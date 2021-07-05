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Здание МИД Украины (фото из архива, 2019 год)
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

МИД Украины

Министерство иностранных делУкраины.

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Контекст

Флаги ЕС и Украины перед Европарламентом

Как в Евросоюзе реагируют на смену главы МИД Украины

Как в Евросоюзе реагируют на смену главы МИД Украины

Глава МИД Украины - "одна из самых трудных работ в мире". В ЕС считают, что Кулеба установил высокую планку для Сибиги.
Политика6 сентября 2024 г.
Андрей Сибига

Новый глава МИД Украины - кто такой Андрей Сибига?

Новый глава МИД Украины - кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - новый министр иностранных дел Украины. Ждать ли изменений в украинской внешней политике?
Политика5 сентября 2024 г.
Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде в сентябре 2020 года

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика28 января 2024 г.
Павел Климкин

Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты27 сентября 2023 г.
Павел Климкин

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты28 апреля 2023 г.
Дмитрий Кулеба

Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

По словам Кулебы, утверждения Лукашенко "о контрабанде оружия из Украины в Беларусь" не пройдут ни один фактчекинг.
Политика5 июля 2021 г.
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