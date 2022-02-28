Три женщины против Путина: что говорят украинские студентки, учащиеся в ФРГ

Украинка Татьяна Малик училась в Кельнском университете на магистра по специальности "славистика". Ей временно пришлось прервать обучение, потому что она родила сына и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. "Когда утром 24 февраля меня разбудил звонок мамы и я услышала ее тревожный голос со словами, что в мою страну пришла война, я чуть не выронила из рук телефон, но потом так крепко сжала его, что некоторое время не могла расслабить руку. Мне по-настоящему стало страшно за свою семью, за своих родственников и друзей, за своих земляков", - говорит Татьяна в интервью DW.

Татьяна: "У меня вместо слез - отчаяние"

"Мой дядя уже ушел на войну. Я плачу каждый день. Мне кажется, что с тех пор, как Путин напал на мою родину, я выплакала столько слез, что у меня их уже просто нет, теперь у меня только злость и отчаяние", - говорит в интервью DW Татьяна Малик, мать трехмесячного ребенка.

Вместе с мужем они надеялись, что родители Тани скоро увидят и возьмут на руки своего внука, но после недавнего звонка мамы Таня узнала, что ее 53-летний отец вместо внука возьмет в руки оружие, чтобы защитить свой город, свою родину от оккупантов. Таня купила родителям билеты на самолет в марте, но война резко изменила их планы. "Несмотря на то, что мои родители живут во Львове, недалеко от Польши, они не собираются покидать страну. Моя мать говорит, что без отца не сможет остаться дома, она тоже готова идти на войну", - говорит Татьяна.

Молодая мама боится, что может случиться самое страшное, что она никогда больше не увидит своих родителей. "Хорошо, что я не кормлю своего сына грудью, я бы всю свою нервозность передала ему с молоком, мой сын стал хуже спать, потому что чувствует мое состояние. У меня бессонница, я постоянно думаю о том, что в моей стране война. Меня охватывает ужас и ярость", - говорит Татьяна.

Татьяна Малик с сыном Андрианом

Она не понимает, почему Путин насильно пытается лишить украинцев стремления жить в демократии, почему он грозит сместить избранное демократическим путем правительство и президента Зеленского, избранного народом. Татьяна не хочет, чтобы украинцы, которые чувствуют себя европейцами, были оккупированы страной, в которой подавлена демократия и свобода, в которой люди боятся оказаться за решеткой только за то, что высказывают свое мнение. "Мне страшно от одной мысли, что моя страна может вернуться в прошлое, в бывший СССР. Я не могу себе представить, что у нас будут законы, которые принимает российская Госдума. Народ Украины выбрал свой, независимый путь, а Путин хочет вернуть его в прошлое. Какое он имеет право решать судьбу моей страны?" - задается вопросом украинка, живущая в Германии.

В минувшее воскресенье она вместе с подругой и землячкой Анной Пащенко были на митинге у Кельнского собора - за мир и независимость Украины. Матери маленького ребенка важно, чтобы ее голос был услышан. "Я не могу сидеть дома и молчаливо смотреть видео от своих друзей и родственников в Украине или в социальных сетях. Мне важно сказать свое "нет" путинской агрессии и "да" - независимости Украины", - подчеркивает Татьяна в интервью DW.

Анна: "Я всем сердцем со своими земляками"

"Мне тоже важно показать свою солидарность с моим народом. Именно поэтому я во второй раз выхожу на митинг", - подчеркивает в интервью DW другая студентка Кельнского университета, мать пятилетнего сына Анна Пащенко, которая обучается по специальностям германистика и англистика. Ее родители живут в центральной Украине, в городе Кропивницкий (бывший Кировоград).

"Мое утро 24 февраля началось с сообщения моей 63-летней матери-пенсионерки: "Аня, у нас началась война". Пока, по ее сведениям, город не бомбят - там, кроме летного училища, нет значимых военных объектов. Но мои родители живут в страхе. Моему отцу 53 года, он болен и вряд ли сможет с оружием в руках защищать свою страну. Ни им, ни мне, их дочери, не хочется, чтобы независимая Украина стала колонией России, которая будет решать, как украинцам жить. Именно поэтому я выхожу на митинги, выражаю свою солидарность со своим народов и надеюсь, что украинцы отстоят свободу и независимость", - подчеркивает Анна. Она чувствует себя беспомощной и не знает, как помочь своим близким в Украине. "Нашу родину постигло страшное горе", - подчеркивает она. Вчера, в воскресенье, в четвертый день войны Анна узнала от родителей, что они на пути к польской границе и надеются, что им удастся покинуть Украину, чтобы спастись от войны.

