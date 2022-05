TikTok из подвала: девушка из Чернигова написала книгу о войне

"Когда Россия вторглась в мою страну, Украину, мои родители, моя собака и я спрятались в подвале. Это казалось мне более чем странным. А поскольку там был Wi-Fi, а дни были чертовски длинными и скучными, я выкладывала видео, которые должны были показать подписчикам мой новый дом. Некоторые из них даже разошлись по миру.

Но моя история на самом деле совсем о другом: это история девушки, полной больших надежд, которая хотела открыть для себя мир и считала войну плохой шуткой. До того дня, как я поняла, что нахожусь в центре самого большого кошмара в моей жизни", - пишет в предисловии к своей книге "24 февраля… и небо перестало быть голубым" тиктокер и молодая украинская писательница Валерия Шашенок, которой удалось бежать от войны в Милан.

Обложка книги Валерии Шашенок на немецком языке

Книга вышла в свет 16 мая 2022 года на немецком языке в издательстве story.one - the library of life - в онлайн-формате и в виде печатной продукции на 90 страницах. Онлайн-портал story.one предлагает любому автору опубликовать свои тексты онлайн, а по желанию - заказать книгу в печатном виде за собственный счет. Бесплатно публикуются книги по решению специального жюри. В случае с молодой украинской писательницей Валерией Шашенок книга вышла в широкий тираж именно по решению жюри в связи с ее актуальностью. DW связалась с Валерией по видеотелефонному сервису Zoom в итальянском городе Милане.

Девушка помахала в камеру в толстовке с надписью "Будущее". В Милан она приехала несколько недель назад - ее приютила итальянская семья. Прежде чем бежать из Украины, она пряталась с родителями в подвале в Чернигове, недалеко от границ Беларуси и России.

Страх и скука

"Моя мама вошла (24 февраля. - Ред.) в мою комнату и просто сказала: "Валерия, бомба упала в Киеве и разрушила дом! ", - вспоминает Шашенок. Она и ее родители отреагировали быстро: собрали самые необходимые вещи и отправились в старый подвальный кабинет отца. В то время у него в этом доме был ресторан, и он успел отремонтировать подвальное помещение - там были душ, туалет и даже тренажерный зал. Валерия провела в нем 17 дней: "Было очень скучно", - вспоминает 20-летняя девушка. К счастью, у нее был с собой Wi-Fi и мобильный телефон.

Связь с миром через TikTok

Валерия Шашенок представительница поколения, выросшего на Instagram и TikTok. Для этих молодых людей социальные сети являются окном в мир, но теперь все было наоборот: мир хотел знать, что происходит на родине Валерии, в Украине. В TikTok существует тенденция "Things that just make sense in …", когда пользователи демонстрируют необычные вещи в своих домах или городах, которые имеют смысл только для них.

Валерия подхватила этот тренд и показала миру свои будни в подвале. Делала она это с язвительным юмором. Как вместо привычного фена сушить волосы обогревателем воздуха, как выглядит завтрак под землей или как приготовить традиционные блюда, такие как сырники, за пределами кухни. Ее видео быстро набирали популярность: у 20-летней девушки сегодня 1,1 миллиона подписчиков в TikTok, а ее самое успешное видео набрало более 48 миллионов просмотров.

Валерии Шашенок с мамой в Чернигове

Важную роль в популярности видео Валерии сыграли не только тонкий и нередко черный юмор - мемы украинских каналов во время войны пользуются особой популярностью в социальных сетях. "Я люблю черный юмор, он помогает мне пережить абсурдные времена", - подчеркивает Валерия. "Юмор - часть нашей украинской культуры. Люди в Украине действительно верят, что война скоро закончится, что мы победим, они хотят оставаться оптимистами, у них нет другого выбора". Валерия шутливо замечает, что у жизни в погребе были и положительные стороны: из-за отсутствия коровьего молока они перешли на более здоровое питание - овсяное молоко.

Валерия считает, что юмор присущ украинцам не только в цифровом формате, но и в реальной жизни: так в некоторых украинских городах улицы украшают билборды с уже известной далеко за пределами Украины фразой: "Русский военный корабль иди на…"

Бегство из убежища

После 17 дней, проведенных в подвале, когда российские атаки усилились, Валерия приняла решение бежать - одна. Ее родители остались в Чернигове. Девушка прибыла в Италию через Польшу и Германию. Уже несколько недель она живет в итальянской семье.

Валерия поддерживает связь с друзьями и родными: она каждый день звонит родителям, чаще разговаривает с мамой, реже с отцом: "Он стал очень нервным, ему целыми днями нечего делать, бывает, кричит на меня в трубку - не потому, что он хочет отругать меня, а потому что он в тупике. Он просто сходит с ума от этой ситуации".

Фото Валерии Шашенок из родного города Чернигова

Со своим другом Антоном Валерия тоже в постоянном контакте. Он хотел бежать, но ему этого сделать не удалось: закон запрещает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Антон ушел в армию и несет караульную службу в одной из воинских частей", - уточняет Валерия.

В конце марта, уже будучи в Италии, Валерия узнала от матери, что ее двоюродный брат попал под бомбежку и умер от полученных ранений. "Что Россия делает в моей стране? Я каждый день задаюсь этим вопросом. Путин заявляет о том, что он хочет защитить нас от украинского правительства. От кого, простите? У нас была прекрасная жизнь, мы не хотим, чтобы нас защищала Россия", - подчеркивает Валерия, которая сама выросла в русскоязычной семье и говорит по-русски.

Планы на будущее

Как и все ее соотечественники, Валерия надеется, что война скоро закончится. "Я скучаю по своей стране. Когда война закончится, я хочу вернуться домой", - говорит она.

Валерии Шашенок в Милане

Начиная с понедельника, 16 мая, Валерия Шашенок находится в пути, она представляет читателям свою первую книгу "24 февраля… и небо перестало быть голубым". В ней она осмысливает и обобщает свои фотографии и переживания после вторжения российской армии.

"Я посвящаю книгу россиянам в надежде, что они поймут, что они с нами сделали", - подчеркивает Валерия. Хотя она сама мало в это верит, но Валерия хочет и дальше рассказывать правду о войне - не только в TikTok и Instagram. Девушка сотрудничает с благотворительными организациями Чернигова и надеется на то, что благодаря своей известности, ей удастся собрать деньги на возрождение своего родного города.

