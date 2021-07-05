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Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance
МИД Украины
Министерство иностранных делУкраины.
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Контекст
Как в Евросоюзе реагируют на смену главы МИД Украины
Как в Евросоюзе реагируют на смену главы МИД Украины
Глава МИД Украины - "одна из самых трудных работ в мире". В ЕС считают, что Кулеба установил высокую планку для Сибиги.
Политика
06.09.2024
6 сентября 2024 г.
Новый глава МИД Украины - кто такой Андрей Сибига?
Новый глава МИД Украины - кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - новый министр иностранных дел Украины. Ждать ли изменений в украинской внешней политике?
Политика
05.09.2024
5 сентября 2024 г.
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты
27.09.2023
27 сентября 2023 г.
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь
Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь
По словам Кулебы, утверждения Лукашенко "о контрабанде оружия из Украины в Беларусь" не пройдут ни один фактчекинг.
Политика
05.07.2021
5 июля 2021 г.
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Всего публикаций: 275
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