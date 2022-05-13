"Скрытая мобилизация идет активно и массово". Кого и как набирают в ВС РФ

На пятый месяц войны России с Украиной в РФ так и не объявили всеобщую мобилизацию - вопреки разным прогнозам. Боевые задачи сейчас выполняют силами контрактников из ВС РФ и ЧВК, а также мобилизованные из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Тем не менее военкоматы ведут как никогда активную работу по поиску потенциальных контрактников, но и за срочниками охотятся с удвоенной силой, отмечают эксперты.

Повестка для ветерана боевых действий

Российский ветеран боевых действий Александр (имя изменено. - Ред.) уже несколько лет живет за границей. В российском паспорте у него до сих пор указан местный адрес регистрации, по которому сейчас живут родители. Накануне родственники Александра обнаружили в почтовом ящике повестку из военкомата с требованием явиться и встать на воинский учет.

"Я состою на воинском учете в этом военкомате уже больше двадцати лет - с тех пор, как отслужил воинскую службу в качестве рядового. Я ветеран боевых действий, - недоумевает Александр в беседе с DW. - Не знаю с чем это связано, но догадываюсь, что это скрытая мобилизация". Сам Александр осуждает нападение России на Украину и говорит, что если бы получил подобную повестку будучи в России, то постарался поскорее уехать из страны.

Повестки в военкомат все чаще приходят россиянам с армейским и боевым опытом. В соцсети "ВК" пользователи делятся тревожными новостями о вызове в военкомат и советуются, как на них реагировать. "Сын 14 (июня) ездил, ничего страшного, документы посмотрели, про контракт спросили и свободен, - успокаивает участница группы "Женский Архангельск" пользовательница Анна. - Никого силой не тащат, все нормально".

Необычные поиски контрактников в России

Правозащитник Александр Горбачев, который много лет помогает призывникам, подтверждает, что такая практика поиска контрактников появилась после начала войны - но не сразу, а около месяца назад. "Раньше на контракт набирали срочников и тех, кто сам пришел (в военкомат. - Ред.), - говорит он. - Но ни массовый обзвон, ни вызовы в военкомат не проводились, от слова "совсем".

Впрочем, о срочниках, которых в будущем можно ангажировать на контракт, тоже не забывают. Их права и раньше часто нарушались, но в этом году есть беспрецедентные случаи, рассказала глава "Солдатских матерей Петербурга" Оксана Парамонова. Например, студентов последнего курса с отсрочками до 30 июня приглашают в военкомат до этой даты на безобидную процедуру вроде уточнения данных. Будучи уверенными, что их не могут забрать в армию, молодые люди приходят в военкомат, но там принимают решение о призыве "поверх" отсрочки.

Кроме того, на горячую линию "Солдатских матерей Петербурга" стали чаще жаловаться на призыв мужчин с заболеваниями, которые противопоказаны для службы в армии. Так, зафиксированы случаи отправки на призывной пункт людей с бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если показатели здоровья хорошие (например, благодаря лекарствам) - можно служить, считают в военкоматах.

"Призыв поверх отсрочки"? Российские солдаты-срочники в столовой (фото из архива)

Военкоматы обращаются к бизнесу

Глава "Солдатских матерей Петербурга" обращает внимание на еще одну практику, которая раньше была непопулярна - сотрудников-мужчин вызывают в военкомат через военно-учетный стол организаций. Для этого в компании из военкомата приходят списки сотрудников, которых зачем-то хотят там видеть. Повестку, полученную на месте работы, в отличие от брошенной в почтовый ящик, нельзя проигнорировать - за неявку могут привлечь к административной ответственности.

В самом военкомате силой к контракту никого не принуждают, утверждают правозащитники. Исключение - Чечня. Там мужчин заставляют отправляться на фронт с помощью похищений, пыток и уголовных дел, сообщил недавно портал The Insider. Оксана Парамонова говорит, что такое поведение военкоматов нетипично для остальных регионов.

"Скорее, можно говорить о случаях не прямого психологического давления, а о попытках ввести человека (потенциального контрактника. - Ред.) в заблуждение относительно выплат, льгот и условий службы", - объясняет Парамонова. На горячую линию организации поступает много звонков с жалобами на несоблюдение условий контрактов. Но в итоге выясняется, что бойцы просто не прочитали договор, прежде чем подписать его, рассказала правозащитница.

Небывалое денежное довольствие контрактникам

Часто принуждать отправиться на войну и вовсе не нужно. У мобильных пунктов отбора на военную службу в виде обычных палаток в разных городах нередко можно увидеть очереди из интересующихся. В конце мая Владимир Путин отменил предельный возраст для прохождения военной службы - теперь отправиться на войну могут и желающие старше сорока лет. Среди этой категории россиян поддержка действий ВС РФ в Украине особенно велика.

