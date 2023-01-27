You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Навальный
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Joly Victor/abaca/picture alliance
TikTok
"ТикТок" (TikTok) - популярный сервис для создания и просмотра коротких видео.
Пропустить раздел Новости
Новости
01.03.2024
1 марта 2024 г.
Канцлер Шольц заведет TikTok - для себя и правительства
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Молодежь на выборах в Европарламент: АдГ использует TikTok
Молодежь на выборах в Европарламент: АдГ использует TikTok
В ФРГ на выборах в Европарламент впервые можно будет голосовать с 16 лет. Какую роль при этом сыграет соцсеть TikTok?
Политика
06.03.2024
6 марта 2024 г.
Чем опасны для детей их фото в интернете?
Чем опасны для детей их фото в интернете?
Немногие родители задумываются об опасности публикации в соцсетях фотоснимков своих детей.
Общество
17.04.2023
17 апреля 2023 г.
Релокация из РФ в Казахстан: иностранные фирмы переезжают?
Релокация из РФ в Казахстан: иностранные фирмы переезжают?
Иностранные фирмы уходят из РФ в Казахстан, утверждают в Астане. Как обстоят дела на самом деле, выясняла DW.
Экономика и бизнес
15.03.2023
15 марта 2023 г.
Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина
Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина
Еврокомиссия и Европарламент запретили Tiktok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже Китая.
Свобода слова
12.03.2023
12 марта 2023 г.
DW в социальных сетях и в YouTube
DW в социальных сетях и в YouTube
Ссылки на все платформы и каналы Deutsche Welle в социальных сетях, месенджерах и блогах.
Общество
02.03.2023
2 марта 2023 г.
История Холокоста в TikTok
История Холокоста в TikTok
Страшная трагедия XX века и TikTok? Свидетели Холокоста и мемориалы не боятся использовать новые технологии.
Культура
27.01.2023
27 января 2023 г.
Показать больше
Реклама