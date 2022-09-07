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Прохожие и палатки на фоне торгового центра в Запорожье
Фото: Ukrinform/dpa/picture allianceФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Запорожье

Город в южной части Украины на реке Днепр. Административный центр Запорожской области.

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Новости

19 сентября 2024 г.

В результате удара войск РФ по Запорожью погиб человек

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Контекст

Дом культуры в селе Петропавловка Харьковской области, которое было оккупировано РФ с февраля 2022 по осень 2023 года

"Идти по минам". Жители оккупированных территорий о высылке

"Идти по минам". Жители оккупированных территорий о высылке

Власти на оккупированных РФ территориях используют депортацию в качестве наказания для украинцев. Как это происходит?
Конфликты28 июля 2024 г.
Украинские военные запускают БПЛА

Военный эксперт: Преимущество ВСУ - быстрое принятие решений

Военный эксперт: Преимущество ВСУ - быстрое принятие решений

Военный эксперт Игаль Левин в подкасте "DW Новости Шоу" прокомментировал ситуацию на фронте в Украине.
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Саммит G20 в Индии

Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны

Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны

Киев критикует декларацию G20 о войне в Украине, Ватикан ответил Подоляку, Украина готовится к новым зимним атакам РФ.
Конфликты9 сентября 2023 г.
Разбор завалов после российского удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Запрет на выезд из Украины мобилизованным женщинам-медикам, Киев против посредничества Ватикана, новые танки из Дании.
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Война, день 561-й: ВСУ прорвали оборону РФ в Запорожье

Война, день 561-й: ВСУ прорвали оборону РФ в Запорожье

Украина предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" без России.
Политика7 сентября 2023 г.
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Война, день 560-й: РФ ударила по рынку в Константиновке

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