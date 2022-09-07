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Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance
Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance
Запорожье
Город в южной части Украины на реке Днепр. Административный центр Запорожской области.
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Новости
19.09.2024
19 сентября 2024 г.
В результате удара войск РФ по Запорожью погиб человек
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Контекст
"Идти по минам". Жители оккупированных территорий о высылке
"Идти по минам". Жители оккупированных территорий о высылке
Власти на оккупированных РФ территориях используют депортацию в качестве наказания для украинцев. Как это происходит?
Конфликты
28.07.2024
28 июля 2024 г.
Военный эксперт: Преимущество ВСУ - быстрое принятие решений
Военный эксперт: Преимущество ВСУ - быстрое принятие решений
Военный эксперт Игаль Левин в подкасте "DW Новости Шоу" прокомментировал ситуацию на фронте в Украине.
Конфликты
13.09.2023
13 сентября 2023 г.
Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны
Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны
Киев критикует декларацию G20 о войне в Украине, Ватикан ответил Подоляку, Украина готовится к новым зимним атакам РФ.
Конфликты
09.09.2023
9 сентября 2023 г.
Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны
Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны
Запрет на выезд из Украины мобилизованным женщинам-медикам, Киев против посредничества Ватикана, новые танки из Дании.
Конфликты
08.09.2023
8 сентября 2023 г.
Война, день 561-й: ВСУ прорвали оборону РФ в Запорожье
Война, день 561-й: ВСУ прорвали оборону РФ в Запорожье
Украина предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" без России.
Политика
07.09.2023
7 сентября 2023 г.
Война, день 560-й: РФ ударила по рынку в Константиновке
Война, день 560-й: РФ ударила по рынку в Константиновке
Россия нанесла удар по рынку в Константиновке Донецкой области, погибли 17 человек.
Политика
06.09.2023
6 сентября 2023 г.
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Конфликты
28.04.2023
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После взрыва на Крымском мосту РФ нанесла ракетные удары по городам Украины. Фотогалерея DW о последствиях обстрелов.
Конфликты
10.10.2022
10 октября 2022 г.
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Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
МАГАТЭ сообщает: на ЗАЭС нарушаются все семь "столпов ядерной безопасности".
Политика
07.09.2022
7 сентября 2022 г.
02:58 мин.
Всего публикаций: 85