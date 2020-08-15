Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси

Впервые в истории МИД Украины отозвал своего посла в Беларуси. Посол Игорь Кизим вызван "на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности", а также для "выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, решение принято "исключительно из-за недопустимых действий Минска".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр. Он также отметил, что после передачи задержанных президент Беларуси Александр Лукашенко "неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах" в отношении его страны.

МИД Украины заявил о кардинальной перемене ситуации в отношениях Киева и Минска

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно он заверил, что вызов посла на консультации не повлияет на работу украинского диппредставительства по обеспечению прав и законных интересов граждан Украины в Беларуси. При этом в заявлении подчеркивается, что ранее МИД Украины уже рекомендовал воздержаться от поездок в Беларусь в связи с обострением ситуации с безопасностью.

Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила о возвращении на родину россиян, задержанных 29 июля под Минском. По данным ведомства, в страну вернулись 32 человека из 33. Белорусские власти называли задержанных участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов. Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами.

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