 Забастовки в Беларуси: какие предприятия против Лукашенко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 17.08.2020

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Беларусь

Забастовки в Беларуси: какие предприятия против Лукашенко

Более 10 крупных белорусских предприятий объявили забастовку. Так они выражают протест против итогов президентских выборов. Кто именно поддержал эту акцию и чем это грозит стране?

Работники МЗКТ на встрече с Лукашенко

Работники МЗКТ на встрече с Лукашенко

В Беларуси продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа. 17 августа более 10 крупных предприятий страны объявили забастовку. Сотрудники требуют прекратить применять силу к участникам протестов, отпустить всех задержанных и пересмотреть результаты выборов. Экономические требования не выдвигаются. Какие предприятия поддержали забастовку и что говорят независимые профсоюзы?

Какие предприятия машиностроения бастуют

Криками "Уходи!" встретили Александра Лукашенко бастующие рабочие "Минского завода колесных тягочей"(МЗКТ). "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (выборов) не будет", - заявил в ответ Лукашенко.

"Минский завод колесных тягачей" выпускает дорожные и внедорожные самосвалы, тягачи, автопоезда, автомобильные шасси, в том числе военные. Предприятие подчиняется Государственному военно-промышленному комитету. МЗКТ разрабатывал шасси для ракетных комплексов "Тополь" и "Тополь-М", на их колесной базе размещаются "Искандеры". На экспорт, в основном в Россию, идет более 80% продукции предприятия.

К забастовке также присоединился и Белорусский автомобильный завод (БелАЗ). Градообразующее предприятие находится в городе Жодино и выпускает карьерные самосвалы различных модификаций. Около 90% продукции идет на экспорт. Сегодня БелАЗ переживает кризис - чистая прибыль сократилась почти на 20%.

Минский тракторный завод (МТЗ), тот самый, который выпускает тракторы "Беларус", тоже бастует. Основной рынок предприятия - Россия. Из-за изменения курса валют чистая прибыль МТЗ в прошлом году выросла почти в 40 раз. При этом его долги составляют около 35 млн евро.

Среди машиностроителей к общенациональной забастовке присоединились Минский автомобильный завод, Минский моторный завод и другие.

Шахтеры и металлурги против Лукашенко

"В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде", - заявил на прошлой неделе Александр Лукашенко. 17 августа работники одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений объявили бессрочную забастовку. В отличие от большинства предприятий, "Беларуськалий" работает в плюс, чистая прибыль за прошлый год выросла на 14%.

Митинг рабочих Беларуськалия в Солигорске

Митинг рабочих "Беларуськалия" в Солигорске

На "Белорусский металлургический завод" (БМЗ), который находится в городе Жлобин, на прошлой неделе приезжал премьер Роман Головченко. Договориться не удалось - 17 августа на БМЗ остановили все три печи и слили металл. Правда, через пару часов снова запустили. Пять лет назад на предприятии завершилась масштабная реконструкция, однако сегодня здесь терпят убытки. 
К забастовке присоединились рабочие "Нафтана", "ГродноАзот", ряда перерабатывающих предприятий по всей стране.

Что говорят независимые профсоюзы?

"Мы имеем и юридические, и политические права говорить, что к забастовке присоединилась вся страна. Не знаю, кто сегодня вне этого процесса", - так DW ситуацию прокомментировал председатель "Белорусского Конгресса демократических профсоюзов" Александр Ярошук.

Александр Ярошук

Александр Ярошук

По его словам, бастуют самые крупные и известные предприятия. Независимые профсоюзы призывают создавать стачечные комитеты, в том числе и национальный. "Сейчас судьбу страны решают именно рабочие, которые вышли на бессрочную забастовку, - говорит Ярошук. - Главное требование - заставить уйти в отставку Лукашенко. Пути назад нет".

В режим забастовки предприятия и организации входят по-разному. Там, где позволяет технологический процесс, работу останавливают сразу. В разных формах к протесту присоединились "Белорусская железная дорога" и "Минский метрополитен". 
"Если власть не прислушается к нашим требованиям и Лукашенко не уйдет в отставку, будет полностью парализована экономика. Рабочие - сегодня это единственная реальная сила - должны обеспечить транзит власти", - уверен Александр Ярошук. 

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