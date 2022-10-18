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Священник ПЦУ Евген Орда
Священник ПЦУ Евген Орда был капелланом Нацгвардии Украины Фото: privat
ОбществоУкраина

Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней

Татьяна Гаргалык
40 мин. назад

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) из Чернигова, белорус по происхождению Евген Орда почти месяц провел в российском плену. Его история - у DW.

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Священник Евген Орда попал в российский плен в начале марта - приехал, по его словам, провести похороны в село Ивановка недалеко от Чернигова, а в это время туда вошли российские войска. О том, что пришлось пережить ему самому и что происходило в захваченных украинских деревнях, Орда рассказал DW.

Потомок Наполеона Орды

Евгену Орда сорок восемь лет, более двадцати из них он священник. Служил в черниговском кафедральном соборе великомученицы Екатерины, потом в церкви Иоанна Воина, которую сам и построил, был капелланом при различных украинских воинских подразделениях.

Отец Евген Орда (второй справа) с прихожанами (фото из архива)
Отец Евген Орда (второй справа) с прихожанами (фото из архива)Фото: privat

"Я родился в России, но с детства живу в Чернигове, сам - этнический белорус, мои предки из Западной Беларуси", - говорит отец Евген. Также он выяснил, что состоит в родстве с известным белорусским и польским художником, литератором и композитором XIX века Наполеоном Ордой.

Немало родных у Евгена и в современной Беларуси, в основном в Гомеле и Гомельской области. Правда, с ними он давно не виделся: за то, что священник возил на Донбасс гуманитарную помощь украинским военным, белорусские власти в 2015 году запретили ему въезд на территорию РБ.

Приехал на похороны - оказался в плену

Несмотря на то, что отец Евген служил капелланом при Нацгвардии Украины, он признается, что до последнего не верил в возможность полномасштабной войны России с Украиной. 4 марта Орду попросили провести похороны жительницы деревни Ивановка, что недалеко от Чернигова. Там находилась и семья отца Евгена. "Пока был на кладбище, видел, как россияне обстреливали украинские позиции, как пролетали мины", - вспоминает священник.

На кладбище он снял и выбросил военную форму, которая была под рясой, сжег в кадиле военные документы. "Вернулся в дом, в котором останавливался, чтобы забрать свои вещи, там уже сидели российские танкисты. Из-под рясы они увидели берцы, меня сразу забросили в подвал, где уже находилось человек двадцать в военной форме", - продолжает собеседник.

"Нашли 20 тысяч долларов - хозяев расстреляли"

В течение восьми дней Евгена Орду, по его словам, водили на допросы, избивали, требовали, чтобы он признался, что является украинским военным.

Евген Орда
Евген Орда находился в плену почти месяцФото: privat

"Меня мордовали восемь дней: выводили во двор, наставляли автомат, кулаком били в крест на груди, руки выкручивали, надевали на голову мешок, обливали водой. Я был близок к тому, чтобы уже сказать, что я военный, но жители деревни и местный священник, чья церковь относилась к Московскому патриархату, спасли меня, сказали, что я священник. После этого меня уже бросили в подвал, в котором сидели гражданские, в том числе, моя семья", - продолжает Орда. И отмечает, что тех, кто бы в военной форме или признавался в том, что он военный, россияне куда-то увозили. Больше их не видели.

Отец Евген утверждает, что российские военные убивали в деревне гражданских. По его словам, только в Ивановке, как ему рассказывали, были убиты восемь человек: "Ходили по домам, искали доллары, кто-то отдавал тысячу-две, а в одной семье сказали, что у них нет денег, они (российские военные. - Ред.) начали искать, нашли 20 тысяч долларов, хозяев вывели и расстреляли во дворе. Расстреливали тех, у кого дома находили военную форму или какие-то ее элементы. У местного жителя нашли противотанковую мину во дворе, его тоже расстреляли, потому что думали, что он партизан".

"Чернигов точно выстоит"

Также Орда утверждает, что награбленное в деревне российская россияне вывозили фурами: "Они прицепились к моим берцам. Я священник в берцах, а у них такие не у всех офицеров были, ходили в резиновых или кирзовых сапогах. Когда отступали, вывозили целые фуры, забитые одеждой, обувью, плазменными телевизорами".

После отхода российских военных из Ивановки первыми туда смогли попасть волонтеры, они вывезли местных жителей в Ровно. Через пару дней в село вошла украинская армия. Священник говорит, что в Ивановке и близлежащих селах во время обстрелов погибли мирные жители, вначале их хоронили во дворах, потом перезахоранивали на кладбище.

После месяца в плену Орда попал в больницу, затем его комиссовали, священник вернулся в Чернигов, восстанавливает после обстрелов храм Иоанна Воина. "Чернигов был в окружении почти 30 дней, но его не взяли, хоть многое было разрушено. Место пусть и не очень украиноязычное, но очень патриотичное. Оно точно выстоит", - уверен Евген Орда.

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