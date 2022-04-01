Мэр Чернигова: В городе очень сложная гуманитарная ситуация

Чернигов - город, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину был под прицельным огнем российской артиллерии и авиации. Длительные обстрелы и бомбежки привели к масштабным разрушениям и большому количеству жертв - более 700 погибших, рассказал в интервью DW городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

DW: Господин Атрошенко, скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в Чернигове? Что с инфраструктурой? Есть ли свет, вода, связь?

Владислав Атрошенко: Я думаю, что обнародование такой информации может повредить городу. Мы это уже проходили: с самого начала военных действий мы пытались сообщать людям, где какие узлы критической инфраструктуры не работают, почему не поступает вода в определенные микрорайоны, но очень быстро поняли, что таким образом мы даем врагу информацию, практически инструкцию для обстрелов и дальнейшего разрушения города. Поэтому я воздержусь от конкретизации ответа на этот вопрос.

- Какая сейчас гуманитарная ситуация в городе? Есть ли доступные лекарства, продукты питания?

- В Чернигове очень сложная гуманитарная ситуация. Ведь российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушена инфраструктура, тысячи домов, в городе не ходят деньги, потому что бизнес не работает из-за разрушений, не уплачиваются налоги, зарплаты, только пенсии начисляются. В городе бесплатно раздается гуманитарная помощь... Что касается медпомощи, то у нас больницы работали постоянно, за что я очень благодарен врачам, которые остались в городе и оказывали услуги. В больницах сейчас нет тепла, окна заколочены фанерой, но врачи оказывают первую медицинскую помощь и спасают жизни. Работают хирургические отделения, но есть определенные ограничения. К примеру, когда речь идет о сложных операциях, для которых не хватает инструментов, которые сложно довозить. Поэтому мы пытаемся сразу после того, как человека спасли, но ему нужна более серьезная помощь, вывозить в больницы в Киев. Что касается продуктов питания, то гуманитарная помощь оказывается. Возможно, не весь перечень есть, который нужен, но базовые продукты есть: куры, рыба, крупы. То есть таких случаев, чтобы кто-то умирал от голода, у нас нет.

- Когда были бомбардировки Чернигова, то были уничтожены практически все мосты и города, соединяющие Чернигов с Киевом. Налажена ли сейчас транспортная связь со столицей и есть ли возможность жителям вернуться в город?

- Да, это сложно, поездка в Киев сейчас занимает очень продолжительное время, но такая возможность есть. Больше информации не буду озвучивать, потому что это может вредить городу. И еще каждый для себя должен сам решить, возвращаться ли в город или нет, поскольку сейчас находиться здесь - это риск для жизни, но в то же время нужно и кому-то обеспечивать жизнедеятельность города. Война у нас еще не закончилась... Закон не запрещает как приезжать, так и выезжать из города. Но надо учитывать при решении этого вопроса, что очень высока вероятность ракетных ударов, авиационных бомбардировок, возвращение сухопутных частей россиян в направлении Чернигова и Киева. Это реальная опасность. Поэтому для того, чтобы принять решение, нужно учитывать это.

- Чернигов за время осады российской армией обстреливался из артиллерии и самолетов, можно ли назвать точное количество жертв этих обстрелов?

- Мы точное количество жертв, пожалуй, не установим никогда, потому что есть большое количество пропавших без вести, и мы подозреваем, что эти люди живьем сгорели в местах применения тяжелых авиабомб. У нас есть случаи, когда муж ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил по телефону ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и этого человека нигде не нашли, даже останки. Мужчина сгорел... То есть, очень высокая температура этих авиабомб, в радиусе которых в считанные секунды сгорает все, что может сгореть. Мы видели это также на поврежденных автомобилях, где полностью выгорают все неметаллические части, а остается металл рыжего цвета с признаками очень высокой температуры горения. Таких случаев у нас много. Кроме того, не всех людей вытащили из-под завалов. Поэтому окончательная статистика будет позже, с учетом того, что юридически смерти некоторых людей мы не сможем доказать никогда. Но общая цифра погибших в Чернигове превышает 700 человек.

- Есть точная цифра тех, кто считается пропавшими без вести?

- Без вести пропавшими считаются 40 человек.

- А что происходит с телами погибших, проводится ли судебно-медицинская экспертиза? Они в моргах или похоронены? Составлены ли уже списки погибших?

- Для того чтобы их всех идентифицировать, в частности, тех, личности которых не установлены, потому что остались только остатки, нужно сделать забор ДНК у ищущего человека. Мы не можем идентифицироваться заочно. Это дорогостоящая экспертиза, и мы не можем ее провести в Чернигове. Все тела сейчас похоронены, поскольку у нас нет оборудования для длительного хранения тел. Определено место, где они похоронены. Процедурно мы постараемся установить личность. Поймите, у нас морги не рассчитаны на такое количество тел, не было даже столько гробов. Все это решалось во время войны. У нас не было столько плотников, чтобы изготовить столько гробов. Мы нашли людей, но у нас не было электроэнергии, в моргах не работало холодильное оборудование, мы ставили у моргов рефрижераторы.

- Задействованы ли в процессе установления личности погибших и идентификации тел международные организации, чтобы документировать и подтверждать вероятные преступления российской армии?

- Этим занимается военная прокуратура, правоохранители. По этим случаям вообще отдельная процедура, которая находится вне функции городской власти.

- Что касается разрушений в городе. Чернигов – это один из городов, где остались ужасные разрушения после отступления российской армии. Скажите, сколько домов, какая инфраструктура разрушена? Делали ли вы какой-нибудь первичный анализ?

- Нам нужна где-то неделя, чтобы сделать грубые подсчеты. Объемы разрушений очень велики. Есть видимые разрушения, а есть те, где нужна профессиональная экспертиза, в частности, несущих конструкций домов, на которые падали тяжелые бомбы. Нам также нужно проводить экспертизу подземных сетей. Мы начали замену подземных сетей пять лет назад и заменяли чугунные трубы на пластиковые. Но там, где остались чугунные, где нет внешнего поражения, могут быть протечки. Поэтому нам нужно закупить специальные подземные роботы, с помощью которых можно будет обследовать коммуникации.

Кроме этого, нам нужна помощь мировой экспертной среды, чтобы оценка происходила быстро, по упрощенным процедурам. Чтобы после оценки ущерба от военных преступлений России, все эти экспертные заключения и счета убытков были оперативно выставлены российским налогоплательщикам на возмещение Украине. Для установления ущерба нам срочно нужна помощь европейских экспертов.

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