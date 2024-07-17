Украинские церкви в оккупации: аресты, гонения и убийства

По данным правозащитников, за время полномасштабного вторжения представители оккупационных войск убили четырех священнослужителей, еще 20 пропали без вести. DW - о преследованиях украинских церквей в оккупации.

В конце июня из российского плена вернули двух священников Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Ивана Левицкого и Богдана Гелета. Они остались в Бердянске после его оккупации Россией в начале 2022 года, где служили в греко-католической и римско-католической общинах. Осенью 2022 года представители оккупационных властей арестовали священников. Причиной послужило оружие, якобы найденное во дворе церкви, рассказывает Евгений Захаров, директор общественной организации "Харьковская правозащитная группа" (ХПГ), которая документирует военные преступления, среди которых и преследование священнослужителей.

"Долго не было известно, живы ли они", - говорит о Левицком и Гелете Захаров. В конце концов, священников освободили в рамках обмена пленными вместе с находившимися за решеткой в ​​России военными и другими гражданскими, которых Украина считает заложниками Москвы, в том числе и заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялем.

Суды и депортации

В июне в оккупированном в 2022 году Мелитополе начался суд над священником УПЦ из Токмака отцом Константином Максимовым. "Он также является волонтером и ездил с гуманитарными миссиями, - рассказывает директор ХПГ Евгений Захаров. - Во время одной из таких миссий в 2023 году его арестовали и обвинили в шпионаже, что представляется полным бредом".

По информации норвежской правозащитной организации "Форум 18", в материалах уголовного дела, возбужденного оккупационными властями, говорится, что Максимов с помощью интернет-мессенджера передал сотруднику украинской службы безопасности информацию с координатами размещения технических средств противовоздушной обороны России, расположенных на территории города и района”.

Перед российскими судами предстали также двое священников ПЦУ из оккупированной Донбасса - отец Христофор Хримли из Каменки и отец Андрей Чуй из Донецка. Как утверждает архиерей ПЦУ, митрополит Донецкий и Мариупольский Сергей Горобцов, судили их незаконно. По его словам, священники отказались сотрудничать с оккупационными властями, из-за чего осенью 2023 года были арестованы и обвинены в проукраинской деятельности. В начале этого года представители РФ депортировали в Грузию сначала Хримли, а затем и Чуя. "Мы вернули их оттуда, и сейчас они служат на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, в Феодосиевском монастыре", - добавляет Горобцов.

Эвакуация

Сам митрополит Сергей Горобцов был вынужден эвакуироваться из оккупации дважды. В 2014 году, когда пророссийские боевики захватили его епархию и часть церквей в Донецке, Горобцов уехал в Мариуполь. А весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, эвакуировался в Днепр. Там и также в Донецкой области он продолжает службу и волонтерскую деятельность.

О ситуации в оккупированном Мариуполе он узнает от оставшихся там верующих. "Часть наших храмов закрыта, большинство - захвачено, и священники Московского патриархата пытаются там служить. Но люди туда не идут, так что эти приходы полупусты", - рассказывает Горобцов. По его информации, на оккупированной территории его епархии не осталось ни одного украинского священника.

Украинский военнослужащий в одной из разрушенных церквей на востоке Украины. Фото: 128th Mountain Assault Brigade/Facebook

Из оккупированной части Херсонщины также выехали почти все священники ПЦУ, рассказывает глава Херсонской епархии ПЦУ, епископ Херсонский и Таврийский Никодим. Он и сам уехал из Олешек летом 2022 года, после настойчивых предложений перейти в Московский патриархат и допросов, а также из-за потопа, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Никодим эвакуировался в Киев, но впоследствии переехал в освобожденный Украиной Херсон и продолжил там службу.

По его информации, на оккупированной части Херсона остался только один украинский священник. "Он позиционирует себя как служитель независимой церкви и скрывает свои связи с ПЦУ. Другой наш священник уже дважды был "на подвале", оккупанты запретили ему служить и угрожали расправой, - рассказывает епископ. - Мои прихожане в Олешках по воскресеньям приходят в церковь, убирают ее, поливают цветы, читают псалмы", - рассказывает епископ Никодим.

Плен и умышленные убийства

По информации "Харьковской правозащитной группы", во время полномасштабного вторжения без вести пропали 20 священнослужителей на оккупированных территориях. Шестерых из них освободили. "Как выяснилось, всех их пытали, требовали, чтобы они признали, что работают на СБУ", - добавляет директор ХПГ Евгений Захаров. Среди освобожденных из плена - клирик Одесской епархии ПЦУ и настоятель Свято-Троицкого прихода в Одессе Василий Вырозуб. Он был задержан по пути на остров Змеиный, куда отправился на второй день полномасштабного вторжения на борту поисково-спасательного судна "Сапфир". Миссией экипажа было спасение гражданских смотрителей маяков на острове Змеиный и возвращение тел бойцов украинского пограничного отряда, считавшихся погибшими.