Анна Пащенко с пятилетним сыном Юстусом

28-летняя украинка Анна Пащенко заканчивает Кельнский университет, но возвращаться в Украину пока не планирует. "Украина - моя страна, я там родилась и выросла, мне больно за то, что там сейчас происходит. Мне очень хочется, чтобы она развивалась и расцветала как демократическое государство, а не чахла как придаток путинской России. Украина должна стать частью Европы, потому что у моего народа - европейский менталитет. Именно поэтому я не пропускаю ни одной демонстрации в Кельне в поддержку своего народа", - говорит она. По словам Анны, самое главное для нее в эти трудные дни - это то, чтобы ее семья выжила и чтобы украинцы могли жить в свободной стране.

Ее подруга, уроженка Крыма Елена Б., тоже живет в Кельне. Уже семь лет она не виделась со своими родными. У Елены - украинский паспорт, а ее мама, которая живет в Крыму, была вынуждена получить российский паспорт, иначе потеряла бы все, что нажила за всю свою жизнь.

Елена: "Мою семью разделил Путин"

Елена Б. (фамилию свою она просила не называть) заканчивает Кельнский университет по профессии "специальная педагогика для детей с проблемами обучения и поведения". Сейчас она проходит практику в одной из кельнских школ - перед тем, как стать дипломированным педагогом. У нее - трое маленьких детей. В последний раз она была в Крыму семь лет назад: "Въехать на полуостров я смогу, но боюсь, что у меня и у моих детей могут возникнуть проблемы с выездом. Дело в том, что у меня - украинский паспорт, и я не хочу менять его на российский. Достаточно того, что моей матери пришлось принять российское гражданство".

Елена в интервью DW, призналась, что аннексия Крыма стала для нее настоящим шоком. "У меня отняли родину, и то обстоятельство, что я уехала оттуда раньше и мне там не жить, потому что я создала свою семью в Германии, меня мало успокаивает. В Крыму живут мои близкие родственники, моя мама, и я вынуждена наблюдать за тем, как путинская пропаганда разделяет мою семью. Я перестаю узнавать свою маму, которая слушает и смотрит только российское телевидение и не знает, что происходит вокруг. Она практически стала жертвой путинской пропаганды. Люди живут так же, как и раньше, условия и уровень жизни у них не изменились, меняется лишь их мировоззрение, образ мыслей, и мне очень грустно за всем этим наблюдать", - признается Елена в интервью DW.

Елена Б. не хочет, чтобы у ее мамы в Крыму были проблемы из-за ее интервью DW

"Мама выросла в Советском Союзе, как и старшее поколение, и мама не знает, как живется в демократическом обществе. Многие годы она находится под влиянием российской пропаганды, а я бессильна что-то изменить. Практически Путин разрушил мою семью, у нас нет полного взаимопонимания. И меня это очень угнетает", - подчеркивает Елена.

Она шокирована тем, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Я бы никогда не могла подумать, что после Второй мировой войны опасность для всего мира будет исходить от России", - признается Елена. Ее потрясло заявление министра иностранных дел России Лаврова о том, что так называемая "специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины" проводится для того, чтобы "украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее".

В ответ на это Елена говорит: "Украинцы давно сделали свой выбор, никто их не принуждал к нему. Война России против Украины преследует интересы не российского народа, а кучки российских олигархов и политиков, которые хотят подмять под себя целый народ, независимое государство. И мне очень больно наблюдать за тем, как мои земляки, украинцы, в 21 веке вынуждены жертвовать своими жизнями за свободу своего народа, за право быть независимыми и решать свою судьбу. Путин уже отнял у меня родину, мой Крым, и теперь пытается подмять под себя весь украинский народ. Но народ не сдастся, в этом я уверена", - подчеркивает крымчанка с украинским паспортом, проживающая в Германии.

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