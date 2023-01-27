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Эмблема видеосервиса TikTok
Фото: Joly Victor/abaca/picture alliance

TikTok

"ТикТок" (TikTok) - популярный сервис для создания и просмотра коротких видео.

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Новости

1 марта 2024 г.

Канцлер Шольц заведет TikTok - для себя и правительства

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Контекст

Девушка смотрит в сотовый телефон

Молодежь на выборах в Европарламент: АдГ использует TikTok

Молодежь на выборах в Европарламент: АдГ использует TikTok

В ФРГ на выборах в Европарламент впервые можно будет голосовать с 16 лет. Какую роль при этом сыграет соцсеть TikTok?
Политика6 марта 2024 г.
Логотипы социальных сетей и мессенджеров на экране смартфона

Чем опасны для детей их фото в интернете?

Чем опасны для детей их фото в интернете?

Немногие родители задумываются об опасности публикации в соцсетях фотоснимков своих детей.
Общество17 апреля 2023 г.
Астана, вид города

Релокация из РФ в Казахстан: иностранные фирмы переезжают?

Релокация из РФ в Казахстан: иностранные фирмы переезжают?

Иностранные фирмы уходят из РФ в Казахстан, утверждают в Астане. Как обстоят дела на самом деле, выясняла DW.
Экономика и бизнес15 марта 2023 г.
Приложение Tiktok

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Еврокомиссия и Европарламент запретили Tiktok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже Китая.
Свобода слова12 марта 2023 г.
Экран мобильного телефона с иконками соцсетей

DW в социальных сетях и в YouTube

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Общество2 марта 2023 г.
TikTok

История Холокоста в TikTok

История Холокоста в TikTok

Страшная трагедия XX века и TikTok? Свидетели Холокоста и мемориалы не боятся использовать новые технологии.
Культура27 января 2023 г.
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