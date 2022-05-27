"Перевоспитание" и возвращение в 90-е: украинцы из Запорожья об оккупации

Украинцы в той части Запорожской области, которая оккупирована российскими войсками, вот уже почти три месяца ждут освобождения. В настоящее время в тех городах, где живут собеседники DW, боевые действия не ведутся, однако назвать жизнь там спокойной нельзя. DW побеседовала с жителями области о жизни в условиях российской оккупации.

"С приходом оккупантов жить стало тяжело"

Мария*, жительница Энергодара:

В ночь с 3-го на 4 марта россияне зашли в город и начали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС). С тех пор мы находимся в оккупации. Украинских военных тогда уже не было, кроме охранявшей ЗАЭС Нацгвардии. Они вынуждены были сдаться, когда кончились боеприпасы.

Атака российских военных Запорожской АЭС 4 марта 2022 года

Некоторое время еще сохранялась украинская власть. Например, собиралась сессия Горсовета, которая выделила средства семьям двух погибших нацгвардейцев в ходе защиты атомной станции. Также работал наш мэр, но под давлением. В частности, оккупанты заставили его записать видеообращение, в котором он сказал, что город россиянами не обстреливался. По его виду было заметно, что он это сказал по принуждению. С тех пор мэр перестал писать в своем Telegram-канале, а позже уехал в город Запорожье. Россияне декларируют, что взяли Энергодар и АЭС без сопротивления и выстрелов. Но это не так - многие дома иссечены осколками.

Подавляющее большинство горожан отнеслось очень враждебно к оккупантам, которые из-за этого занимаются так называемым "перевоспитанием". Например, мониторят видео патриотических митингов, которые проходили, даже когда оккупанты уже были в городе. Затем приходят к некоторым участникам митингов и держат в плену. Также запрещают писать в соцсетях патриотические сообщения, особенно это касается блогеров.

В то же время среди горожан есть и те, кто идет на контакт с оккупантами. Например, на парад 9 мая вышли около 300 человек, среди которых много энергодарцев. Были слухи, что будут завозить людей для митинга, но я выходила из магазина и не видела там чужаков. Процентов 90 - это пожилые люди, которые шли с портретами своих дедов и были очень счастливы. Россияне даже сняли с ними видео, на котором люди рассказывают, как они счастливы. Но отмечу, что на украинские митинги выходило в разы больше людей. Все очень переживают, что украинские военные просто не захотят освобождать Энергодар, потому что 300 предателей осквернили город. Радует тот факт, что компания "Энергоатом" (оператор всех действующих атомных электростанций Украины. - Ред.) уволила с работы тех людей, которых удалось идентифицировать в этом "бессмертном полку" (в "Энергоатоме" DW подтвердили факт увольнения пяти сотрудников ЗАЭС, принимавших участие в организованных российскими оккупантами мероприятиях. - Ред.)

"Не бойся, я пришел вас защищать". А сам увешан гранатами

В целом российских военных на улицах города много - они повсюду. Ходят в рестораны, кафе, особенно они любят посещать кальянные. Живут оккупанты в профилактории, гостиницах города, помещениях военкомата и полиции. С горожанами они стараются играть роль интеллигентов. К примеру, я стояла с ребенком в очереди за хлебом, и у меня российский военный спросил: "Хлебушек есть?" Я ответила: "Да, проходите". А он мне: "Нет, нет, что вы. Очередь, значит, очередь. Я постою". А потом к моему ребенку: "Не бойся, я пришел вас защищать". А сам увешан гранатами, как новогодняя елка.

В целом им нравится наш город. Россияне рассказывают (я слышала от знакомых парикмахеров, к которым они ходят), что Энергодар уже никто освобождать не будет, это якобы Россия. Говорят, что хотят купить в Энергодаре квартиру и уже есть очередь желающих служить здесь. Они спрашивают у горожан: "Почему вы нас так не любите, мы ведь не стреляем?". Но женщины и пожилые люди не боятся говорить им, чтобы убирались из города.

С приходом оккупантов жить стало тяжело. Большие супермаркеты сейчас закрыты, а торговля проходит на базарах и среди улиц с машин. Такое себе возвращение в 1990-е годы. Так же из машин продают лекарства. Все товары российские, но качество их очень низкое. Однако цены на продукты выросли минимум втрое. К примеру, килограмм сахара продают по 90 гривен.

Банковские терминалы не работают, поэтому все продавцы, кроме наличных, принимают оплату с карты на карту. Снять средства с карты можно через ломбарды за примерно восьмипроцентную комиссию.

Однако ситуация с доходами у горожан сложная, но более или менее себя чувствуют работники АЭС, госслужащие, педагоги, врачи, которые получат зарплату от Украины на карту в гривнах. Наиболее сложно пожилым людям, не имеющим смартфонов с онлайн-банкингом. Они получают пенсию на карту, но не могут перечислить ее за товар. Поэтому они стоят в очередях к ломбардам, чтобы снять наличные. Гуманитарную помощь россияне привезли один раз в начале оккупации, но последние два месяца ничего не давали. Лишь на 9 мая раздавали какие-то пакеты - тем, кто пришел на парад.

Также в городе постоянно проблемы со связью, особенно с интернетом. Наиболее депрессивный период, когда нет связи, потому что ты лишен новостей со свободной земли. В городе можно послушать только одну российскую радиостанцию ​​и несколько каналов. Также отключена система оповещения воздушных тревог.

