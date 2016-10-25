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Фото: Valery Sharifulin/dpa/picture alliance
Фото: Valery Sharifulin/dpa/picture alliance
МИД Венгрии
Внешнеполитическое ведомство Венгрии.
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Контекст
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой
Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Запад не давать Киеву оружие, чтобы война в Украине прекратилась.
Политика
19.06.2023
19 июня 2023 г.
Венгрия встала на защиту плана отправки дипломата в Дамаск
Венгрия встала на защиту плана отправки дипломата в Дамаск
Будапешт планирует возобновить дипотношения с Сирией, прерванные из-за конфликта, продолжавшегося с 2011 года.
Политика
13.09.2019
13 сентября 2019 г.
В Закарпатье ничего не знают о миссии ОБСЕ
В Закарпатье ничего не знают о миссии ОБСЕ
МИД Венгрии заявил, что в украинском Ужгороде появилась миссия ОБСЕ для защиты венгерского меньшинства.
Политика
11.03.2018
11 марта 2018 г.
В Венгрии возмущены образовательной реформой на Украине
В Венгрии возмущены образовательной реформой на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто считает новый украинский закон "позорным и бесчестным".
Политика
11.09.2017
11 сентября 2017 г.
Освещение Москвой восстания 1956 года обидело Будапешт
Освещение Москвой восстания 1956 года обидело Будапешт
МИД Венгрии возмущен тем, что в российских СМИ восстание 1956 года названо "цветной революцией".
Политика
25.10.2016
25 октября 2016 г.
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Всего публикаций: 12
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