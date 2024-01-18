Венгрия сомневается в успехе саммита ЕС по Украине

Соглашение с ЕС по новой помощи Украине еще не достигнуто, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии. На декабрьском саммите ЕС Орбан наложил вето на решение о макрофинансовой помощи Киеву.

Правительство Венгрии по-прежнему не отступило от своей позиции в отношении запланированной многомиллиардной бюджетной помощи ЕС Украине, которая будет находиться в центре внимания на чрезвычайном саммите ЕС 1 февраля. "Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, но наши позиции сильно расходятся, поэтому достижение договоренности под вопросом", - заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш в четверг, 18 января, в Будапеште.

По его словам, отсутствие общей позиции "не станет трагедией, потому что в этом случае 26 стран ЕС могут поддержать Украину", а Венгрия поможет этой стране, обороняющейся от российского вторжения, в двустороннем порядке.

Конфликт с Венгрией по вопросу дальнейшей помощи Украине

Венгрия препятствует попыткам ЕС выделить макрофинансовую помощь Киеву с июня. Премьер-министр страны Виктор Орбан требует, во-первых, чтобы Украина отчиталась, как она потратила уже выделенные ей средства, а во-вторых - чтобы Брюссель разблокировал полагающуюся Будапешту помощь ЕС, которая была заморожена из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. Перед саммитом ЕС 14 декабря 10 млрд из этих средств были разблокированы, но Венгрия все равно снова ветировала выделение Украине помощи на 50 млрд евро.

Теперь решение о предоставлении Украине дальнейшей макрофинансовой помощи планируется принять на специальном заседании Европейского совета 1 февраля. Если лидеры Евросоюза достигнут консенсуса по данному вопросу, это гарантирует выделение Киеву нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), в размере около 900 млн долларов, пишет Financial Times. Это позволит Киеву не печатать деньги для покрытия дефицита бюджета, что чревато ростом инфляции.

Между тем, 18 января, Европарламент принял резолюцию, осуждающую "преднамеренные, постоянные и систематические" действия Будапешта, направленные "на подрыв основных ценностей ЕС", и призвал Европейский совет в соответствии со статьей 7 договора ЕС определить, составляют ли действия венгерской власти "серьезные и постоянные" нарушения принципов демократии и верховенства права. Тем самым Венгрия может лишиться права голоса в ЕС.

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