Последствия российского обстрела церкви в Житомирской области Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Россияне обыскали судно и допросили экипаж, пообещав освободить его "по завершении СВО". Задержанные находились сначала в Севастополе, а затем, вместе с другими пленниками, в Шебекино и Старом Осколе Белгородской области. "Они били и пытали нас просто потому, что могли, просто для развлечения. Я был свидетелем того, как мужчинам отрезали гениталии, как рубили головы. Это был ад на земле", - рассказывает Вырозуб.

Всего клирик пробыл в российском плену более двух месяцев и был освобожден во время обмена в начале мая 2022 года. Он вспоминает, что во время допросов ему задавали один и тот же вопрос: в каком отделе СБУ он работает. Священник заверяет, что никак с украинскими спецслужбами не связан.

"Харьковской правозащитной группе" также известно о четырех случаях умышленного убийства священнослужителей ПЦУ. Об одном из них рассказывает норвежская правозащитная организация "Форум 18". По ее информации, в феврале этого года представители войск РФ задержали отца Степана Подольчака в селе Каланчак на оккупированной части Херсона. "Его забрали босого, с мешком на голове, настаивая на том, что везут на допрос. Его избитое тело - возможно, с пулевым ранением в голову, - было найдено на улице села 15 февраля", - рассказывают правозащитники в своем материале.

Церковные здания

Сейчас украинские церкви не справляют службы на оккупированных РФ территориях, говорит Захаров. Прежде всего потому, что у них нет для этого помещений. Россияне или отдают их Московскому патриархату, или отбирают на свои нужды. К примеру, в храме ПЦУ в Новоазовском районе Донецкой области россияне устроили морг для своих погибших бойцов, рассказывает митрополит Донецкий и Мариупольский Сергей Горобцов. А в Доме милосердия в Тельмановском районе - военную базу.

Храм Святого Николая Чудотворца в Волновахе Донецкой области, март 2022 года Фото: AA/picture alliance

"В Волновахе у нас был храм Святого Николая Чудотворца, построенный из дерева, - продолжает Горобцов. - Когда туда зашли россияне, они сначала вынесли украинские иконы и рушники, потом облили все соляркой и подожгли. А из подствольных гранатометов расстреляли купола".

ХПГ задокументировала 400 разрушенных церквей. "Больше всего страдают церкви УПЦ МП, потому что на юге и востоке их больше всего, - добавляет Захаров. - Разрушение церковных сооружений - военное преступление, прописанное в Римском уставе".

Опасность для верующих

Посещение церквей на оккупированных территориях опасно и для самих верующих. Правозащитная организация "Форум 18" приводит историю протестантки, которая с начала этого года находится под арестом оккупационных властей в Запорожской области. "Ее преследуют за высказывания, которые она якобы сделала на молитвенном собрании в одном из домов в оккупированном Мелитополе в июле 2023 года", - рассказывают правозащитники в своем материале. Следственный комитет РФ возбудил против женщины уголовное дело по статье о "публичном распространении под видом правдоподобных заявлений заведомо ложных данных о применении Вооруженных сил Российской Федерации".

В Киево-Печерской лавре на Пасху Фото: Oleksandr Sawytskyi/DW

В селе в оккупированной части Херсонской области остается священник храма ПЦУ, попросивший не указывать его имя из соображений безопасности. С начала оккупации он пережил восемь обысков, запрет на службу в своем храме и на неделю был заключен в российскую тюрьму. "Однажды их приехало 40 душ на четырех автобусах. В другой раз приезжали с миноискателями, искали у меня оружие и взрывчатку, - рассказывает священник. - На допросах все время требовали перейти в Московский патриархат, а я категорически отказывался. Они тогда меня спрашивали, кто у меня в Украине куратор. Я показывал им пальцем на небо и говорил, что мой куратор там".

Кроме того, представители оккупационных властей оказывали давление на мусульманское духовенство, отмечает директор ХПГ Евгений Захаров. "Ущемляли общины мечетей, которые отказывались присоединяться к подконтрольным России исламским структурам, - добавляет правозащитник. - В целом можно сказать, что преследование церквей, независимо от вида прихода, является характерным элементом оккупационной политики российской власти".