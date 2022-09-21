"Новая похоронная кампания": зачем в РФ объявили мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Кого она затронет, зачем она нужна и как российские власти к ней готовились - у DW.

В среду, 21 сентября, в своем утреннем телеобращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С этого дня граждане РФ, прошедшие военную подготовку и имеющие военно-учетную специальность, могут быть призваны на военную службу и отправлены на фронт в Украину. Призванные на службу по мобилизации граждане будут иметь статус контрактников, а контракты не будут расторгаться до конца периода частичной мобилизации за исключением ряда случаев - по возрасту, по состоянию здоровья либо по приговору суда о лишении свободы. Частичная мобилизация в любой момент может стать массовой, предупреждают опрошенные DW эксперты.

Кого затронет мобилизация

В тексте указа президента РФ не уточняется, что значит частичная мобилизация. В документе за подписью Путина лишь говорится, что эта кампания проводится в соответствии с законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе". В этих законах также нет определения частичной мобилизации. Кто именно и в каком количестве будет мобилизован, решает Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал свои разъяснения в интервью на российском телевидении сразу после обращения Путина. "Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, - сообщил глава Минобороны. - Это действительно те, кто а) отслужил, б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт". Всего, по его словам, мобилизовать планируется 300 тысяч человек. В их число не входят студенты. Шойгу также пообещал не отправлять на фронт в Украину срочников.

Срочников могут отправить в зону боевых действий

300 тысяч - это более одного процента от озвученного Шойгу общего количества резервистов - 25 млн человек. Позднее заявление министра Шойгу уточнил глава комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ряды военнослужащих могут пополнить и выпускники военных кафедр. "Если их (выпускников военных кафедр. - Ред.) военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", - цитирует Картаполова информационное агентство РИА "Новости".

Хотя Путин и Шойгу отрицают вероятность отправки на фронт солдат-срочников, такое решение все же возможно, говорит глава правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" и экс-член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Сергей Кривенко. "Есть единственное ограничение, которое запрещает отправлять за границу и в зону боевых действий - если нет четырех месяцев службы по призыву, - объясняет эксперт. - После четырех месяцев могут отправить, просто это не популярная в России мера". Он называет слова президента и министра обороны "лукавством" и отмечает, что "с включением территорий юго-востока Украины в состав России туда смогут без проблем отправлять любых военнослужащих".

К мобилизации готовились все лето

Не имеет значения, какая форма мобилизации объявлена - частичная или общая, добавляет Кривенко. "Главное, надо понимать, что мобилизация объявлена, - отмечает он. - Частичная моментально может перерасти в общую. Шойгу сегодня объявил цифру в 300 тысяч, но ее нет в указе [президента], значит она может быть увеличена или уменьшена в любую сторону".

Российские власти незаметно и заранее готовились к мобилизации, говорит основатель организации "Школа призывника" Алексей Табалов. "Все лето мы наблюдали активную кампанию по призыву запасников на военные сборы, - говорит правозащитник. - Это мотивировалось тем, что нужно восстанавливать и ремонтировать военную технику, но в какой-то момент количество призываемых на сборы оказалось настолько велико, что во много раз превышало потребности в ремонте. Теперь очевидно, что они готовили запасников, чтобы в первых рядах призвать их по мобилизации".

Путин хочет убедить Украину сесть за стол переговоров

Решиться на мобилизацию Путину было непросто из-за потенциальных рисков, но он все же согласился поднять ставки, чтобы "впечатлить Украину своей решимостью и готовностью к эскалации", предположил в эфире DW Новости Шоу политолог Аббас Галлямов. "Какой у него выбор? Проиграть войну - это политический крах, после которого он не сможет продолжать быть президентом, - объясняет Галлямов. - Украинцы не хотят садиться за стол переговоров. Это его проблема".

В то же время призванные по мобилизации военнослужащие вряд ли помогут российской армии в военном плане, солидарен с Галлямовым политик Дмитрий Гудков. "Ситуация очень серьезная и говорит о неадекватности путинского режима, - считает он. - С учетом вооружений, которые поставляются Украине, речь идет о дополнительном наборе пушечного мяса. Это такая новая похоронная кампания".

В России вечером 21 сентября начались акции протеста, объявленные молодежным движением "Весна". На главных площадях многих российских городов собираются небольшие группы протестующих, которых почти сразу разгоняет полиция. Социолог из "Левада-центра" Денис Волков уверен, что у протеста в РФ нет шанса стать массовым.

"Массовый протест в России сейчас невозможен. Это из области фантастики, - категоричен эксперт. - Их не согласовывают, а несогласованный протест несет очень большую цену. Основное отношение к протесту в последние пару лет - он все равно ни на что не повлияет. Хотя отдельные проявления исключать нельзя".

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