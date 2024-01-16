Венгрия готова к "конструктивным" переговорам о помощи Киеву

Все 27 стран ЕС работают сейчас над вопросом выделения Украине 50 млрд евро, заявил глава Минфина Бельгии. Венгрия присоединилась к обсуждению финансирования в Брюсселе.

Европейский Союз работает над механизмом создания специального Фонда помощи Украине на сумму до 50 миллиардов евро вместе со всеми членами блока. Об этом сообщил во вторник, 16 января, вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, чья страна председательствует в Совете ЕС.

"Бельгийское председательство работает над решением совместно с 27 странами. Это, конечно, наш лучший вариант. Но если это станет невозможным, то, конечно, мы будем работать над альтернативным решением", - сказал ван Петегем перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС. Он подчеркнул, что важно "поддерживать наших украинских друзей и помогать им в восстановлении".

По замыслу Еврокомиссии, Фонд помощи Украине должен обеспечить финансовую поддержку страны в период с 2024 по 2027 годы. Однако в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Киеву. С тех пор Брюссель пытается найти способ снять эту блокаду.

"Мы были обеспокоены тем, что Венгрия может не присоединиться к обсуждению финансирования Украины, но она сделала это и выразила готовность к продолжению конструктивных переговоров, напомнив коллегам-министрам, что решение должно быть принято единогласно", - сказал чиновник ЕС в интервью DW в кулуарах встречи в Брюсселе.

Есть ли "план Б" на случай вето Будапешта?

"Альтернативное решение не обсуждается", - уточнил бельгийский министр на вопрос DW в ходе пресс-конференции после заседания Совета.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС имеет план на случай, если Венгрия воспользуется правом вето на выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Например, это могли бы быть отдельные пакеты поддержки от каждого правительства. Но как Совет ЕС, так и Еврокомиссия настаивают на необходимости достижения консенсуса относительно предложенного плана.

Планируется, что окончательное решение о сумме макрофинансовой помощи Киеву и форме ее предоставления будет принято на специальном заседании Европейского совета 1 февраля. К этому дню Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС должны завершить предварительные переговоры о макрофинансовой помощи Украине, сказали источники DW. Один из них отметил, что на этот период также запланированы переговоры Еврокомиссии с Будапештом, который не скрывает своих намерений извлечь из данной сделки как можно больше преимуществ для себя.

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