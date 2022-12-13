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Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Страны ЕС согласились заблокировать выплаты Венгрии

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Послы европейских стран рекомендовали Совету ЕС заморозить часть выплат из бюджета ЕС, эта сумма вдвое меньше, чем рекомендованная Еврокомиссией.

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В конфликте с Венгрией вокруг соблюдения демократических стандартов послы стран ЕС рекомендовали Совету ЕС заблокировать выплату этой стране 6,3 млрд евро из общеевропейского бюджета.  Данная рекомендация означает, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза нашел необходимое квалифицированное большинство для принятия необходимых мер, сообщил Совет ЕС в ночь на вторник, 13 декабря.

Тем самым европейские страны выступили за заморозку не столь высокой суммы выплат, как это ранее предложила Еврокомиссия. Издание Politico отмечает, что послы ЕС согласились сократить объем замороженных средств Венгрии в обмен на снятие этой страной вето по ряду ключевых вопросов, в том числе утверждению пакета финансовой помощи Украине на 18 млрд евро. Тактическое вето премьер-министра Вернгрии Виктора Орбана привело к тому, что страны ЕС смягчили предполагаемую остановку финансирования, и этот результат означает победу Орбана, пишет издание.

Еврокомиссия рекомендовала заморозить выплату 13 млрд евро

В конце ноября брюссельское ведомство выступило против выплаты Венгрии помощи в размере свыше 13 млрд евро. Регулятор одобрил планы Будапешта по использованию помощи ЕС для преодоления экономических последствий пандемии, но рекомендовал не выплачивать зарезервированные для этого средства на сумму 5,8 млрд евро до выполнения всех условий. Одновременно Еврокомиссия призвала все страны ЕС заморозить выплату Венгрии 7,5 млрд евро, предназначенных для выравнивания уровня жизни в странах Евросоюза.

В Брюсселе уже неоднократно обвиняли правительство Орбана в нарушении принципов ЕС в сфере прав человека, демократических стандартов и борьбы с коррупцией. При этом Еврокомиссия предупреждала о возможности впервые применить механизм верховенства права ЕС, который позволяет сократить выплаты стране из бюджета Евросоюза.

Решение ЕС станет тяжелым ударом для Будапешта, поскольку обещанные ему выплаты составляют несколько процентов прогнозируемого ВВП Венгрии в текущем году. Эксперты также указывают на серьезность возможных последствий из-за конфликта между ЕК и Венгрией из-за возможности Будапешта заблокировать решения Евросоюза, для принятия которых требуется единогласие, в частности, санкции против России или помощь Украине.

Венгрия заблокировала пакет помощи ЕС Украине

6 декабря Венгрия заблокировала пакет помощи Европейского Союза для Украины на 2023 год на сумму 18 миллиардов евро. Перед Советом ЕС встала задача, как можно быстрее договориться, чтобы получить возможность задействовать для помощи Украине необходимые ей средства, которые 26 стран-членов уже согласовали с Еврокомиссией.

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