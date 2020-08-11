 Тихановская инициировала создание Координационного совета для передачи власти | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.08.2020

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Беларусь

Тихановская инициировала создание Координационного совета для передачи власти

По словам кандидата в президенты Беларуси, в состав Координационного совета для обеспечения трансфера власти должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Об этом говорится в заявлении штаба Тихановской, распространенном в пятницу, 14 августа, в Telegram-канале "Пул первой".

"В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", - уверена Светлана Тихановская. По ее словам, это решение она приняла "с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси".

Кандидат в президенты добавила, что главой ее штаба остается Мария Мороз, и подтвердила полномочия Ольги Ковальковой и Николая Козлова в качестве своих доверенных лиц.  По словам Тихановской, Ковальковой и адвокату Максиму Знаку поручено принимать заявки о "выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан".

"В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - резюмировала она.

Тихановская просит убрать с улиц ОМОН

Светлана Тихановская также призвала власти отпустить всех задержанных, убрать с улиц городов сотрудников "ОМОН и войска". Кроме того, она уверена в необходимости возбудить уголовные дела против тех, кто отдавал преступные приказы "избивать и стрелять в людей".

ЦИК подвел итоги выборов
По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал  80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1%. 

Спустя два дня после выборов Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. Вскоре после этого в интернете были опубликованы два ее видеообращения, в которых она вела себя по-разному. В одном она говорила эмоционально и заявила, что решение уехать из страны приняла самостоятельно. В другом, зачитывая текст с листа и не глядя в камеру, Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) выразил мнение, что это второе видеообращение Тихановскую "очевидно вынудили" записать. О том, что на кандидата в президента оказывалось давление, заявил в интервью DW и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В своем обращении 14 августа Светлана Тихановская попросила "всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе"

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

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    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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