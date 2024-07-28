"Идти по минам". Жители оккупированных территорий о высылке

Власти оккупированных РФ территорий используют депортацию в качестве наказания для украинцев, которые не идут на сотрудничество и отказываются получать российское гражданство. Как это происходит?

Когда в марте 2022 года армия РФ оккупировала часть Запорожской области Украины, Андрей (имя изменено по соображениям безопасности) работал директором в сельской школе. Оккупационные власти планировали начать новый учебный год по российской программе. Мужчина перевел учеников на дистанционное обучение, а после летних каникул отказался возглавлять школу.

Оккупационные власти пытались убедить Андрея пойти на сотрудничество с ними. "Перед первым сентября приезжали вооруженные люди в балаклавах. Всего было 11 таких визитов, - вспоминает мужчина. - В сентябре у меня отобрали телефоны и ноутбук. Вывезли в степь, угрожали, передергивали затвор автомата за спиной. И оставили в степи - ночью, за 10 километров от села".

"Заставят идти по минному полю"

Летом 2023 года россияне отобрали у Андрея и его жены украинские паспорта. "Это сопровождалось угрозами, что меня вывезут в Васильевку и заставят идти по минному полю", - рассказывает мужчина. Васильевка - оккупированный РФ город Запорожской области, где до конца 2022 года работал пункт пропуска, через который можно было попасть на подконтрольную Украине территорию.

По многочисленным свидетельствам переселенцев, оккупационные власти закрыли этот пропускной пункт, но продолжали использовать его для депортации украинцев - заставляя их идти по заминированной территории к украинским позициям.

Заминированная территория в деревне Каменка Фото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Об одном из таких случаев рассказывает координатор направления документирования военных преступлений благотворительного фонда "Восток SOS" Наталья Каплун. По ее информации, в декабре 2022 года россияне осудили и депортировали директора сельской школы в Запорожской области из-за того, что она продолжила преподавать в украинской школе онлайн. Несколько километров женщина шла пешком на подконтрольную Украине территорию.

Случаи депортации через Васильевку описаны и в докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Правозащитники рассказывают историю супругов, которые были заключены в тюрьму и впоследствии депортированы за распространение проукраинских листовок. А также еще один случай - работника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "На видеозаписи, выложенной в интернет, было показано, как российская военная полиция привезла его на блокпост в Васильевке и, очевидно, выслала с оккупированной территории. С тех пор его не видели", - рассказывают правозащитники.

Депортация к украинским позициям проходила и с оккупированной территории Харьковщины. В частности, в докладе миссии описано, как в августе 2022 года российские военные задержали и вывезли на блокпост пожарных - двух мужчин и одну женщину. "Согласно международному гуманитарному праву, депортация лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории запрещена, независимо от мотивов", - отмечают правозащитники.

Принудительная паспортизация жителей оккупированных территорий

Несмотря на угрозы, россияне не стали вывозить в Васильевку директора сельской школы Андрея. Его семья столкнулась со следующей проблемой - принудительной паспортизацией. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ, должны до 1 июля 2024 года получить российский паспорт или стать на учет как "иностранцы". В противном случае они могут быть депортированы.

В самопровозглашенной "ЛНР" агитируют население получать российские паспорта Фото: dpa/AP/picture alliance

"Еще с начала 2023 года началось нагнетание, чтобы люди как можно скорее поменяли паспорта на российские, - вспоминает Андрей. - Самым большим ударом стало то, что Балицкий (глава оккупационной администрации в Запорожской области Евгений Балицкий. - Ред.) запретил принимать в больницах людей с украинскими паспортами". Кроме того, пенсионерам, которые получили российские паспорта, выплачивали большие пенсии, чем тем, у кого украинские документы, добавляет мужчина. "Заработная плата граждан с украинским паспортом была на 30% меньше, чем граждан с российским паспортом. Поэтому постепенно население начало брать эти паспорта", - заключает Андрей.

Хотя россияне забрали у него и его жены украинские паспорта, они не хотели получать российское гражданство. "До декабря 2023 года мы еще пытались каким-то образом выжить без российских паспортов. Но становилось все труднее - даже для того, чтобы выехать за пределы села, необходимо было иметь хоть какие-то документы", - рассказывает Андрей, уже достигший пенсионного возраста. В конце концов, супруги подали документы на российские паспорта, но получили отказ без объяснения причины.

Задержание и допросы

Новый указ президента РФ также предусматривает депортацию с оккупированных территорий "иностранцев", чья "экстремистская деятельность" угрожает национальной безопасности. "Учитывая широкое определение термина "экстремистская деятельность" в российском законодательстве, лица могут подвергаться риску депортации из-за выражения проукраинских взглядов или критики официальных российских нарративов относительно войны", - анализирует Миссия ООН по правам человека.

Вероятно, именно поэтому оккупационные власти решили депортировать Андрея и его жену. В апреле этого года к ним в очередной раз приехали вооруженные люди. "Они предъявили нам документ и заявили: у вас есть час для того, чтобы собраться, и вы будете депортированы, - вспоминает мужчина. - Я начал читать документ - там было написано, что я, такой-то, совершил административный проступок в виде незаконного проникновения на территорию Российской Федерации как лицо без гражданства".

