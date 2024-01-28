Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

За два года, в течение которых продолжается война, президент Украины и премьер-министр Венгрии не провели ни одной двусторонней встречи. В прошлом году в феврале во время саммита ЕС Владимир Зеленский и Виктор Орбан пообщались в присутствии нескольких европейских лидеров, обменялись рукопожатиями и поздравлениями на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в октябре, позже в декабре на церемонии инаугурации президента Аргентины камеры зафиксировали, как Зеленский что-то эмоционально говорит Орбану.

Украинско-венгерское обострение через закон об образовании

Провести полноценную встречу на высшем уровне Киеву и Будапешту мешал ряд серьезных проблем и споров, обострившихся еще в 2017 году после принятия Украиной нового закона об образовании. Документ предусматривал изменение языка преподавания в школах нацменьшинств после начальных классов на украинский. По мнению Венгрии, это ограничивает права венгерского нацменьшинства в Закарпатье. После начала широкомасштабного вторжения России двусторонние отношения между странами только ухудшились. Виктор Орбан, пользуясь правом вето в принятии решений ЕС, начал активно тормозить принятие санкций против России и важные для Украины решения о предоставлении военной и финансовой поддержки от европейских партнеров. В частности, он называл санкции вредными для самого ЕС и не поддерживал дипломатическую изоляцию России. Орбан даже встречался в 2023 году в Китае с российским президентом Путиным.

Именно из-за позиции Орбана на саммите ЕС в декабре 2023 года не были одобрены изменения в бюджет Евросоюза, которые включали выделение для Украины 50 миллиардов евро на следующие три года. Глава венгерского правительства также критично относится к перспективе вступления Украины в ЕС, обвиняя украинские органы власти в коррумпированности. Когда Европейский Совет принимал решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, Орбан вышел из зала и таким образом не участвовал в голосовании.

Надежда на то, что эта негативная тональность в отношениях двух соседних государств может измениться, появилась после сообщения о том, что в понедельник, 29 января, в Ужгороде состоится встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто при участии главы Офиса украинского президента Андрея Ермака. Оправданы ли эти надежды и чего следует ожидать от встречи в Ужгороде, DW спросила экспертов.

"Системные проблемы" отношений Киева и Будапешта

Главной задачей этих переговоров станет подготовка почвы, определение содержательного наполнения и места предстоящей встречи президента Зеленского и премьера Орбана, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. "Выйти на договоренность о приемлемом итоговом документе - задача максимум. Но, к сожалению, я не уверен, что это удастся", - сказал эксперт в комментарии DW. Он подчеркнул, что проблемы украинско-венгерских отношений носят "системный характер".

То, что встреча министров будет посвящена подготовке визита Виктора Орбана в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, в пятницу, 26 января, подтвердила и вице-премьер Ольга Стефанишина. При этом украинские власти настаивают, что венгерский премьер должен приехать именно в Киев.

До недавнего времени правительство Орбана объясняло блокирование украинского вопроса на уровне ЕС и НАТО тем, что Киев якобы нарушает права венгерского нацменьшинства. Однако в декабре прошлого года Верховная Рада существенно расширила права нацменьшинств, в частности, в образовательной сфере, одобрив поправки к закону Украины о нацменьшинствах с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. В украинском законодательстве исчезла дата, начиная с которой преподавание всех предметов в школах нацменьшинств должно было быть переведено на украинский. Норма о постепенном увеличении объемов преподавания на государственном языке была убрана. Кроме того, Верховная Рада разрешила частным учебным заведениям вести образовательный процесс на языках нацменьшинств.

Однако этот компромисс, на который пошла украинская сторона, фактически ничего не изменил в позиции венгерского правительства по отношению к Украине. По мнению Фесенко, политическая игра Виктора Орбана шире, чем его стремление "зафиксировать особый статус венгерского меньшинства в Украине". "Орбан стремится к большему. Используя украинскую тему, он ведет шантаж Еврокомиссии, выбивая для Венгрии деньги из европейских фондов, которые были заморожены из-за серьезных нарушений Будапештом принципов демократии и верховенства права", - объясняет эксперт.

Не дипломатический прорыв, но позитивный сигнал для партнеров

Поэтому Киеву важно договориться с Будапештом, чтобы он "не мешал решению принципиальных вопросов финансовой и военной помощи от Брюсселя и не замедлял определение повестки дня переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС". "Ведь даже на этом начальном этапе, на котором находятся наши переговоры о вступлении, Венгрия может создать много проблем", - отметил Фесенко.

Эксперты не ожидают, что встреча представителей Украины с министром иностранных дел Венгрии в Ужгороде станет дипломатическим прорывом в двусторонних отношениях. Но сам факт ее проведения "является положительным политическим сигналом, прежде всего для наших партнеров из ЕС и НАТО", убежден старший аналитик украинской группы Geostrategy Владимир Денисюк. "Это показывает, что Украина заинтересована сохранять каналы для коммуникации даже со своим проблемным соседом Венгрией. И во время специального саммита Европейского Совета 1 февраля, где должен решиться вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро, никто в Брюсселе не упрекнет Киев в тому, что он занимает неконструктивную позицию", - сказал эксперт.

В поисках мер по укреплению доверия между Киевом и Будапештом

Если принимать во внимание то количество проблемных вопросов, которые сегодня разделяют Киев и Будапешт, встреча в Ужгороде станет скорее возможностью приоритезировать вопросы повестки дня, а не полностью решить их, соглашается научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Гилтон. "Хотя Киев имеет право давить на Будапешт и подвергать сомнению его текущую политику, крайне важно, чтобы министр Кулеба не вступал в противостояние со своим венгерским коллегой, чтобы не оттолкнуть его еще дальше перед специальным саммитом ЕС", - сказал Гилтон, отметив, что "рассудительный подход будет правильным учитывая и то, что в июле этого года наступит очередь Венгрии исполнять функции председателя в ЕС.

Эксперт считает, что Киев и Будапешт должны продолжать "поиск мер по укреплению доверия", одной из которых может быть вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. "Для обеих сторон было бы выгодно, если бы такие двусторонние встречи стали регулярными, это позволит оценить прогресс отношения и не допускать того, чтобы споры по проблемным вопросам между Киевом и Будапештом выходили из-под контроля", - подчеркнул Роджер Гилтон.

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