Сколько денег Запад обещает Украине в 2024 году

33 млрд евро потребуется госбюджету Украины в 2024 году. Союзники готовы поддержать Киев. Несмотря на блокаду со стороны Венгрии, помощь пообещали в ЕС. Деньги для Украины ищут и в G7.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшего года в своем видеообращении вновь призвал западных союзников и в 2024 году поддержать Украину, обороняющуюся от российской агрессии. Киев получает от стран Запада многостороннюю помощь - как чисто финансовую, для госбюджета страны, так и прямую военную помощь в виде поставок вооружений и боеприпасов.

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил изданию Forbes: в 2023 году бюджет Украины получил от иностранных партнеров 38 млрд евро - чтобы государство могло платить зарплаты и поддерживать критическую инфраструктуру. В 2024 году потребность в финансовой помощи, по словам министра, составит 33 млрд евро.

Сергей Марченко Фото: Hannah McKay/AP/picture alliance

G7 под председательством Италии, а также Евросоюз в 2024 году продолжат работать над оказанием долгосрочной финансовой помощи Киеву. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обещает сделать Украину главной темой своего председательства в "большой семерке", в которую помимо Италии входят США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Германия. Наблюдатели отмечают, что Мелони, которую относят к политикам правопопулистской направленности, на международной арене не препятствует поддержке Украины. Это вызывает удивление, поскольку другие политики из этого лагеря в Европе, скорее, поддерживают Россию.

Венгрия препятствует предоставлению помощи Украине

Например, регулярно демонстрирует такую позицию, выступая вопреки общему мнению ЕС, венгерский премьер-министр Виктор Орбан. На последнем саммите Европейского Союза в середине декабря он, используя право вето, препятствовал принятию решения о предоставлении долгосрочной помощи Украине до 2026 года в размере 50 млрд евро. Впрочем, если Венгрия 1 февраля, на специальном саммите ЕС, проголосует против предоставления помощи, это не значит, что Украина не получит европейских денег. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в середине декабря. Деньги так или иначе будут предоставлены, подчеркивают дипломаты в Брюсселе, которые сейчас разрабатывают "план Б".

Специальный фонд помощи Украине

Напомним, что Еврокомиссия предложила выделять долгосрочную макроэкономическую финансовую помощь Украине из регулярного бюджета ЕС. Такая модель использовалась уже в прошлом году для предоставления 18 млрд евро Киеву в виде нескольких траншей. Этот механизм должен был стать обязательным на ближайшие несколько лет - но Будапешт блокирует его, пытаясь добиться от ЕС выполнения своих требований.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони, май 2023 года Фото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Если Венгрия не изменит своей позиции, то остальные страны-члены ЕС планируют основать фонд помощи Украине, не связанный напрямую с европейским бюджетом. Для наполнения фонда будут взяты кредиты, гарантии по которым предоставят страны-члены ЕС - за исключением Венгрии. Деньги из фонда будут переданы Киеву в виде беспроцентных кредитов на 35 лет, а выплату процентов возьмет на себя Евросоюз. Когда ЕС начнет переговоры о вступлении Украины, то в дополнение страна сможет получать деньги из бюджета ЕС на подготовку к вступлению. Но их объем будет меньше, а их предоставление также будет зависеть от Венгрии.

Кроме того работает и еще один специальный фонд ЕС, так называемый "Фонд мира", пополняемый за счет взносов стран-членов ЕС. Из этого фонда финансируется военная помощь Украине или выплачиваются компенсации государствам, напрямую поставляющим Украине вооружения. В 2023 году по этой линии поставки Киеву осуществлены на 5,6 млрд евро. Всего с начала войны ВСУ безвозмездно получили военную помощь от ЕС и отдельных европейских стран общим объемом в 27 млрд евро. Лидером на континенте по объему помощи является Германия, которая, по данным Института мировой экономики в Киле, предоставила 17 млрд евро. А среди стран Запада Германия - вторая, после США, по объему помощи Украине.

Конгресс пока не принял решение о помощи Украине

США предоставили в 2023 году Украине в пересчете 44 млрд евро только военной помощи. Американский президент Джо Байден пообещал в 2024 году выделить еще 55 млрд евро военной и финансовой помощи пострадавшей от войны Украине. Пока Республиканская партия в Конгрессе США не поддержала этот план. Если республиканцы не изменят жесткий курс, то финансовые и военные возможности Киева существенно ухудшатся.

Смогут ли другие страны заполнить образовавшийся вакуум, сомнительно, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о вооружениях и боеприпасах, которые есть только у США. Так, страны ЕС уже столкнулись с трудностями выполнить даже свои собственные обещания и предоставить украинской армии миллион артиллерийских снарядов.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев, ноябрь 2023 года Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Судьба замороженных активов РФ в Европе

Между тем Италия хочет призвать страны "большой семерки" активизировать предоставление финансовой и военной помощи Украине. Будут ли и в каком объеме для этого использоваться замороженные в Европе российские активы, пока не известно, единого решения среди стран G7 нет.

Так, газета Financial Times сообщила, что Вашингтон настаивает на том, чтобы "большая семерка" после множества заявлений наконец предоставила конкретный план использования доходов, получаемых от замороженных активов РФ за рубежом в размере 300 млрд евро. Только в бельгийском Clearing Bank лежит 191 млрд евро - эти деньги по-прежнему принадлежат российской стороне, хотя и были заморожены в результате санкций.

Бельгия заявила, что готова передать Украине налоги на прибыль, полученную с российских активов. Но на последнем саммите ЕС ряд стран, в том числе Германия, Франция и Италия выразили сомнение по поводу правомерности такого шага. Евро как стабильная общеевропейская валюта может оказаться под угрозой, если финансовые рынки ЕС перестанут быть надежной гаванью для иностранного капитала. Кроме того, Италия опасается санкций со стороны России в отношении собственной промышленности. Поэтому пока план использования замороженных активов РФ для поддержки Украины не был поддержан всеми странами ЕС. Сейчас США пытаются добиться его реализации через G7. Решение должно быть принято к специальному саммиту, который состоится в канун второй годовщины начала войны РФ против Украины. Пока за использование замороженных российских активов выступают США, Канада и Великобритания.

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