Российская военная техника в оккупированном РФ Мелитополе Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Супругов повезли в Бердянск, рассказывает Андрей. Уже на месте им надели на голову черные пакеты и отвели в здание, где в отдельных комнатах содержались и другие люди. Андрей и его супруга провели там следующие шесть дней. Затем супругов повезли в Мелитополь, в здание управления внутренних дел. Туда же доставили еще двоих мужчин из Мелитополя и Пологов. "Один вроде бы был неосторожный с телефонными сообщениями - сообщил своей подруге, где расположена российская техника. А второй также не пошел на сотрудничество", - рассказывает Андрей.

В Мелитополе задержанных допрашивали сотрудники ФСБ, говорит Андрей. "Было предложение записать видеоролик о том, что так делать не надо. Как именно? Что я не пошел на сотрудничество, что дети остались без учителей, что школа не работает, - рассказывает мужчина. - Меня спрашивали: ты понимаешь, почему мы тебя выселяем? Я говорю: если честно, то нет. Говорят, из-за таких, как ты, был сорван образовательный процесс в новых регионах России".

Депортация в Грузию

Супругов и еще двоих мужчин посадили в машину. Андрей боялся, что их повезут в Васильевку и заставят идти по заминированной дороге. Он надеялся попасть в Колотиловку - единственный пропускной пункт между РФ и Украиной. Однако на следующий день депортированные оказались в Верхнем Ларсе, на границе между РФ и Грузией. Там им вернули паспорта и телефоны и приказали идти в Грузию. "Грузины встретили нас настороженно, - вспоминает Андрей. - Как мне потом рассказали волонтеры в Грузии, перед тем как уйти из Херсона, россияне вывозили тюрьму. И заключенных, которые не пошли в ЧВК "Вагнер", отправили в Грузию" .

Супруги поехали в Тбилиси, где волонтеры поселили их в гостиницу. Через неделю, после оформления документов для выезда за границу, они вернулись в Украину и теперь пытаются устроиться на новом месте. "Расходы, конечно, очень большие. Но, пока лето, нам хотя бы есть в чем ходить", - говорит Андрей. Покидая свой дом, супруги упаковали всего два рюкзака.

Дорога на КПП Верхний Ларс между Грузией и Россией (28 сентября 2022 года). Многие россияне бежали в Грузию после объявления мобилизации Фото: Daro Sulakauri/Getty Images

Эти четверо жителей оккупированной Запорожской области - не единственные, кого оккупационные власти депортировали в Грузию. По информации архиерея ПЦУ, митрополита Донецкого и Мариупольского Сергея Горобцова, весной этого года из оккупированного Донбасса "выдворили" в Грузию двух священников ПЦУ - отца Христофора Хримли из Каменки и отца Андрея Чуя из Донецка. Как утверждает митрополит, священники отказались сотрудничать с россиянами, из-за чего осенью 2023 были арестованы и обвинены в проукраинской деятельности.

Депортация в Грузию описана и в докладе Миссии ООН по правам человека. По ее информации, в период с конца 2023-го по начало 2024 года оккупационные власти задержали и доставили в границу между РФ и Грузией по меньшей мере четырех человек. "Их задержали за высказывание проукраинских взглядов в частных разговорах, публичное пение украинских песен и ношение одежды в украинском стиле", - говорится в докладе.

В то же время министерство внутренних дел Грузии не ответило на запрос DW, владеют ли там информацией о случаях депортации в их страну украинцев с оккупированных территорий, а также существует ли между Грузией и РФ или Украиной договоренность по этому поводу. О договоренностях с третьими странами DW спросила и министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там ответили, что не могут предоставить информацию, поскольку она относится к категории "для служебного пользования".

Ответственные за депортацию

Кроме того, публично известно о депортации украинцев с оккупированных территорий еще в одну страну - Латвию. Об этом говорится в пресс-релизе Запорожской областной прокуратуры по обвинению двух граждан РФ - руководителей оккупационного "Главного управления МВД в Запорожской области" и "управления по миграции ГУ МВД в Запорожской области". "По их решению патриотически настроенный житель Пологов был безосновательно задержан и незаконно заключен. После этого его принудительно перевезли в пограничный пункт Латвии и приказали пешком идти в сторону границы", - приводят версию следствия в прокуратуре.

Однако в Офисе генерального прокурора не смогли назвать количество дел, открытых в отношении россиян и украинцев, причастных к депортации жителей оккупированных территорий. "В настоящее время полученные в ходе следствия данные не окончательны. Реальное количество депортированных, принудительно переселенных украинских граждан возможно будет установить после завершения военных действий", - добавили в учреждении.

Оккупационные власти продолжают депортировать украинцев с оккупированных территорий, отмечает Миссия ООН по правам человека. "16 апреля 2024 года Федеральная служба безопасности РФ в Запорожской области сообщила, что женщину из Мелитополя "выдворят" и запретят ей въезд в РФ на 20 лет за якобы попытки сбора информации о передвижении российских сил, - говорится в докладе правозащитников. - 16 апреля назначенный Россией суд в Мариуполе также постановил депортировать гражданина Украины за якобы распространение исламистской литературы из списка запрещенных экстремистских изданий министерства юстиции РФ".

В то же время РФ продлила срок пребывания на оккупированных территориях для украинцев без российского паспорта до 31 декабря. Следующая волна депортаций может начаться уже со следующего года.