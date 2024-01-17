Венгрию лишат права голоса в ЕС? Почему Европарламент "за"

Стабильная поддержка Украины и помощь ей со стороны ЕС не может находиться под угрозой из-за права вето Венгрии, поэтому Евросовет должен послать правительству Виктора Орбана серьезный сигнал и лишить Будапешт права голоса в соответствии с договором ЕС. К такому выводу пришли евродепутаты, которые в среду, 17 января, приняли участие в объединенных дебатах, посвященных назначенному на 1 февраля специальному саммиту ЕС и вопросу замороженных европейских фондов для Венгрии.

50 миллиардов евро помощи для Украины до сих пор под вопросом

Эти две темы имеют больше общего, чем может показаться на первый взгляд, поэтому их неслучайно объединили в одну дискуссию. Ведь во время последнего саммита ЕС, состоявшегося 14 декабря, европейским лидерам удалось принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в обход венгерского вето, только прибегнув к дипломатической уловке. В момент голосования Виктор Орбан, открыто и категорически выступавший против старта переговоров с Украиной, вышел из зала заседаний. Уговорить Орбана на этот шаг во многом помогли 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Будапешта, которые Еврокомиссия разблокировала накануне саммита, заявив, что в Венгрии произошли положительные изменения в сфере независимости судебной власти.

Карикатура DW Фото: DW

Однако ни дипломатического мастерства европейских лидеров, ни разблокирования части европейских средств не хватило для того, чтобы Орбан поддержал и второе важное решение саммита ЕС - выделение 50 миллиардов евро помощи для Украины. Именно поэтому Европейский совет договорился провести внеочередную встречу в феврале, в надежде к этой дате найти компромиссное решение, которое позволит обойтись без голоса Венгрии. Но представители ведущих политических групп Европарламента, считающие, что в декабре часть фондов ЕС для Венгрии была разблокирована безосновательно, опасаются, что Еврокомиссия накануне февральского саммита снова применит подобную тактику, чтобы еще раз заставить Орбана быть более уступчивым при принятии важного решения.

Еврокомиссия поддалась на шантаж Орбана?

Принявшая участие в дебатах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заверила, что решение о разблокировании фондов было обоснованным, поскольку "в прошлом году Венгрия приняла закон, укрепляющий независимость судебной власти". При этом она напомнила, что 20 миллиардов евро для Будапешта все еще остаются замороженными из-за нарушения венгерской властью прав представителей ЛГБТ-сообщества и права на получение убежища.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Christophe Licoppe/EU

Однако евродепутаты отнеслись к ее словам скептически. "Госпожа фон дер Ляйен, собираетесь ли вы снова прибегнуть к практике прошлогоднего саммита, когда шантажом Орбан получил для Венгрии 11 миллиардов евро (сумма составляла 10,2 миллиарда евро. - Ред.) в обмен на то, что он выйдет из комнаты? Он (Виктор Орбан. - Ред.), снова может применить право вето, на этот раз при принятии решения о выделении 50 миллиардов евро, в которых отчаянно нуждается Украина. Если вы ответите "да", то вас в этом парламенте ждут большие проблемы", - предостерег бельгийский евродепутат от группы либералов Ги Верхофстадт под аплодисменты зала. Он также заявил, что предложение Виктора Орбана принимать решение о выделении помощи Украине ежегодно - "не компромисс, а открытие дверей для нового шантажа Орбана на следующие годы".

Венгрия может потерять право голоса

Во время дебатов евродепутаты выразили мнение, что поддержка Украины Евросоюзом должна продолжаться столько, сколько это будет необходимо, потому что это отвечает интересам безопасности самих граждан ЕС. Звучали и мнения о том, что на позицию Виктора Орбана можно повлиять более радикальным способом. "В Европарламенте Венгрию давно обсуждают как сложный случай", - отметил глава политической группы "Европейская народная партия", евродепутат от Германии Манфред Вебер (Manfred Weber), имея в виду проблемы с демократией и верховенством права в этой стране.

Манфред Вебер Фото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

Вебер сообщил, что ведущие политические группы Европарламента собираются "инициировать применение седьмой статьи договора ЕС по Венгрии". Второй пункт этой статьи предусматривает, что Европарламент большинством в две трети голосов может привлечь страну к ответственности перед Европейским советом за нарушение ею верховенства права. После этого лидеры стран-членов ЕС могут принять решение о лишении страны права голоса. "Я хотел бы увидеть, что ответит нам Евросовет на наш запрос инициировать седьмую статью. Потому что до сих пор у европейских лидеров не было мужества и даже времени обсудить случай Венгрии", - заявил политик.

По словам вице-президента группы социалистов, португальского евродепутата Педро Маркуса, 1 февраля во время саммита ЕС "мы должны показать силу и лидерство, чтобы преодолеть шантаж Орбана и принять решение о поправках к бюджету ЕС и поддержке Украины".

"Евросоюз выглядит слабым из-за действий Орбана"

Немецкий евродепутат от "зеленых" Терри Райнтке (Terry Reintke) считает, что ЕС, продемонстрировавший способность объединяться во время пандемии и в поддержке Украины, "со стороны для многих выглядит слабым, и все это из-за одного человека, который делает все, что вздумается, чтобы получить все, что хочет". "Этот человек - Виктор Орбан, атакующий меньшинства, разрушающий свободу слова, судебную систему, ослабляющий Европу, влияя на ее способность действовать в поддержку Украины", - отметила Райнтке.

По ее словам, пока Украина борется и за свободу граждан ЕС, "слуга Путина сидит у нас за столом в Европейском совете, блокируя нашу поддержку Украине на этом решающем этапе". Политик призвала не придумывать сложных юридических конструкций, чтобы принять решение о финансовой помощи Украине без голоса Венгрии, а выбрать "более простой путь - действовать в соответствии с седьмой статьей" договора ЕС.

Еврокомиссия не должна финансово вознаграждать Виктора Орбана, "лучшего друга Путина в ЕС", за "разрушение демократии", заявила представитель группы "левых", евродепутат из Швеции Малин Бйорк. Отдельно она обратилась к министру иностранных дел Бельгии Хадже Лабиб, принявшей участие в дебатах как представитель председательствующей в ЕС страны. Бйорк призвала Бельгию сделать все возможное, чтобы не допустить к председательству в ЕС Венгрию, которая должна взять на себя эту функцию с 1 июля 2024 года.

Против наказания венгерской власти за нарушение принципов демократии и злоупотребления правом вето при принятии важных внешнеполитических решений выступили группа консерваторов, ультраправая партия "Идентичность и демократия" (ИД) и внефракционные евродепутаты. Так, польский консерватор Рышард Чарнецкий призвал уважать право Венгрии свободно принимать решения в интересах собственных граждан и назвал призывы лишить Будапешт права голоса ЕС "политически мотивированной инициативой". А внефракционный венгерский депутат Болаш Хидвеги заявил, что "забирать право голоса за то, что ты с кем-то не согласен, - диктаторство". Резолюцию "Ситуация в Венгрии и замороженные фонды ЕС" вынесут на всеобщее голосование Европарламента в четверг, 18 января.

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