Хроника протеста в Беларуси: президент ФРГ призвал помочь оппозиции

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. DW следит за событиями понедельника, 17 августа (время московское).

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Член объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова предложила рабочим присоединяться к работе создаваемого координационного совета для обеспечения перехода власти - по одному представителю от каждого предприятия. Колесникова выступила перед собравшимися у проходной Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

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Сотни протестующих собрались у здания белорусских телеканалов ОНТ и СТВ. По данным издания "Наша нива", они скандируют: "Покажите нас!"

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К забастовке присоединились работники еще одного крупного предприятия - автомобильного завода БелАЗ. Об этом агентству БелаПАН сообщил глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

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По всей стране возникли проблемы с доступом к интернету. Пользователи сообщают, что Telegram работает через прокси-серверы, социальные сети и зарубежные сайты не открываются, в то время как сайты государственных СМИ остаются доступны. Tut.by передает, что в Минске пропал доступ к интернету как по фиксированной, так и мобильной связи, однако спустя 15 минут связь так же внезапно восстановилась.

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В Литве считают, что российская военная помощь Беларуси будет означать вторжение. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, подчеркнув, что для военной поддержки со стороны России нет ни причин, ни каких-либо правовых или иных оснований. "Это стало бы вторжением в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - сказал глава литовского МИДа журналистам в Вильнюсе. Он добавил, что такой шаг - большой риск для России.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал оказать помощь белорусской оппозиции. "Народ этой многострадальной, но гордой страны заслуживает нашей солидарности и поддержки, - заявил он в Берлине. - Я восхищаюсь их мужеством после насилия последних дней". Глава германского государства призвал Александра Лукашенко "встать на путь разговора", подчеркнув, что ему следует опираться на диалог, а не на насилие. "Я призываю белорусских военных не брать на себя грех насилия против собственного народа", - заявил Штайнмайер.



Работники МЗКТ кричат Лукашенко: "Уходи!"

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Работники МЗКТ, которые собрались на площадке перед заводом, встретили вышедшего к ним Лукашенко криками "Уходи! Уходи! Уходи!".

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Александр Лукашенко прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Рабочие МЗКТ готовятся провести протестную встречу с ним. Тем временем в сторону МЗКТ направляются сотни рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) и Минского электротехнического завода. Персонал МТЗ объявил забастовку - пока суточную, но если его требования не будут выполнены, стачка перерастет в бессрочную.

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У здания Белтелерадиокомпании в Минске бастуют ее сотрудники. Ранее около 60 из них подписали послание главе компании Ивану Эйсмонту, требуя признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. В компании работают 1500 человек, напоминает интернет-портал tut.by.

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Сотрудники предприятия "Беларуськалий" в Солигорске готовятся остановить производство. Они почти единогласно проголосовали за проведение забастовки, в настоящее время формируют стачкомы и собираются официально - через профсоюз - уведомить руководство о том, что производство останавливается. Работники "Беларуськалия" настаивают на проведении новых выборов, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

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Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером. "Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - сказала Тихановская в новом видеообращении.



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В Беларуси ряд народных артистов, деятелей культуры, литераторов и представителей других профессий записали видеообращение к народу и армии. В нем они заявили, что требуют от властей прекращения "беспрецедентных актов насилия, террора, издевательств, унижений со стороны правоохранительных органов", а также освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов в соответствии с международными стандартами. Кроме этого, авторы письма потребовали немедленной отставки "тех, кто отдавал преступные приказы" и всех должностных лиц, виновных в этих преступлениях или причастных к ним, а также возбуждения против них уголовных дел.

Вице-канцлер Германии: Лукашенко - "ужасный диктатор"

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МВД Беларуси не подтвердило информацию о том, что в белорусских СИЗО остаются около 4000 задержанных за участие в протестах. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Она назвала эту цифру фейком. На вопрос, сколько человек на данный момент содержится в СИЗО, Чемоданова ответить не смогла.

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В Гродненской области Беларуси у границы с Литвой начинаются в понедельник четырехдневные военные учения. Участие в них примут зенитные полки, танковые и механизированные батальоны.

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Министр финансов и кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в интервью газете Bild, что после жестоких действий силовиков на протестах в Беларуси считает отставку президента страны Александра Лукашенко неизбежной. "Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной", - отметил Шольц, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами. При этом он назвал Лукашенко "ужасным диктатором" и позитивно отозвался о "силе и мужестве" протестующих.

Евросоюз вновь заявил о поддержке протестующих белорусов

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Мэр Киева Виталий Кличко открыто выразил поддержку протестующим белорусам, вывесив на фасаде киевской городской администрации бело-красно-белый флаг, с которым многие активисты приходят на акции. Соответствующее фото Кличко выложил на своей странице в соцсети Instagram, снабдив его хэштегом #жывебеларусь.

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В поддержку протестующих Беларуси выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Евросоюзу следует продолжать поддерживать сотни тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение их прав, свободу и суверенитет", - написал глава французского государства в Twitter.

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Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выразил поддержку белорусам, вышедшим на протесты после президентских выборов с требованием освободить политзаключенных.

"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, наказания несущих ответственность за проявления брутальной жестокости и проведения настоящих выборов", - написал глава европейской дипломатии на своей странице в Twitter. "ЕС поддерживает белорусов", - добавил Боррель.

Хроника протеста в Беларуси 16 августа

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