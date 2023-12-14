Решающий саммит: лидеры стран ЕС обсуждают помощь Украине

В Брюсселе начался саммит ЕС, главная тема которого - поддержка Украины. От лидеров ожидают решений о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, макрофинансовой и военной помощи Киеву, а также о санкциях против РФ.

В Брюсселе в четверг, 14 декабря, началось последнее в 2023 году заседание Европейского совета. Главам правительств и государств Европейского Союза предстоит принять ряд ключевых решений, касающихся будущего Украины: начинать ли переговоры о ее вступлении в ЕС до конца года, выделять ли макрофинансовую помощь стране на сумму 50 млрд евро из долгосрочного бюджета ЕС, а также какая сумма военной помощи Киеву будет предоставленя из Европейского фонда мира. Кроме того, ожидается, что будет одобрен двенадцатый пакет санкций в отношении России и затронута тема замороженных в ЕС активов Центрального банка РФ.

Саммит началася на полчаса позже из-за утренних встреч председателя Европейского совета с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он единственный из европейских лидеров выступает против начала переговоров о членстве Украины и выделении ей макрофинансовой помощи из бюджета ЕС.

"Деньги для Украины на ближайшее будущее уже заложены в бюджет. Что касается долгосрочной перспективы и более крупных сумм, то мы должны выделять их не из бюджета", - заявил Орбан, прибыв на заседание совета. По его словам, "нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас", так как она не выполнила все семь условий, выдвинутых Еврокомиссией.

Продолжать и увеличивать политическую, военную и экономическую поддержку Украины призвал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что речь идет о безопасности Евросоюза. "Это экзистенциальный вопрос для Европы", - указал он. Что касается начала переговоров о членстве, то Боррель напомнил, что Еврокомиссия положительно оценила прогресс Украины и продолжит настаивать на своем решении.

Поскольку все решения должны быть приняты единогласно, ожидается, что двухдневный саммит может затянуться.

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