Путин объявил о частичной мобилизации в РФ

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто уже проходил военную службу, указал президент РФ в видеообращении.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации. "Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию", - заявил он утром в среду, 21 сентября.

Путин: будут призваны состоящие в запасе

Путин сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов о присоединении к РФ и заявил, что Москва сделает "все, чтобы обеспечить безопасные условия для референдумов".

В связи с этим он заявил о необходимости "защиты нашей родины" и своем согласии с предложением Минобороны РФ о проведении частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан, о решении проинформированы палаты Федерального собрания, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил Путин.

"Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку", - отметил он далее.

"Референдумы" в четырех регионах Украины

Накануне назначенные оккупационными войсками "администрации" двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей - а также "власти" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" почти одновременно объявили о принятом решении провести так называемые "референдумы" о присоединении к России. Мероприятия во всех четырех регионах пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили они. Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отмечал, что "голосование" будет в том числе и электронным.

В тот же день Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который ввел понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время" в УК. На вечер того же дня было анонсировано обращение к гражданам Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу, позже появилась информация, что заявление перенесено на следующий день.

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