Бельгия отдаст Украине 1,7 млрд евро налогов с активов РФ

Замороженные российские активы в Бельгии приносят проценты, которые облагаются налогами. Но эти налоги идут не в бельгийский бюджет, а Украине, сообщил бельгийский премьер. Их сумма к 2024 году составит 1,7 млрд евро.

Бельгия первой в мире начала использовать замороженные активы РФ на благо Украины: она создала Фонд в поддержку Украины, куда передаст в общей сложности 1,7 млрд евро налогов на прибыль, полученную с российских активов на территории страны в 2022-2024 году. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кро на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 11 октября.

При этом сами активы РФ на сотни миллиардов евро и проценты с них остаются неприкосновенными, поскольку не находятся в ведении бельгийских властей, подчеркнул Де Кро. Он уточнил, что прибыль с российских активов в Бельгии облагается корпоративным 25-процентным налогом, а налоговые поступления не идут в бельгийский бюджет, а полностью передаются Украине, начиная с 2022 года.

Эти средства предназначены на военную помощь, восстановление наиболее пострадавших регионов Украины, гуманитарную помощь и другие цели, сказал премьер-министр.

Военная помощь Бельгии Украине

Де Кро пообещал, что Брюссель предоставит Украине истребители F-16 в 2025 году и будет заниматься техобслуживанием этих самолетов, когда Киев их получит, а также обучит этому украинский персонал. Условием для этого должно стать окончательное решение следующего бельгийского правительства.

Кроме того, Бельгия совместно с Евросоюзом разрабатывает санкции в отношении российских алмазов. "Мы хотим полностью отрезать российские алмазы от наших розничных рынков. Лучший способ сделать это - создать систему полного отслеживания", - указал Де Кроо. Он добавил, что его страна занимается разработкой этой системы совместно со странами G7 и близка к завершению. Цель - добиться этого к 1 января 2024 года.

Пр словам главы бельгийского правительства, если вводить эмбарго на российские алмазы только на оптовом рынке, то они будут продаваться в другие алмазные центры мира "и все равно будут попадать в наши магазины". Поэтому единственный способ гарантировать, что этих алмазов больше не будет - система полного отслеживания, пояснил Де Кро: "Это означает, что российские кровавые алмазы больше не смогут финансировать российскую войну".

Зеленский обсудил с Де Кро санкции против РФ

Владимир Зеленский рассказал о том, что был согласован "неплохой пакет договоренностей с Бельгией для усиления нашей армии" и что развивается IT-коалиция, в которой участвует Бельгия, выразив надежду, что это сотрудничество позволит противодействовать российской угрозе в киберпространстве. Он также сообщил, что Бельгия работает над реализацией нескольких пунктов формулы мира, что является весомым вкладом в проведение глобального саммита ради достижения мира в Украине.

По его словам, лидеры обсудили, как замороженные российские активы можно использовать уже сейчас для компенсации ущерба от российской агрессии от ракетных ударов. "Находить такие деньги - сложная задача", - сказал Зеленский, приведя в пример восстановление Каховской дамбы, которое обойдется, по оценкам Киева, в 1,5 млрд евро. Однако "есть конкретные идеи и механизмы", заявил президент.

"Если Россия разрушает украинскую инфраструктуру, логично, что у нас должно быть законное право использовать как минимум прибыль с этих активов",- сказал Зеленский. Де Кро отметил, что Бельгия работает над этим совместно с Еврокомиссией.

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