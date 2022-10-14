От мобилизации - в Испанию: Лишь бы подальше от Путина

В последние недели в Испанию перебрались сотни молодых мужчин из России, не желающих попасть по мобилизации на войну в Украину. DW побеседовала с некоторыми из них.

Эти люди приехали в Испанию из разных регионов России, имеют разные специальности и принадлежат к разным социальным группам. Объединяет их одно - нежелание отправляться на войну, "проливать свою и чужую кровь во имя амбиций правителя". DW поговорила с несколькими из них.

Почему бегут из России подлежащие мобилизации люди, как выбирают ту или иную зарубежную страну, чтобы не попасть на войну в Украину? Как уклонистам удается преодолеть пограничные барьеры, как они планируют в дальнейшем устроить свою жизнь? На эти и другие вопросы отвечают Николай, Владимир и Петр. Их фамилии и места жительства в России мы указать не можем, а имена изменены в целях безопасности.

Николай все определил заранее

Для 34-летнего Николая, неженатого программиста из Центральной России, объявление мобилизации не стало неожиданным. "Этого давно следовало ждать", - говорит Николай. По его словам, у родителей уже 10 лет есть квартира на восточном побережье Испании - в Валенсийском автономном сообществе. Отец купил ее для летнего отдыха и "на всякий случай, как запасной аэродром". Есть и счет в испанском банке. "Чуть что, сынок, ноги в руки - и в Испанию", - говорил отец.

Город Аликанте, центр одноименной провинции в Валенсийском автономном сообществе, который больше всего принимает российских уклонистов Фото: Victor Cheretskiy/DW

Каждый год отец, мать и Николай переоформляли многоразовую визу в испанском консульстве, на которую имеют право как владельцы жилья. И вот "запасной аэродром" оказался востребованным. На следующий день после объявления мобилизации Николай занялся авиабилетом. Лететь через Турцию - дорого, но, по его мнению, пока это самый надежный и быстрый способ добраться до места назначения. После пересадки в Турции пришлось лететь до Мадрида, а оттуда уже к себе - на испанское побережье.

"На вранье отвечу враньем"...

Оказалось, что опасения семьи были вполне оправданными. Отец сообщил Николаю по телефону, что ему, как в свое время отслужившему в армии, пришла повестка. Отец спокойно объяснил военкоматчикам, что "за взрослого сына не в ответе", что уехал он давно в неизвестном направлении - может, по делам, а может, и на отдых. И, чтобы не злить власти, пообещал по возможности связаться с сыном, чтобы он вернулся и "выполнил свой патриотический долг".

Но о скором возвращении Николай даже не думает, хотя становиться эмигрантом он тоже не собирается. Пока работает на дистанте на той же фирме, где и работал до отъезда. "Вернусь, когда кончится вся эта заваруха", - сказал собеседник DW, а на вопрос, что будет делать, если по возвращении спросят, почему скрывался и потащат в суд, ответил, что "будет врать": скажу, что, находясь на чужбине, "рвался на родину, мучился, болел, нищенствовал, но вернуться не было никакой возможности". "На вранье отвечу враньем. Насквозь лживой власти, втянувшей нас в войну под надуманными предлогами, врать вовсе не грех!" - заключил Николай.

"Не хочу воевать!"

Менее подготовленным к отъезду оказался 40-летний Владимир из Поволжья. У него среднее образование, женат, имеет сына, в России занимался бизнесом. Срочную службу Владимир проходил в пехоте, так что опасения оказаться призванным на войну были вполне оправданными. "Воевать не хочу и не буду, - пояснил Владимир, - и вообще, мне надоела власть, которая не дает нормально жить, а теперь еще и под пули гонит. Не желаю проливать свою и чужую кровь во имя амбиций правителя. Так что, может, все и к лучшему: раньше на иммиграцию не отваживался, а теперь сама жизнь заставляет".