Важным стимулом к участию в войне для многих россиян является хорошая зарплата. Пункты отбора на военную службу по контракту разместили десятки объявлений о найме военнослужащих. В основном там указана зарплата от двухсот тысяч рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем медианная зарплата россиянина в прошлом году.

В описании вакансий напрямую не говорится, что придется участвовать в боевых действиях, но на то указывают косвенные признаки. Например, в конце описания указано: "Во время проведения специальной военной операции контракт может заключаться на срок от 4 месяцев". Оксана Парамонова добавляет, что в мирное время у контрактников не бывает такой высокой зарплаты. По словам Александра Горбачева, обычные зарплаты начинаются не от двухсот тысяч, а от 25 тысяч рублей.

Риски всеобщей мобилизации в России

"Скрытой мобилизации в смысле насильственного призыва в Вооруженные силы с целью участия в военных действиях в Украине - ее нет", - констатирует старший аналитик НКО International Crisis Group Олег Игнатов.

Западные СМИ и военные чиновники ожидали, что Путин объявит всеобщую мобилизацию 9 мая. Этого не случилось, но вероятность такого объявления всегда остается на повестке у страны-участницы военного конфликта, говорит Игнатов. По его словам, такое решение до сих пор не было принято по политическим причинам - пассивные сторонники войны в таком случае могут быстро превратиться в ее активных противников.

Эксперт говорит, что преимущество России в артиллерии пока позволяет ей компенсировать дефицит в пехоте для продвижения в Донбассе. На Днепр, Одессу и Киев этих сил уже не хватит. "Мы не знаем, насколько до конца готова идти Россия в Украине, - заключает Игнатов. - Россия не меняет свои цели и политику. Это значит, что если они будут прижаты в угол, то могут объявить и (всеобщую. - Ред.) мобилизацию".

Смотрите также:

Битва за Северодонецк и Лисичанск Уличные бои в Северодонецке Не достигнув первоначальных целей вторжения в Украину, Россия бросила основные силы на захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Наиболее тяжелая ситуация сложилась вокруг городов Северодонецк и Лисичанск, где украинские Вооруженные силы продолжаю держать тяжелую оборону.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Каждый день Северодонецк обстреливают Северодонецку российское командование, видимо, уготовило судьбу Мариуполя. В районе окруженного города сосредоточено более ста единиц РСЗО. "А ствольной артиллерии и минометов здесь столько, что россияне просто покрывают плотным огнем целые кварталы", - заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Река Северский Донец так и не покорилась российским военным Пытаясь окружить украинские войска в районе Лисичанск-Северодонецк, российские военные в очередной раз готовятся форсировать реку Северский Донец. Во время как минимум четырех попыток провести подобную операцию в мае 2022 года ВС РФ потеряли по разным оценкам около 500 человек и более 80 единиц техники.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Беспилотники активно используются в боевых действиях В самом Северодонецке продолжаются уличные бои. При этом украинские военные целиком контролируют только промзону города. Тем не менее, вооруженные беспилотники продолжают активно использоваться для обороны города Украинские военные с их помощью отслеживают российскую технику.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Мирное население нашло укрытие на химическом заводе "Азот" В подвалах практически полностью разрушенного завода "Азот" в Северодонецке по данным главы Луганской ОВА, на 23 июня находилось 568 мирных жителей, включая 38 детей. Как заявляют украинские власти, большинство гражданских пока отказываются эвакуироваться."Это очень опасно. На сегодняшний день, действительно безопаснее находиться в укрытиях", - считает Сергей Гайдай.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Борьба за контроль над дорогами Вооруженные силы РФ продолжают попытки взять под контроль дорогу Бахмут-Лисичанск, чтобы отрезать украинские части от снабжения. Это также делает фактически невозможной эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Лисичанск в оперативном окружении Российские информагентства сообщают, что подразделениям так называемой "ЛНР" удалось взять под контроль единственную дорогу, соединяющую Лисичанск и Северск. Лисичанск, по их данным, также оказался в оперативном окружении.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Украинские военные помогают мирным жителям В самом Лисичанске, последнем крупном городе Луганской области, остающемся под контролем Украины, могут находиться до семи тысяч украинских военных. По мнению экспертов американского Института изучения войны, российские войска, вероятно, смогут захватить город в течение нескольких ближайших дней.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Разрушения в Лисичанске Российские военные подвергают город варварским бомбардировкам из тяжелых систем вооружения. Несмотря на обстрелы, городские власти совместно с волонтерами и правоохранителями разбирают завалы, оказывают помощь гражданскому населению и проводят эвакуацию.

Битва за Северодонецк и Лисичанск Город под обстрелами Довоенное население Лисичанска составляло почти 100 тысяч человек. По оценкам местных властей, в городе остаются около 40 тысяч мирных жителей, хотя точное число узнать невозможно. Автор: Виталий Кропман

