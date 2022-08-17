 Обстрел жилого дома в Чернигове: российский танкист признал вину | Новости из Германии об Украине | DW | 30.06.2022

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Украина

Обстрел жилого дома в Чернигове: российский танкист признал вину

Суд в Чернигове приступил к слушанию дела российского танкиста Михаила К. Тот признал вину в обстреле жилой многоэтажки на окраине украинского города 26 февраля.

Чернигов после обстрелов российскими военными

Чернигов после обстрелов российскими военными

Деснянский районный суд Чернигова 30 июня 2022 года начал слушание по делу 31-летнего оператора-наводчика 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Михаила К. Офис генпрокурора Украины обвиняет его в нарушении законов и обычаев войны на основании того, что он 26 февраля этого года выстрелил из танка Т-72б в жилую многоэтажку на окраине Чернигова.

Как рассказал во время судебного заседания прокурор Артем Дикий, колонна военной техники, в составе которой двигался и танк подсудимого, вторглась в Украину через Беларусь в районе села Сеньковка Черниговской области утром 24 февраля. Колонна отправилась в Чернигов, 26 февраля она вела бои уже на окраинах города. После обеда, двигаясь по улице Кольцевой, Михаил К. получил приказ от своего командира и земляка майора Леонида Щ. выстрелить в многоэтажку-новостройку. Он подчинился и разрушил снарядом калибра 125 мм две квартиры на 9 и 10 этажах, а также помещения на техническом этаже. Взрывная волна повредила окна почти во всем здании, однако никто из жильцов не пострадал. Следствие оценило нанесенный подсудимым ущерб почти в миллион гривен.

Вскоре танк Михаила К. и Леонида Щ. подбили, и россияне пытались скрыться во дворе одного из домов рядом с дорогой, где их и задержали украинские военные.

Признание вины и нехватка очевидцев

В начале судебного заседания российский танкист полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. По словам прокурора Дикого, чистосердечное раскаяние может смягчить ему наказание - Уголовный кодекс Украины предусматривает за нарушение обычаев и законов войны от восьми до 12 лет лишения свободы. Однако, судья Николай Кузюра принял решение рассматривать обвинения против российского военного по полной процедуре. 30 июня он выслушал свидетелей обвинения: никто из них не видел выстрела по многоэтажке своими глазами.

Обвиняемый российский танкист

Обвиняемый российский танкист

Пенсионер Владимир К. рассказал суду, как после обеда 26 февраля скрывался от обстрелов в частном секторе. "Уже после того, как все стихло, я пошел посмотреть, чисто из любопытства. На дороге увидел танк, возле него сидели уже пленные солдаты", - рассказал он. В одном из солдат он узнал в зале суда Михаила К.. Другим, жаловавшимся на контузию, был, очевидно, Леонид Щ. По информации прокуратуры, российского майора уже освободили в рамках обмена пленными.

После того, как российский танк подбили, подсудимый и его командир пытались скрыться на дворе рядом с дорогой. 69-летняя Елена С. рассказала суду, как скрывалась от обстрелов у соседей, а после их завершения вернулась домой, "чтобы закрыть кур". В сарае она наткнулась на двух мужчин. "Сидят двое парней не наших, еще и пистолет на меня направили. Я дверь закрыла и убегать. Быстро позвонила нашим солдатам, те уже через полчаса их забрали", - вспоминала она. Узнать в Михаиле К. одного из мужчин из сарая женщина не смогла.

Разбирательство затянется

30 июня в суде также успели допросить представительницу компании "Форест-3", которой принадлежало большинство квартир в поврежденном доме. Впрочем, она лишь подтвердила, что здание было гражданским объектом и не использовалось военными.

Далее суд собирался изучать вещественные доказательства преступления и заслушать экспертов, которые должны оценить обстоятельства и цель выстрела из танка. Но они не явились на заседание. Судья Николай Кузюра объявил перерыв в слушаниях почти на три недели. Слушания продлятся 19 июля.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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