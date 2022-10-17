Испания заморозила активы россиян из санкционного списка ЕС

В Испании опубликован отчет об арестованной и замороженной в этой стране собственности россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи со вторжением РФ в Украину. Что и у кого нашли - у DW.

Испанские власти, действуя в соответствии с решениями Евросоюза, арестовали и заморозили 59 текущих счетов и других финансовых активов россиян в местных банках на общую сумму 41 млн. евро, 36 объектов их испанской недвижимости, 5 морских яхт и 4 авиалайнера. Об этом говорится в октябрьском отчете координационной группы, которая ищет имущество и другие активы лиц, которые оказались под санкциями Евросоюза. Она была создана при испанском правительстве и занимается исключительно гражданами России.

Речь идет о санкциях, наложенных на близких к Кремлю 15 политиков, чиновников и предпринимателей в связи со вторжением РФ в Украину. В отчете группы отмечается, что ее работа продолжается: изучаются еще порядка 200 объектов собственности и финансовых активов на предмет выявления их владельцев. У испанцев есть подозрения, что они могут принадлежать российским гражданам из санкционного списка, хотя и зарегистрированы на иных лиц.

Замороженная собственность россиян

Пресса со ссылкой на данные отчета пишет об аресте имущества лишь наиболее известных фигур. Поименный список лиц, подвергшихся этой мере, не оглашается. Известно лишь, что в Каталонии и Малаге наложен арест на недвижимость гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова - на две дорогостоящие виллы. Чемезову принадлежит и 85-метровая яхта Valerie, находящаяся на стоянке в порту Барселоны. Арест этой яхты, ее стоимость оценивается в 140 млн. евро, подтвердил журналистам лично премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сергей Чемезов Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Арестовано в Испании и 48-метровое судно Lady Anastasia, владельцем которой испанцы называют гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева. Аналогичная участь постигла и яхту Aurora Андрея Молчанова, члена Совета Федерации, владельца "Группы ЛСР". Упоминается в прессе и Аркадий Пономарев, парламентарий и предприниматель, владелец компании "Молвест". Ему якобы принадлежат четыре замороженных объекта недвижимости в провинции Аликанте.

Когда найти владельца было непросто

Испанские СМИ, в частности близкая к правительству газета Pais, отмечают, что связать ту или иную движимую или недвижимую собственность, предприятие или финансовые активы с лицом, попавшим под санкции, порой сложно. Приобретения на миллионы евро часто оформлялись на акционерные компании или подставных лиц, чтобы скрыть подлинного владельца. Так, из 36 объектов замороженной недвижимости только 11 были зарегистрированы на своих владельцев, указывают СМИ.

Некоторые состоятельные россияне предпочитают в Испании виллы, стилизованные под замки Фото: Victor Tschezkij/DW

Всего же, по данным Pais, попавшие под санкции ЕС граждане РФ, имеющие активы в Испании, прибегли к услугам 107 подставных лиц, из которых 27 были их родственниками. Остальные являлись друзьями или коллегами, но чаще людьми, работавшими на владельца по найму.

Кроме того, как сообщается, подвергнутые санкциям россияне оказались владельцами 10 испанских компаний и 13 фирм, зарегистрированных в Великобритании, Швейцарии, Литве, Лихтенштейне, на Виргинских и Каймановых островах. Официально они владели лишь половиной из них.

Как осуществлялся поиск активов россиян

Координационная группа при правительстве Испании была создана в марте 2022 года для реализации санкционных решений Евросоюза, пояснил DW профессор политологии Мадридского университета Хавьер Ортега. По его словам, группа задействовала ряд госструктур, в том числе силовых - полицию и жандармерию. Среди прочих содействие ей оказывали финансовая разведка министерства экономики (SEPBLAC), Генеральный совет нотариата, таможенная служба и Коллегия госрегистрации собственности.

Порт Аликанте, одноименную провинцию россияне облюбовали для приобретения недвижимости Фото: Victor Tschezkij/DW

"Функции между этими организациями разделены", продолжил политолог. Нотариусы и регистраторы, в частности, ведут поиск с использованием своих баз данных. К примеру, в базу нотариата внесено более 150 млн. единиц собственности. Задача - "путем мониторинга найти имущество, оформленное на имя подвергшегося санкциям владельца или на лиц (юридических и физических), каким-либо образом связанных с этим владельцем". В свою очередь, Коллегия регистрации налагает запрет на продажу собственности, если ее хозяин находится под санкциями.

Роль испанской полиции

Между тем возможности нотариата и службы регистрации "довольно ограничены", признал в беседе с DW представитель испанской полиции, старший инспектор Хуан Санс. Он считает, что часто эти структуры "лишь подозревают, что та или иная собственность принадлежит лицу, попавшему под санкции, но доказать этого не могут".

Ситуация еще более осложняется, если имущество формально принадлежит зарубежной компании, зарегистрированной, скажем, где-то в оффшорной зоне на экзотических островах. В таком случае, поясняет Санс, в дело вступают компетентные подразделения полиции, которые "добывают необходимую информацию, в том числе о родственных и иных связях подставных и подлинных владельцев".

В конце концов собранные материалы передаются в суд, где и принимается решение о замораживании имущества. После судебного решения полиция берет под контроль, к примеру, яхту владельца, после чего он не может ею пользоваться. Не могут россияне, попавшие под санкции, распоряжаться и их замороженными банковскими активам в Испании. А вот использование ими жилья допускается, но "без права передачи этой собственности другому лицу", заключил полицейский.

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