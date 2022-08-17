Обстрел жилого дома в Чернигове: российский танкист признал вину

Деснянский районный суд Чернигова 30 июня 2022 года начал слушание по делу 31-летнего оператора-наводчика 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Михаила К. Офис генпрокурора Украины обвиняет его в нарушении законов и обычаев войны на основании того, что он 26 февраля этого года выстрелил из танка Т-72б в жилую многоэтажку на окраине Чернигова.

Как рассказал во время судебного заседания прокурор Артем Дикий, колонна военной техники, в составе которой двигался и танк подсудимого, вторглась в Украину через Беларусь в районе села Сеньковка Черниговской области утром 24 февраля. Колонна отправилась в Чернигов, 26 февраля она вела бои уже на окраинах города. После обеда, двигаясь по улице Кольцевой, Михаил К. получил приказ от своего командира и земляка майора Леонида Щ. выстрелить в многоэтажку-новостройку. Он подчинился и разрушил снарядом калибра 125 мм две квартиры на 9 и 10 этажах, а также помещения на техническом этаже. Взрывная волна повредила окна почти во всем здании, однако никто из жильцов не пострадал. Следствие оценило нанесенный подсудимым ущерб почти в миллион гривен.

Вскоре танк Михаила К. и Леонида Щ. подбили, и россияне пытались скрыться во дворе одного из домов рядом с дорогой, где их и задержали украинские военные.

Признание вины и нехватка очевидцев

В начале судебного заседания российский танкист полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. По словам прокурора Дикого, чистосердечное раскаяние может смягчить ему наказание - Уголовный кодекс Украины предусматривает за нарушение обычаев и законов войны от восьми до 12 лет лишения свободы. Однако, судья Николай Кузюра принял решение рассматривать обвинения против российского военного по полной процедуре. 30 июня он выслушал свидетелей обвинения: никто из них не видел выстрела по многоэтажке своими глазами.

Обвиняемый российский танкист

Пенсионер Владимир К. рассказал суду, как после обеда 26 февраля скрывался от обстрелов в частном секторе. "Уже после того, как все стихло, я пошел посмотреть, чисто из любопытства. На дороге увидел танк, возле него сидели уже пленные солдаты", - рассказал он. В одном из солдат он узнал в зале суда Михаила К.. Другим, жаловавшимся на контузию, был, очевидно, Леонид Щ. По информации прокуратуры, российского майора уже освободили в рамках обмена пленными.

После того, как российский танк подбили, подсудимый и его командир пытались скрыться на дворе рядом с дорогой. 69-летняя Елена С. рассказала суду, как скрывалась от обстрелов у соседей, а после их завершения вернулась домой, "чтобы закрыть кур". В сарае она наткнулась на двух мужчин. "Сидят двое парней не наших, еще и пистолет на меня направили. Я дверь закрыла и убегать. Быстро позвонила нашим солдатам, те уже через полчаса их забрали", - вспоминала она. Узнать в Михаиле К. одного из мужчин из сарая женщина не смогла.

Разбирательство затянется

30 июня в суде также успели допросить представительницу компании "Форест-3", которой принадлежало большинство квартир в поврежденном доме. Впрочем, она лишь подтвердила, что здание было гражданским объектом и не использовалось военными.

Далее суд собирался изучать вещественные доказательства преступления и заслушать экспертов, которые должны оценить обстоятельства и цель выстрела из танка. Но они не явились на заседание. Судья Николай Кузюра объявил перерыв в слушаниях почти на три недели. Слушания продлятся 19 июля.

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