Что рассказывают жители Херсонской области, занятой российскими войсками

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С первых дней войны города и села Херсонской области, занятые российскими военными, находятся в полной изоляции. В некоторых из них запасов продовольствия остается на десять дней.
"Мы не сдаемся, мы - Украина!". Этот лозунг ежедневно звучит на площадях и улицах городов и сел Херсонской области, которые фактически с первых дней войны оказались под контролем российских войск. Это Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Скадовск, Олешки, Геническ, Новотороицкое, Чаплинка. Каждый день жители этих городов выходят на мирные акции протеста против вторжения российских войск, игнорируя направленные на них дула автоматов российские военных.
"Вчера у нас был митинг. Пришло больше 5 тысяч человек. Все с сине-желтыми флагами, - рассказал DW мэр города Олешки Евгений Рыщук. - Люди пели гимн, собирали подписи для обращения к президенту США и всем лидерам европейских стран с просьбой закрыть небо над Украиной. Митинги у нас теперь каждый день".
Во всех этих городах и селах ситуация похожая: они окружены со всех сторон российскими военными, которые в большинстве своем не заходят в города, а контролируют все въезды и выезды из городов и сел. В Новой Каховке, расположенной по обе стороны Каховской ГЭС, российские войска стоят непосредственно в городе. Во всех населенных пунктах поднят украинский флаг, местные власти остаются на своих местах и продолжают заниматься жизнеобеспечением своих городов и поселков.
"Электричество, газ, вода у нас есть, коммунальные предприятия работают. Люди, волонтеры организовались и своими силами создали общественное формирование для предотвращения мародерства, - рассказывает мэр Скадовска Александр Яковлев. - Связь с центром только по телефону. Но чем они нам могут сейчас реально помочь?" По словам Яковлева, большие проблемы в городе - с логистикой. "Людям начислили пенсии, но те, кто получает их через "Укрпочту", не могут получить деньги, потому что невозможно их привезти", - говорит мэр Скадовска.
Скадовск находится в 30 километрах от административной границы с аннексированным РФ Крымом и в ста километрах от Херсона. В этом городе не было боевых действий, его с первых часов начала войны взяли в осаду российские военные. "Поставили блокпосты. Людей пропускают, проверяют машины и документы. Были обстрелы гражданских машин с жертвами. Вчера обстреляли скорую. Без жертв", - говорит мэр Скадовска.
Утром 9 марта российская бронетехника вошла непосредственно в город и встала возле городского совета. Военные пока не предпринимают никаких действий. Мэры городов, находящихся под контролем российских войск, констатируют, что местное самоуправление сейчас осталось с ними один на один: без связи, поддержки и понимания, что делать дальше.
Как рассказывают мэры городов, оказавшихся под контролем российских войск, военные из РФ не идут с ними на контакт и не озвучивают никаких требований. Главы городов предполагают, что у россиян нет понимания, что делать с захваченными территориями, жители которых протестуют против российской оккупации.
По словам мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, он через своего заместителя пытается контактировать с российскими военными, чтобы можно было завезти продукты питания в населенные пункты, которые находятся по другую сторону захваченной Каховской ГЭС.
По cловам Коваленко, его администрация переехала в здание одного из коммунальных предприятий, в то время как в горсовете российские войска разместили свою комендатуру, назначили коменданта и ввели в Новой Каховке комендантский час. "Город под контролем российской армии. Я занимаюсь сугубо жизнедеятельностью города и общины, а их комендант раздает спецпропуска для перемещения по городу, - рассказал Коваленко. - Контакты через моего заместителя бывают только тогда, когда мы сами не можем решить проблему. Речь, в частности, о перемещении по дороге, которая идет через ГЭС, находящуюся под их контролем".
Впрочем, у многих некоторых его коллег нет и такого контакта нет. Мэр Олешков Евгений Рыщук говорит, что на Антоновском мосту - единственной артерии, которая через Днепр соединяет левобережные Олешки с правобережным Херсоном, где в первые дни войны шли ожесточенные бои, - остались тела более сотни погибших гражданских и украинских военных.
Священнослужители и волонтеры пытались договориться, чтобы забрать тела с моста, но безрезультатно. "Там нет с кем разговаривать. На их блокпостах постоянно меняются люди. С кем договариваться? - констатирует Рыщук. - Тела лежат, мы пытаемся хоть как-то их забрать и похоронить, потому что это как-то не по-христиански и может стать большой экологической проблемой".
Поскольку Херсонская область - регион аграрный, общины городов и сел пока что обеспечены основными продуктами питания. Помогают с этим местные фермеры: подвозят в города овощи и мясо, чинят и запускают неработающие маслобойни и мельницы, чтобы обеспечить хлебопекарни маслом и мукой.
А вот с горючим и лекарствами, особенно для онкобольных, ситуация критическая. "Что касается продовольствия, мы продержимся на продукции, которая еще есть на базах и овощных складах, - но не более десяти дней, - говорит мэр Новой Каховки Коваленко. - Сейчас чрезвычайно остро стоит проблема с лекарствами и горюче-смазочными материалами. Эти запасы не пополняются. Их хватит на день-два".
Города сформировали из запасов топлива резерв для экстренного выезда автомобилей коммунальных служб и скорой помощи. Когда запасы закончатся, жизнеобеспечение оккупированных городов и сел будет полностью парализовано. Что делать дальше, ни один из глав городских администраций не знает.
В регионе частично не работает мобильная связь. Несмотря на то, что здание, в котором располагается общественное телевидение в Херсоне и телевышка находятся под контролем российских солдат, вещание украинского телевидения в области не прекратилось.
Некоторые смотрят его через спутник, некоторые через интернет. "Мы все смотрим украинские каналы. Ни радио, ни телевидения российского здесь нет. Люди настроены очень проукраински. Поэтому эти шоу с раздачей российской гуманитарки, которые устраивают на камеру для российского телевидения, у нас не проходят. Люди просто не берут ничего из рук оккупантов", - говорит общественный активист из города Геническ Антон (имя изменено).
По его словам, многотысячные митинги в Геническе в поддержку Украины показывают, что российские войска здесь не ждали и видеть не хотят. "Пока репрессий и преследований за то, что люди выходят на протест, у нас нет. Российские солдаты нам говорят, что они, мол, не захватчики. Но уже пригрозили: если мы будем их провоцировать, то все будем сидеть в подвалах и они сравняют город с землей", - рассказывает Антон. Он также добавляет, что у жителей области много вопросов к руководству страны. Главный из них - почему значительную часть Херсонской области отдали российской армии фактически без боя. Однако люди не теряют веру и надеются, что вскоре Украина возобновит контроль над их территорией, говорит активист.
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