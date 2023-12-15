Венгрия наложила вето на 50 млрд евро помощи ЕС Украине

Экономическая помощь ЕС Украине до конца 2023 года обсуждаться больше не будет, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Евросоюз не смог согласовать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года. Против этого выступила "одна страна", заявил по итогам заседания стран-лидеров ЕС в ночь на пятницу, 15 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель. По данным AFP, вето на выделение средств наложила Венгрия.

Венгерский премьер Виктор Орбан частично подтвердил эти утверждения публикацией в соцсети X (бывший Twitter. - Ред.). Он написал, что "итогом ночной смены" стало вето на выделение денег Киеву и вето на обзор Многолетней финансовой программы ЕС, которая и предполагала предоставление помощи Украине.

"Мы вернемся к этому вопросу в следующем году в Европейском совете после соответствующей подготовки", - написал в посте Орбан. При этом следующее запланированное заседание Евросовета должно пройти в марте 2024 года.

ЕС ранее разморозил средства для Венгрии

Венгрия препятствует попыткам ЕС выделить макрофинансовую помощь Киеву с июня, когда об этой идее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно плану ЕК, до 2027 года 33 млрд евро будет выделено Киеву в виде кредитов, еще 17 млрд евро - в виде грантов.

Орбан требовал как отчета от украинского руководства о тратах помощи, предоставленной до этого Украине, так и разблокировки для Венгрии причитающихся ей средств Евросоюза - они были заморожены Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. Накануне начала саммита в Брюсселе для Венгрии были разблокированы 10 млрд из этих средств.

Кроме того, Орбан обвиняет украинские власти в высоком уровне коррумпированности. По сообщениям СМИ, он написал несколько писем Мишелю с требованием не выносить на повестку саммита вопросы о выделении средств Киеву и о членстве Украины в ЕС. При этом от голосования по последнему вопросу Орбан воздержался, покинув зал заседания.

До этого политический советник премьер-министра Венгрии заявлял, что Будапешт готов снять вето с предложенного Еврокомиссией пакета поддержки Украины на сумму 50 млрд евро, если ЕС разморозит все причитающиеся Венгрии средства (около 30 млрд евро). При этом он отметил, что Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву и предпочел бы, чтобы ЕС предложил Украине финансирование на один год без изменений в бюджете.

Венгрия не стала блокировать новый пакет санкций в отношении РФ

В рамках заседаний в ночь на 15 декабря лидеры стран-членов ЕС согласовали 12-й пакет санкций против РФ за ведение войны в Украине, пишет агентство Reuters. При этом нет сообщений о том, что Орбан препятствовал согласованию новых ограничительных мер, хотя он делал это ранее.

В то же время накануне саммита против введения нового пакета санкций ЕС выступила Австрия, потребовав от Киева исключить австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня "международных спонсоров войны", который ведет Национальное актикоррупционное бюро Украины.

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