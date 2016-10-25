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Здание министерства иностранных дел Венгрии в Будапеште
Фото: Valery Sharifulin/dpa/picture allianceФото: Valery Sharifulin/dpa/picture alliance

МИД Венгрии

Внешнеполитическое ведомство Венгрии.

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Контекст

Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде в сентябре 2020 года

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика28 января 2024 г.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой

Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Запад не давать Киеву оружие, чтобы война в Украине прекратилась.
Политика19 июня 2023 г.
Петер Сийярто

Венгрия встала на защиту плана отправки дипломата в Дамаск

Венгрия встала на защиту плана отправки дипломата в Дамаск

Будапешт планирует возобновить дипотношения с Сирией, прерванные из-за конфликта, продолжавшегося с 2011 года.
Политика13 сентября 2019 г.
автомобиль миссии ОБСЕ

В Закарпатье ничего не знают о миссии ОБСЕ

В Закарпатье ничего не знают о миссии ОБСЕ

МИД Венгрии заявил, что в украинском Ужгороде появилась миссия ОБСЕ для защиты венгерского меньшинства.
Политика11 марта 2018 г.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

В Венгрии возмущены образовательной реформой на Украине

В Венгрии возмущены образовательной реформой на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто считает новый украинский закон "позорным и бесчестным".
Политика11 сентября 2017 г.
Советский танк в Будапеште

Освещение Москвой восстания 1956 года обидело Будапешт

Освещение Москвой восстания 1956 года обидело Будапешт

МИД Венгрии возмущен тем, что в российских СМИ восстание 1956 года названо "цветной революцией".
Политика25 октября 2016 г.
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