями. Лукашенко и Путин, будь их воля, перепели бы популярный трек, считает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Политика Лукашенко в карикатурах Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов. Сергей Елкин знает, что для президента Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Александр Лукашенко боится "майдана" Потенциальные соперники Лукашенко на президентских выборах в Беларуси оказались под жестким давлением властей. Глава государства боится "майдана". Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Политика Лукашенко в карикатурах Речь Лукашенко, или "Батька" как оплот геополитики Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту назвал свою страну "единственным спокойным звеном в центре Евразии". Сергей Елкин знает, чья эта заслуга.

Политика Лукашенко в карикатурах Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ? Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.

Политика Лукашенко в карикатурах Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко! Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

Политика Лукашенко в карикатурах Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз? Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.

Политика Лукашенко в карикатурах Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.

Политика Лукашенко в карикатурах Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта? Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

Политика Лукашенко в карикатурах Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

Политика Лукашенко в карикатурах Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич? На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Фрукты made in Belarus Владимир Путин сказал, что готов покупать белорусские сельхозпродукты. Александр Лукашенко обещает производить даже бананы, если только дадут деньги. Карикатурист Сергей Елкин "подслушал" их разговор.

Политика Лукашенко в карикатурах Кто спасает Эрдогана, если он будет тонуть Белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Турции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Карикатурист Сергей Елкин о целях визита Лукашенко. Автор: Владимир Дорохов