Во многих городах Испании можно увидеть антивоенные лозунги с требованием прекратить агрессию против Украины. На фото - муниципалитет города Эльче. Фото: Victor Cheretskiy/DW

Испанию Владимир выбрал лишь потому, что это единственная европейская страна, где он как-то побывал с женой. Туристическую визу добыл итальянскую - через знакомых, работающих в турбизнесе. Добрался в Испанию через три страны. Теперь находится в Мадриде. Хотел бы получить статус беженца. Он знает, что процесс это долгий и не всегда вопрос решается в пользу просителя. В любом случае Владимир уезжать не собирается - намерен остаться жить в Испании, легально или нелегально, начать работать - он готов делать что угодно, - а затем вызвать сюда семью.

Свадебное путешествие в иммиграцию.

27-летний Петр и его жена Татьяна, выходцы из Северо-Западного региона России, поженились совсем недавно. Средиземноморский круиз, который должен был быть их свадебным путешествием, стал дорогой в эмиграцию. Петру, который наслаждался путешествием, подготовленным и оплаченным заблаговременно, позвонили сослуживцы и сказали, что его как офицера запаса разыскивают для вручения повестки. Решение пришло сразу. Круизный лайнер в то время зашел в испанский порт Картахена. Пассажиры получили возможность сойти на берег, чем и воспользовалась молодая пара, чтобы остаться в Испании.

"Не хочу быть пушечным мясом, убивать тоже не хочу - украинцы нам ничего плохого не сделали. Ну а от нынешней российской власти, кроме войн и других жутких проблем, нам ждать нечего", - убежден Петр. Сейчас он и Татьяна находятся на попечении Красного Креста. Эта же организация готовит их документы на получение статуса беженцев. Они твердо намерены не возвращаться на родину. И если остаться в Испании не удастся, направятся в какую-либо другую страну: "Куда угодно, лишь бы подальше от Путина".

Испанцы намерены принимать российских уклонистов

Высшее политическое руководство Испании знает, что в их страну приезжают уклонисты от мобилизации - лица, покинувшие Россию из-за неприятия войны в Украине. Этот вопрос был, в частности, затронут в ходе недавнего выступления министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса. Он заявил, что "двери Испании открыты для граждан России, которые желают покинуть свою страну из-за своей антивоенной позиции, рискуя жизнью, уклоняются от мобилизации". "Для всех тех россиян, кто разделяет европейские ценности, найдется место среди нас", - отметил министр.

Между тем, вопрос о предоставлении статуса беженцев российским уклонистам, как пояснил DW мадридский адвокат Луис Серна, в любом случае будет решаться не автоматически, а лишь "в результате детального изучения истории и аргументов каждого претендента". Он напомнил, что в ЕС есть положение, предусматривающее предоставление защиты тем лицам, которые не желают участвовать в войне, нарушающей международное право.

Подводные камни для беженцев

По словам юриста, рассчитывать на убежище в Испании сможет лишь тот, кто докажет, что "призывался именно для участия в военных действиях в Украине, а не просто на действительную военную службу или военные сборы". Кроме того, рассматриваться будут прошения лишь тех лиц, кто пересек границу Шенгена в Испании, а не в какой-то иной стране Евросоюза.

Адвокат Серна напомнил, что процесс рассмотрения дел об убежище в Испании - не быстрый. Сейчас в иммиграционном ведомстве находится 81 тысяча заявлений от граждан разных стран. Рассматривать их будут в течение нескольких лет. В это время претенденты не получают никакой помощи от государства. Помочь им смогут лишь неправительственные благотворительные организации, "ресурсы которых из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране крайне ограничены".

После получения статуса беженца, продолжил адвокат, иностранец сможет до своего трудоустройства получать пособие в 400 с небольшим евро, что "для нормальной жизни в стране недостаточно". Найти работу по специальности в Испании - из-за хронической безработицы - иностранцу сложно. Чаще всего мужчинам предлагается работать на стройке, независимо от уровня их образования, или в сфере обслуживания. "Все это надо учитывать тем, кто решил связать свою дальнейшую жизнь с Испанией", - резюмировал адвокат.

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