Слава Богу, что в Энергодаре сейчас есть свет, горячая вода и вывозят мусор. Наши коммунальщики тоже чинят какие-то трубы, а россияне это снимают и говорят: "Видите, как мы заставили вас хорошо хозяйничать. Все ремонтируется и чинится".

Трудная ситуация, но я пока не планирую покидать свой дом. Однако некоторые выезжают через "зеленые коридоры", которые иногда открываются. Очень важно не быть в черном списке россиян, потому что запретят уезжать. В такой список попадают, например, бизнесмены, которые отказываются вести свою деятельность в оккупированном городе.

"Что это, если не насильственная русификация?"

Теодор*, житель Мелитополя:

Наш город начали обстреливать утром 24 февраля, и уже в пять вечера мы читали новости, что вражеская техника стоит на южном выезде из города. Был небольшой бой на подступах к Мелитополю, но, я так понимаю, наши войска отошли к северу и там уже "насыпали" оккупантам.

Для людей подобная ситуация была неожиданностью. Я даже своим знакомым, которые с утра услышали взрывы и собирались ехать, говорил не паниковать. Я и не подозревал, что будет такая масштабная война, которую устроили россияне.

Мелитопольцы в подавляющем большинстве не поддерживают оккупантов. В начале марта люди выходили на проукраинские митинги каждый день. Собирались тысячи человек, вся площадь была в желто-голубых флагах. Оккупанты пытались разгонять дезинформацию, что на митинги выходят за деньги. И несколько моих знакомых спрашивали, выхожу ли я за деньги. Конечно, это не так.

Проукраинский митинг в Мелитополе, март 2022

Но уже во второй половине марта россияне похитили мэра и начали хватать активистов. После этого люди уже не выходили. В настоящее время адекватные горожане с украинской позицией по соображениям безопасности не высовываются, находятся в режиме ожидания. Хотя, конечно, есть те, кто верит в базы НАТО и оправдывает агрессию России. Сколько их? Трудно сказать, но, например, на митинг 9 мая, организованный оккупантами, вышло всего несколько сотен человек. Радует, что коллаборанты, в том числе политики, мягко говоря, не слишком интеллектуальные люди. Просто проходимцы. В то время как на украинской стороне - креативные, современные и творческие люди.

С начала войны мелитопольцы, преимущественно пожилые, не имеют доступа к украинским новостям. Когда пришли оккупанты, Евгений Балицкий (бывший нардеп и депутат Запорожского облсовета. - Ред.) предоставил телебашню своего телеканала в Мелитополе для транслирования российских каналов.

Сами российские военные тоже пытаются деморализовать горожан. Так, они снимают украинские флаги и вместо них вешают российские и советские, а также георгиевские ленты. Мои знакомые рассказывали, что на блокпосту возле Мелитополя окупанты им сказали: "Не переживайте, вы уже наши". Что это, если не насильственная русификация? Я даже видел в местных новостях, что в Мелитополе вроде бы планируют выдавать российские свидетельства о рождении детей.

В целом оккупантов в городе очень много. Они заняли все админздания и даже СПА-комплекс. Также мне знакомый рассказывал, что оккупанты захватили здание, где выдают разрешения на оружие, и таким образом получили списки охотников. И ходят к ним домой, забирая оружие, а заодно и деньги.

Россияне похищают людей. К примеру, мой знакомый шел по улице, и у него забрали телефон. Сказали, что его отдадут на следующий день в комендатуре. Он ушел и больше не вернулся. Никто не знает, где он, вот уже несколько дней.

"Никогда не мог подумать, что буду радоваться украинской шоколадке"

Причем сами оккупанты чувствуют себя очень комфортно. Моя мама видела в магазине, как зашел россиянин и набрал кучу еды, а потом сказал: "Что-то скудный выбор у вас". Так до их прихода у нас все было нормально - было много супермаркетов. А сейчас украинские сети закрылись. Только полтора месяца назад оккупанты открыли один российский магазин и сделали по телевидению большую победу. Мол, в Мелитополе наконец-то открылся супермаркет.

На рынке в Мелитополе

Сразу после оккупации процветала стихийная торговля на улицах, но людей загнали на рынки. Это в общем-то правильно, ведь были забиты все тротуары.

Очень много товаров возят из Крыма, и почти все продукты - российского производства. Мой отец даже смеялся, что увидел сигареты "Космос", которые он последний раз встречал еще в СССР. Он "поблагодарил" за возвращение в советское время. Однако качество российских товаров очень низкое. Возможно, нам везут "ширпотреб", а есть более вкусные продукты.

Потому я почти ничего не покупаю. На днях я нашел в холодильнике украинскую шоколадку. Открыл ее и расплакался. Никогда не мог подумать, что буду радоваться украинской шоколадке. Но сейчас украинских товаров в Мелитополе почти нет. С неоккупированной территории Украины была только гуманитарка, часть которой оккупанты раздали людям, а часть продавали. Конечно, цены на продукты в городе выросли в два-три раза. К примеру, пшеничная крупа стоит 60 гривен.

В целом люди сейчас живут в страхе перед будущим. Мы понимаем, что украинская армия не будет обстреливать город, но когда российские войска будут отходить, они могут стрелять по всему подряд. Многие выехали из города. Это сложно, но возможно. Мой знакомый простоял под Васильевкой трое суток и проехал. Кто-то уезжает через Крым, но я бы принципиально не поехал туда. Сам пока не планирую уезжать. Почему? Во-первых, нужно понимать, куда. То есть, чтобы было жилье. Также очень важно, чтобы была работа или быть полезным армии. Как показывает практика моего окружения, работы нет, а в военкоматах все занято.

*Имена изменены из соображений безопасности

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