Тихановская инициировала создание Координационного совета для передачи власти

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Об этом говорится в заявлении штаба Тихановской, распространенном в пятницу, 14 августа, в Telegram-канале "Пул первой".

"В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", - уверена Светлана Тихановская. По ее словам, это решение она приняла "с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси".

Кандидат в президенты добавила, что главой ее штаба остается Мария Мороз, и подтвердила полномочия Ольги Ковальковой и Николая Козлова в качестве своих доверенных лиц. По словам Тихановской, Ковальковой и адвокату Максиму Знаку поручено принимать заявки о "выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан".

"В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - резюмировала она.

Тихановская просит убрать с улиц ОМОН

Светлана Тихановская также призвала власти отпустить всех задержанных, убрать с улиц городов сотрудников "ОМОН и войска". Кроме того, она уверена в необходимости возбудить уголовные дела против тех, кто отдавал преступные приказы "избивать и стрелять в людей".

ЦИК подвел итоги выборов

По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1%.

Спустя два дня после выборов Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. Вскоре после этого в интернете были опубликованы два ее видеообращения, в которых она вела себя по-разному. В одном она говорила эмоционально и заявила, что решение уехать из страны приняла самостоятельно. В другом, зачитывая текст с листа и не глядя в камеру, Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) выразил мнение, что это второе видеообращение Тихановскую "очевидно вынудили" записать. О том, что на кандидата в президента оказывалось давление, заявил в интервью DW и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В своем обращении 14 августа Светлана Тихановская попросила "всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе"

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