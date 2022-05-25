Война в Украине: план обороны юга не сработал?

Война, которую Россия развязала против Украины 24 февраля, длится уже более трех месяцев. Несмотря на то, что на многих направлениях наступление российских войск не имело успеха, на начальном этапе вторжения за счет быстрого продвижения войск из аннексированного Крыма России удалось захватить значительную часть юга Украины - почти всю Херсонскую область, южную часть Запорожской области и небольшую часть Николаевской.

Российские войска заняли Херсон, Геническ, Новую Каховку, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Российские части из аннексированного Крыма объединились с войсками, которые проводили наступательную операцию в Донбассе, чтобы совместно окружить и бомбить Мариуполь в Донецкой области. После почти трехмесячной обороны города украинские военные покинули территорию "Азовстали", последнего очага украинского сопротивления в Мариуполе.

Почему Украине не удалось удержать южные районы в начале полномасштабного вторжения РФ? В украинском оборонном ведомстве отказались комментировать этот вопрос. Так, спикер минобороны Украины Александр Мотузяник сказал корреспонденту DW, что обсуждение ситуации на юге в первые дни вторжения "выходит за пределы" его компетенции. В то же время начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" в ответ на вопрос о том, почему Украина не удержала Херсонскую область, заявил: "Вопрос открыт, он будет требовать основательного расследования после окончания войны".

"План обороны юга Украины не сработал"

Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов убежден, что российским войскам удалось быстро продвинуться из Крыма на материковую часть Украины из-за того, что "не сработал план обороны юга".



Разрушенный Мариуполь

По словам Бутусова, там якобы не приняли никаких мер по обороне. "Мы точно не знаем, почему не были взорваны мосты на Чонгаре, мост в Херсоне, развязки и мосты в Мелитополе, - сказал он в комментарии DW. - Противник без всякого сопротивления въехал в Мелитополь, который является ключевым для контроля над югом Украины и так называемого "сухопутного коридора" в Крым".

Также, по данным эксперта, "без всяких военных усилий" российские войска взяли под контроль Бердянск и окружили Мариуполь, куда были отправлены основные украинские резервы. "Полк "Азов" был направлен не на прикрытие Мелитополя, а был отправлен в Мариуполь - в самую отдаленную точку на юге", - отметил он.

Просчеты в обороне

На большое количество просчетов в обороне юга Украины указывает и директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Он, как и Бутусов, отмечает, что на юге не взорвали мосты и не задействовали минные заграждения для сдерживания российского наступления. "Там произошло много всего по непонятным причинам, и эти причины нужно выяснить", - считает Сунгуровский.

Российская военная техника въезжает в Херсон, 1 марта 2022 года

Эксперт указывает на то, что, несмотря на военное преимущество России на Черном море, из крупных городов на юге российским войскам удалось захватить только Херсон. "Николаев стоит и обороняется, Одесса стоит и обороняется, и никаких успехов там у российских войск нет. Да, у России есть преимущество на Черном море, но у Украины на вооружении есть ракеты "Нептун", которые уже подтвердили свою эффективность, есть также перспективы получения и других ракет. За счет этого господство России на море существенно ограничено", - считает он.

Также, по мнению Сунгуровского, если бы российские войска не смогли "почти беспрепятственно" попасть на материковую Украину из Крыма, то для них "было бы то же, что и под Киевом, если не хуже".

Армия мирного времени в начале войны

В то же время украинский военный эксперт Олег Жданов в разговоре с DW выразил сомнение в том, что у Украины была возможность в начале вторжения РФ удержать отдельные районы юга. "В начале вторжения, когда войска РФ заходили в Украину по всем направлениям, украинские силы обороны оказывали не такое сильное сопротивление, которое могло бы остановить продвижение войск РФ. Единственное, что мы могли выиграть - это время, когда российская армия начала захватывать нашу территорию", - считает он.

Киев, 21 марта 2022 года

Также Жданов говорит о том, что в начале вторжения ситуация на юге Украины была похожа на ситуацию на севере. "Где мы начали сопротивляться на севере? Уже под Киевом. Первые бронегруппы ворвались в Киев и их уничтожали уже на улицах столицы Украины. То же произошло и на юге: где мы могли более-менее организованно остановить наступление противника, там мы это и сделали, а к тому времени российские войска продвигались и захватывали территорию", - убежден он.

Эксперт утверждает, что непосредственно в начале вторжения у Украины не было ни сил, ни средств, чтобы остановить российские войска. "До начала войны Украина не развернула свои Вооруженные силы. Мы встречали войну и начинали боевые действия армией мирного времени. У нас мобилизация была объявлена 24 февраля вечером, и соответствующее развертывание сил обороны произошло только в начале марта. И только тогда Украина совершала более-менее организованное сопротивление российским войскам", - добавил он.

"Горлышко бутылки" или "плохое место для обороны"?

Однако сам Перекопский перешеек, соединяющий аннексированный Крым с материковой частью Украины, Жданов сравнил с "горлышком бутылки", которое можно было "заткнуть пробкой и сдерживать". По его убеждению, "поскольку российские войска на начальном этапе заходили в Украину колоннами, то для них можно было создать трудности в продвижении через админграницу с Крымом, в том числе дистанционно с помощью артиллерии, а также за счет оборудования долговременных огневых точек рядом с дорогой". В таком случае этот участок, по мнению Жданова, украинские силы могли бы удерживать.

Руслан Левиев

У военного аналитика, основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева - противоположная точка зрения. Он в одной из своих недавних сводок назвал Перекопский перешеек "очень плохим местом, чтобы обороняться". По его убеждению, сложность обороны там состоит в близости расположения российских военных баз. "В целом это место очень узкое, и Россия может легко обеспечить плотность войск на этом направлении, чтобы на одну батальонную тактическую группу приходилось как можно меньше линии фронта для наступления", - считает он.

По словам аналитика, поскольку все военные базы расположены рядом с перешейком, войска РФ могли достаточно быстро подвозить боеприпасы для артиллерии. Также в этом месте российской авиации гораздо удобнее работать, потому что летать недалеко, поэтому самолетам не нужно использовать подвесные топливные баки, поэтому можно брать больше снарядов для бомбардировок. Поэтому, по мнению Левиева, если бы украинская оборона строилась, в частности, на полуострове Чонгар, это было бы "крупномасштабным поражением украинских сил".

Переход Украины в контрнаступление в июле-августе?

В настоящее время, по словам Жданова, российские военные переходят к инженерному обустройству своих позиций, в том числе и на юге Украины. "На отдельных направлениях, таких как Херсонская область, военные РФ готовят уже несколько эшелонов обороны. Это говорит о том, что РФ собирается удерживать эти рубежи и готовится к затяжной войне", - добавил он.

По убеждению опрошенных DW военных экспертов, украинская армия уже готова переходить к активному контрнаступлению, но для его эффективности требуется тяжелое вооружение от международных партнеров. Олег Жданов добавляет, что украинские силы обороны надеются получить основные партии тяжелого вооружения до конца июня, а переход в наступление может состояться в июле или августе.

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