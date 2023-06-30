ЕС намерен помочь Украине замороженными активами РФ

На саммите Евросоюза в Брюсселе достигнут "политический консенсус" по спецналогу на прибыль от замороженных активов РФ, заявил премьер Бельгии. Еврокомиссия рассчитывает скоро представить детали.

Государства - члены Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе договорились о методе, с помощью которого замороженные российские активы удастся использовать для восстановления Украины. Участники встречи пришли к "политическому консенсусу" о введении специального налога на прибыль от этих активов, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в пятницу, 30 июня. По его оценке, таким образом удастся направлять на восстановление Украины 3 млрд евро ежегодно.

Главы государств и правительств 27 стран - участниц ЕС поручили Еврокомиссии проработать детали. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) рассчитывает представить предложение в скором времени. При этом Брюссель будет действовать "осторожно", указала фон дер Ляйен, имея в виду опасения юристов, в том числе в Германии.

Канцлер ФРГ не ждет быстрого решения по активам РФ

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не рассчитывает на быстрое решение в ЕС об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. "Все это ужасно сложно", - заявил он на мероприятии в Брюсселе. По словам главы немецкого правительства, в настоящее время никто не знает, какие юридические возможности для этого существуют, поэтому Еврокомиссию попросили изучить этот вопрос.

После российского военного вторжения в Украину Евросоюз ввел масштабные санкции в отношении Москвы. По оценке Еврокомиссии, в рамках рестрикций в ЕС были заблокированы активы Центрального банка РФ на 200 млрд евро и частные активы россиян на 24,1 млрд евро. В последнем случае речь идет о "связанных с президентом РФ Владимиром Путиным олигархах", уточнило немецкое издание Welt am Sonntag. У Брюсселя существуют планы направить замороженные российские активы на восстановление Украины, но для этого в ЕС необходимо преодолеть законодательные барьеры.

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